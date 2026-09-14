Курбан Омаров возмущен, что Ксения Бородина втайне от него крестила 10-летнюю дочь Теону

Бизнесмен Курбан Омаров заявил, что Ксения Бородина тайно и без его согласия крестила их десятилетнюю дочь Теону. По его словам, между ними была четкая договоренность: до тех пор, пока девочка не вырастет и сама не решит, какую веру выбрать, им не придется навязывать ей никакую религию.

Курбан Омаров: «Выбор своего духовного пути человек должен делать сам»

Как отметил Курбан, он соблюдал договоренность все эти годы. Но оказалось, что в одностороннем порядке.

«Я мусульманин. И с уважением отношусь к искренней вере других людей. Но вера — это осознанный выбор человека перед Богом, а не обряд за спиной отца и нарушение данного слова. Теона — моя дочь. Я люблю ее и буду рядом всю жизнь, но выбор своего духовного пути человек должен делать сам, когда придет время. Так мы договаривались. Все остальное — не для прессы», — высказался Омаров в беседе со «СтарХитом».

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