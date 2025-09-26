Алена Кравец похудела из-за ситуации с приемной дочкой: "Таю на глазах"
Алена Кравец. Фото: Global Look Press
Алена Кравец отказывается от еды из-за конфликта с приемной дочкой
Светская львица, певица и актриса Алена Кравец рассказала о своем состоянии из-за конфликта с приемной дочкой. Блондинка призналась, что похудела уже на два килограмма. Из-за чего так сильно переживает Алена Кравец?
Что случилось с Аленой Кравец?
Алена Кравец уже несколько недель выясняет отношения с приемной дочкой. Даниелла росла в семье. Но в какой-то момент решила уйти из дома. Алена Кравец очень переживает из-за этой истории. Светская львица на фоне стресса стремительно теряет вес.
"Я весила в начале сентября 49 килограммов. А сейчас — 47 кг! Таю на глазах! Сейчас практически ничего не ем: кусок в горло не лезет", — рассказала Алена Кравец MK.RU.
Алена рассказала, что ее поддерживает муж. Руслан старается баловать красавицу-жену. Он привозит домой деликатесы, которые любит Кравец.
"Недавно, например, омара свежего привез. Я его приготовила, но фактически не ела. Просто не могу", — призналась Алена.
Что происходит в семье Алены Кравец
На днях Алена Кравец и ее приемная дочь Даниелла вновь встретились в студии 'Пусть говорят'. На этот раз все закончилось жутким конфликтом. Даниелла заявила, что Алена не могла иметь своих детей и поэтому взяла ее в свой дом.
Кравец не сдержала эмоций. Она подошла к Даниелле и отхлестала ее по щекам. Алена кричала, что у нее нет родных детей, потому что она посвятила всю себя Даниелле.
Даниелла в студии 'Пусть говорят'. Фото: кадр программы
Это уже не первое появление Алены Кравец и Даниеллы в эфире ток-шоу. Они приходили на 'Пусть говорят' в начале лета. Тогда Даниелла рассказывала о жестоком обращении с ней приемной матери. Девушка говорила, что Алена таскала ее за волосы и била.
А вы как думаете, стоит ли подобные семейные истории обсуждать на всю страну? Высказывайтесь в комментариях.