«У них не было такого случая»: с чем 52-летняя Дробязко столкнулась на родах

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, известные фигуристы, стали родителями в зрелом возрасте. В 52 года Маргарита впервые родила дочь, которую назвали Николина. Беременность спортсменки вызвала широкий резонанс в интернете, однако врачи отнеслись к этому спокойно. Маргарита отметила, что чувствовала себя прекрасно во время беременности и даже участвовала в ледовых шоу до последних сроков.

Роды проходили путем кесарева сечения, но возникли сложности с анестезией. После операции Маргарита быстро восстановилась и вернулась к тренировкам уже на восьмой день. Изначально она планировала находиться дома с дочерью, пока ее муж работает в шоу «Лебединое озеро», но предложение Татьяны Навки участвовать в «Щелкунчике» заставило ее изменить планы.

«Было плановое кесарево, меня не взял первый наркоз. Мне сделали первый наркоз, говорят, ноги потяжелели, ничего не чувствуешь? Я говорю, могу встать и побежать. Не взялся спинальный, еще эпидуральный. Врач не могли объяснить, сказали, что у них не было такого случая», - поделилась Маргарита Дробязко.

О беременности фигуристки стало известно еще в ноябре, когда она показала свое фото с округлившимся животом в личном микроблоге. Дробязко отметила, что до рождения ребенка оставалась всего неделя. Спортсменка является 13-кратной чемпионкой Литвы, дважды завоевала медали на чемпионатах Европы и заняла третье место на чемпионате мира в танцах на льду. Вместе с мужем и партнером Повиласом Ванагасом она участвовала в пяти Олимпиадах.

Маргарита родилась в Москве в 1971 году. В 1993 году она получила литовское гражданство за вклад в развитие спорта Литвы, представляя эту страну на международных соревнованиях.