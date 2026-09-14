Айза-Лилуна о крещеной дочери Бородиной: «Не думаю, что Ксюша давила»

Бизнесмен Курбан Омаров сообщил, что его бывшая жена, телеведущая Ксения Бородина крестила их 10-летнюю дочь Теону. Причем сделала это, не поставив его в известность.

Курбан Омаров возмущен, что Ксения Бородина крестила дочь без его ведома

Хотя у них была договоренность, что, когда Теона повзрослеет, она сама выберет религию по сердцу. По словам Курбана Омарова, его экс-супруга нарушила ее.

Как пояснил Омаров, он исповедует ислам, но с уважением относится к вере других людей. Но вера – это осознанный выбор человека перед Богом. И выбор своего пути человек должен делать сам, когда придет время.

Айза-Лилуна: «Считаю, что Теона уже достаточно взрослая, чтобы самостоятельно выбрать религию»

Прав ли Курбан Омаров? На эту тему Teleprogramma.org попросила порассуждать блогера и ведущую Айзу-Лилуну Ай.

Айза по национальности – чеченка. Она воспитывает двух детей: Сэма и Элвиса от рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и серфера Дмитрия Анохина. Теоретически в семье Айзы тоже возможно обсуждение такой деликатной темы.

«Считаю, что Теона уже достаточно взрослая, чтобы самостоятельно выбрать религию. Не думаю, что Ксюша давила на дочь и что-то навязывали. Теона умная девочка и точно сама выбрала этот путь», - предположила Айза-Лилуна.

А вы согласны с мнением Айзы-Лилуны Ай? Делитесь в комментариях!