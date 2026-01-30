Алена Блин о "Выжить в Стамбуле": "У меня над ухом выли шакалы, а к палатке пришли кабаны"

- В каких отношениях с Катей Гордон вы в реальной жизни? Осталась ли у вас обида на то, что по ее инициативе вы попали в народную команду?

- Мы с Катей хорошие приятельницы: общаемся, у нас куча общих друзей, мы часто встречаемся. Катя неоднократно была у меня на интервью, и отношусь я к ней хорошо. Я понимаю, что игра есть игра — в ней может произойти что угодно. Но мы с Катей вряд ли разойдемся даже после самой сложной игры, каких-то острых поворотов сюжета или даже игровых скандалов.

Поэтому после нашего испытания, в ходе которого я победила Катю, мы обнялись, поболтали. Она призналась: "Надо было все-таки тебя из клетки освобождать".

А я ей ответила: "Катя, если бы ты хотя бы чуть-чуть подумала, ты бы поняла, что раз вы меня отдаете в народную команду, то вам же потом придется со мной ходить на Малые испытания и встречаться со мной в этих поединках".

Так, собственно, и произошло. Не сказать, что я этому рада и сижу злорадно ухмыляясь, но я в очередной раз убедилась в том, что умею предвидеть события на несколько ходов вперед.

Алена Блин: "Эти моменты с каждой новой серией потихоньку доводили меня до белого каления"

- Что было для вас самым сложным во взаимоотношениях с народной командой?

А что — самым сложным в проекте вообще?

- Самым сложным во взаимоотношениях для меня было то, что это действительно были шесть совершенно незнакомых мне людей из обычной жизни — обычные жители нашей страны, далекие от мира шоу-бизнеса, от его правил и законов, не всегда ориентирующиеся в том, что происходит, абсолютно без опыта на телевидении и без знания законов жанра реалити-шоу, куда они попали. Поэтому я была с ними как с малыми детьми.

Сначала я что-то пыталась объяснять. Потом — раскладывать ход событий буквально на пальцах. Потом пыталась действовать кнутом и пряником. А дальше не буду рассказывать. В общем, по-всякому я старалась наладить с ними коннект. Чем все закончилось, вы узнаете по ходу шоу. Но могу сказать, что вы потом очень удивитесь.

А вообще самым сложным в проекте для меня по традиции стали испытания, связанные с физической силой. Я сильна в играх на память, логику, ум и стратегию.

А вот когда давали задания прыгать, что-то тащить, забивать гвозди, я, конечно, злилась — у меня не получалось. Эти моменты с каждой новой серией потихоньку доводили меня до белого каления. Поэтому для меня это, пожалуй, и было самым сложным.

- Подружились ли вы с кем-то из "народников", продолжили ли общение в реальной жизни? Если да, то с кем?

- Сложно подружиться во время игры, когда вы все соперники. Скорее, мы стали хорошими знакомыми, пережившими непростое время. Поэтому злости или обиды у меня нет.

Ребята со мной на связи, периодически пишут. Я не поддерживаю с ними постоянный контакт — мы не общаемся 24 на 7.

Но я всегда отвечаю на сообщения и вообще считаю их неплохими людьми, которые попали в такой крутой замес.

- Во втором выпуске к "народникам" присоединился Сергей Степанцов — ваш сотрудник. Насколько это помогло вам в проекте? Стало ли вам психологически легче от его присутствия?

- Для меня это было не то что сюрпризом, а настоящим шоком, поскольку он от меня это утаил. А утаить от меня что-то вообще очень сложно, тем более Сергей — человек, у которого язык за зубами не держится. В принципе, он не в состоянии что-то скрыть от меня, потому что мы много работаем и хорошо друг друга знаем.

Поэтому, конечно, я испытала шок, когда он пришел. Помогло ли мне его присутствие? Не хочу спойлерить, поэтому скажу так: будут неожиданные повороты, вы увидите, что будет происходить.

Но если раскладывать все на положительные и отрицательные моменты, то, конечно, наше с Сергеем совместное пребывание в этом проекте было сложным. А больше рассказать не могу.