Алена Кравец похудела из-за ситуации с приемной дочкой: "Таю на глазах"

Светская львица, певица и актриса Алена Кравец рассказала о своем состоянии из-за конфликта с приемной дочкой. Блондинка призналась, что похудела уже на два килограмма. Из-за чего так сильно переживает Алена Кравец?

Что случилось с Аленой Кравец?

Алена Кравец уже несколько недель выясняет отношения с приемной дочкой. Даниелла росла в семье. Но в какой-то момент решила уйти из дома. Алена Кравец очень переживает из-за этой истории. Светская львица на фоне стресса стремительно теряет вес.

"Я весила в начале сентября 49 килограммов. А сейчас — 47 кг! Таю на глазах! Сейчас практически ничего не ем: кусок в горло не лезет", — рассказала Алена Кравец MK.RU .

Алена рассказала, что ее поддерживает муж. Руслан старается баловать красавицу-жену. Он привозит домой деликатесы, которые любит Кравец.

"Недавно, например, омара свежего привез. Я его приготовила, но фактически не ела. Просто не могу", — призналась Алена.

Что происходит в семье Алены Кравец

На днях Алена Кравец и ее приемная дочь Даниелла вновь встретились в студии 'Пусть говорят'. На этот раз все закончилось жутким конфликтом. Даниелла заявила, что Алена не могла иметь своих детей и поэтому взяла ее в свой дом.

Кравец не сдержала эмоций. Она подошла к Даниелле и отхлестала ее по щекам. Алена кричала, что у нее нет родных детей, потому что она посвятила всю себя Даниелле.