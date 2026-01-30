Алена Блин о "Выжить в Стамбуле": "У меня над ухом выли шакалы, а к палатке пришли кабаны"

На счету светского журналиста Алены Блин два рейтинговых реалити-шоу ТНТ. В одном из них ("Звезды в джунглях") она завоевала любовь телезрителей тем, что побрилась налысо ради еды для команды, а в другом ("Сокровища императора") играла в паре с Даной Борисовой и воевала с Натаном и Ириной Дубцовой.
Сейчас Алена Блин — участница реалити "Выжить в Стамбуле", где команда звезд соревнуется с командой из народа за приз в десять миллионов рублей и вновь является самым ярким участником (в Интернете ее уже окрестили "иконой реалити").
По ходу шоу Алена оказалась в команде "народников", ведь звезды просто не захотели ее брать к себе. О том, как складываются отношения с соперниками, будет ли месть, и почему это самое жесткое реалити для нее, Алена рассказала в интервью.
Алена Блин: "Тот, кто меня не освободил, в итоге и понес справедливое наказание"
- Алена, вы уже собаку съели на реалити-шоу. Чем вас привлек проект "Выжить в Стамбуле"?
- На "Выжить в Стамбуле" меня пригласил сам Паша Воля во время съемок "Шоу Воли". До этого я не думала об этом проекте и не очень понимала его формат. Точнее, он был мне не слишком близок, но я все-таки решила попробовать. Что в нем интересного?
В первую очередь — то, что звезды борются против народной команды. В этом шоу, как мне кажется, больше психологии, больше элементов человеческого общения.
А самым интересным для меня стали Малые испытания — те самые логические игры на ум, память, сообразительность, смекалку. Именно в них мне хотелось себя попробовать. Поэтому я согласилась, хотя совсем не ожидала того, что там будет происходить на самом деле.
- Какая у вас была первая мысль, когда вас из клетки не освободила звездная команда?
- Сначала я вообще ничего не поняла. Подумала, что это какая-то ошибка, что мне просто не объяснили правила. Но когда я все осознала… первая мысль была такая: "Ах так! Ну, я вам еще покажу. Вы еще пожалеете, что не забрали меня из этой клетки".
И, в принципе, как показало дальнейшее развитие событий, все случилось ровно так, как я и сказала. Тот, кто меня не освободил, в итоге и понес справедливое наказание.
Алена Блин. Фото: телеканал ТНТ
- В каких отношениях с Катей Гордон вы в реальной жизни? Осталась ли у вас обида на то, что по ее инициативе вы попали в народную команду?
- Мы с Катей хорошие приятельницы: общаемся, у нас куча общих друзей, мы часто встречаемся. Катя неоднократно была у меня на интервью, и отношусь я к ней хорошо. Я понимаю, что игра есть игра — в ней может произойти что угодно. Но мы с Катей вряд ли разойдемся даже после самой сложной игры, каких-то острых поворотов сюжета или даже игровых скандалов.
Поэтому после нашего испытания, в ходе которого я победила Катю, мы обнялись, поболтали. Она призналась: "Надо было все-таки тебя из клетки освобождать".
А я ей ответила: "Катя, если бы ты хотя бы чуть-чуть подумала, ты бы поняла, что раз вы меня отдаете в народную команду, то вам же потом придется со мной ходить на Малые испытания и встречаться со мной в этих поединках".
Так, собственно, и произошло. Не сказать, что я этому рада и сижу злорадно ухмыляясь, но я в очередной раз убедилась в том, что умею предвидеть события на несколько ходов вперед.
Алена Блин: "Эти моменты с каждой новой серией потихоньку доводили меня до белого каления"
- Что было для вас самым сложным во взаимоотношениях с народной командой?
А что — самым сложным в проекте вообще?
- Самым сложным во взаимоотношениях для меня было то, что это действительно были шесть совершенно незнакомых мне людей из обычной жизни — обычные жители нашей страны, далекие от мира шоу-бизнеса, от его правил и законов, не всегда ориентирующиеся в том, что происходит, абсолютно без опыта на телевидении и без знания законов жанра реалити-шоу, куда они попали. Поэтому я была с ними как с малыми детьми.
Сначала я что-то пыталась объяснять. Потом — раскладывать ход событий буквально на пальцах. Потом пыталась действовать кнутом и пряником. А дальше не буду рассказывать. В общем, по-всякому я старалась наладить с ними коннект. Чем все закончилось, вы узнаете по ходу шоу. Но могу сказать, что вы потом очень удивитесь.
А вообще самым сложным в проекте для меня по традиции стали испытания, связанные с физической силой. Я сильна в играх на память, логику, ум и стратегию.
А вот когда давали задания прыгать, что-то тащить, забивать гвозди, я, конечно, злилась — у меня не получалось. Эти моменты с каждой новой серией потихоньку доводили меня до белого каления. Поэтому для меня это, пожалуй, и было самым сложным.
- Подружились ли вы с кем-то из "народников", продолжили ли общение в реальной жизни? Если да, то с кем?
- Сложно подружиться во время игры, когда вы все соперники. Скорее, мы стали хорошими знакомыми, пережившими непростое время. Поэтому злости или обиды у меня нет.
Ребята со мной на связи, периодически пишут. Я не поддерживаю с ними постоянный контакт — мы не общаемся 24 на 7.
Но я всегда отвечаю на сообщения и вообще считаю их неплохими людьми, которые попали в такой крутой замес.
- Во втором выпуске к "народникам" присоединился Сергей Степанцов — ваш сотрудник. Насколько это помогло вам в проекте? Стало ли вам психологически легче от его присутствия?
- Для меня это было не то что сюрпризом, а настоящим шоком, поскольку он от меня это утаил. А утаить от меня что-то вообще очень сложно, тем более Сергей — человек, у которого язык за зубами не держится. В принципе, он не в состоянии что-то скрыть от меня, потому что мы много работаем и хорошо друг друга знаем.
Поэтому, конечно, я испытала шок, когда он пришел. Помогло ли мне его присутствие? Не хочу спойлерить, поэтому скажу так: будут неожиданные повороты, вы увидите, что будет происходить.
Но если раскладывать все на положительные и отрицательные моменты, то, конечно, наше с Сергеем совместное пребывание в этом проекте было сложным. А больше рассказать не могу.
Алена Блин. Фото: телеканал ТНТ
Алена Блин: "Именно тогда я поняла, где пережила настоящий ужас — именно в этом шоу"
- В выпуске кто-то сказал, что Алена будет всеми силами стремиться победить в Малых испытаниях, поскольку она любит комфорт. Насколько вы действительно любите комфорт? Или вы, наоборот, приверженец аскезы?
- Если бы мне было 20–30 лет, мне было бы все равно — комфортно или нет. Тогда у меня в голове было другое: вижу цель, не вижу препятствий. Я шла к своей задаче — стать известным журналистом. Прошла сотни командировок по всему миру.
А когда мне давали задания в редакции"Светской хроники" найти эксклюзив, мы могли сутками не спать в поисках этого материала — не то что думать о месте ночлега. Поэтому все это я уже проходила.
Но прошло много времени. Я стала достаточно хорошо зарабатывающим, известным человеком с определенными запросами, статусом, принципами и правилами жизни, от которых мне сейчас очень трудно отходить. Поэтому да — на первом месте для меня теперь стоит комфорт.
И если, например, в шоу "Звезды в джунглях" я прошла испытание голодом и думала, что хуже уже быть не может, оказалось, что может. Потому что голод — голодом, но когда ты в тепле, у тебя есть нормальная кровать, душ и туалет, это все можно пережить.
А во время съемок в Стамбуле был далеко не бархатный сезон. Наоборот — ужасная погода. Иногда ночью температура опускалась до +4…+6 градусов, постоянно лил дождь, было холодно.
Я никогда не забуду ночи, проведенные в лесу, когда у меня над ухом выли шакалы, а к палатке пришли кабаны. Все это хрюкало, выло. Мне было плохо, холодно, темно. Я хотела в туалет и не могла выйти. Именно тогда я поняла, где пережила настоящий ужас — именно в этом шоу.
Так что в плане условий пребывания это был самый тяжелый для меня проект.
Алена Блин. Фото: телеканал ТНТ
- Как вы провели новогодние праздники? Отмечали ли Новый год?
- Новый год был тихим, домашним. Я сейчас живу за городом, обзавелась новым жильем, поэтому все прошло по-семейному. Были планы ездить по гостям, куда-то сходить, но, к сожалению, я немного приболела, поэтому первую неделю после Нового года лечилась.
А потом рванула в Таиланд — к своим друзьям Тимуру Хайдарову и его жене Свете. Они отдыхали там большой семьей с детьми, я к ним присоединилась, и мы вместе провели прекрасную неделю: катались на яхте, загорали. В общем, отдохнули, как следует. Мне очень нужно было это солнце и это тепло.
Поэтому я вернулась полной сил и сейчас приступаю к съемкам нового сезона шоу "Алена, блин!".
