Алена Кравец призналась, что не жалеет о пощечине дочери в эфире 'Пусть говорят': "Чувствую я себя отлично"

Что разозлило Алену Кравец?

Приемная дочь Алены Кравец в эфире 'Пусть говорят' заявила, что та не может иметь детей. Мол, только поэтому она и взяла Даниеллу в свой дом. Алена вышла из себя после этих фраз.

Она кричала, что у нее нет детей, потому что она посвятила себя воспитанию Даниеллы. Это появление Кравец с дочкой на ток шоу было не первым. Ранее они уже выясняли отношения на 'Пусть говорят'. Даниелла рассказывала, что приемная мать ее била и таскала за волосы.

Когда Алена Кравец стала приемной мамой

Алена Кравец и ее муж Руслан удочерили Даниеллу, когда той было всего два месяца. Кравец рассказывала, что они с Русланом занимались благотворительностью, много помогали детским домам. И Алена очень хотела взять на воспитание малыша.

У Даниеллы было много проблем со здоровьем. Алена много времени посвящала приемной дочери, вплоть до восьми лет она занималась ее реабилитацией. А когда девочка немного подросла, начала показывать ей красивую жизнь.

Но Даниелла считала, что приемная мать ее не любит. И в пятнадцать лет она ушла из дома. Восстановить отношения с ней Алена сейчас не видит никакой возможности.

А вы как считаете, правильно ли поступает Алена Кравец, устраивая разбирательства с приемной дочкой в эфире Первого канала? Высказывайтесь в комментариях.