Алена Кравец призналась, что не жалеет о пощечине дочери в эфире 'Пусть говорят': "Чувствую я себя отлично"

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала свое поведение в эфире шоу 'Пусть говорят'. Она не сдержалась и отхлестала на глазах у всей страны по щекам свою приемную дочь. Как Алена объясняет свой демарш?
Почему Алена Кравец подняла руку на приемную дочь?
Алена Кравец и ее приемная дочь Даниелле вновь устроили скандал в эфире 'Пусть говорят'. Кравец и Даниелла не общаются и встречаются только в рамках ток-шоу. Зрители пришли в ужас, когда Алена отхлестала приемную дочь по щекам во время программы.
"Не жалею о своем эмоциональном порыве, — сказала Алена Кравец Teleprogramma.org. — Меня просто довела и уже теперь бывшая, к счастью, дочь, и те, кто ее поддерживал на эфире.
Мой гнев — реакция на неблагодарность, хамство и наглость. Как пела Пугачева, 'все знают, в гневе я страшна'. А чувствую я себя отлично — именно потому, что в моем доме нет больше монстра".
Приемная дочь Алены Кравец Даниелла в студии 'Пусть говорят'. Фото: кадр программы
Что разозлило Алену Кравец?
Приемная дочь Алены Кравец в эфире 'Пусть говорят' заявила, что та не может иметь детей. Мол, только поэтому она и взяла Даниеллу в свой дом. Алена вышла из себя после этих фраз.
Она кричала, что у нее нет детей, потому что она посвятила себя воспитанию Даниеллы. Это появление Кравец с дочкой на ток шоу было не первым. Ранее они уже выясняли отношения на 'Пусть говорят'. Даниелла рассказывала, что приемная мать ее била и таскала за волосы.
Когда Алена Кравец стала приемной мамой
Алена Кравец и ее муж Руслан удочерили Даниеллу, когда той было всего два месяца. Кравец рассказывала, что они с Русланом занимались благотворительностью, много помогали детским домам. И Алена очень хотела взять на воспитание малыша.
У Даниеллы было много проблем со здоровьем. Алена много времени посвящала приемной дочери, вплоть до восьми лет она занималась ее реабилитацией. А когда девочка немного подросла, начала показывать ей красивую жизнь.
Но Даниелла считала, что приемная мать ее не любит. И в пятнадцать лет она ушла из дома. Восстановить отношения с ней Алена сейчас не видит никакой возможности.
А вы как считаете, правильно ли поступает Алена Кравец, устраивая разбирательства с приемной дочкой в эфире Первого канала? Высказывайтесь в комментариях.
