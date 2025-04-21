Вильфанд рассказал о запредельной жаре в Центральной России — июльская погода до середины недели

Погода в Москве соответствует июльской. Фото: Global Look Press

А каких сюрпризов ждать от погоды с четверга, 24 апреля?

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил о необычной аномалии погодных условий в Центральном регионе страны. Согласно его заявлению, начиная с нескольких последних дней, регион переживает необычайно теплую погоду, характерную скорее для периода летней жары, нежели обычного весеннего сезона.

Так, по данным метеонаблюдений, среднесуточная температура воздуха в Москве достигла отметки +20,1°C, что значительно превышает среднеиюльскую норму региона, составляющую около 19,8°C. Вильфанд подчеркивает, что подобное явление носит исключительный характер и заслуживает особого внимания специалистов-метеорологов. Так, установившуюся теплую погоду эксперт назвал «запредельной жарой».

Прогнозируемый сценарий предусматривает сохранение июльского температурного режима вплоть до среды, 23 апреля, включительно. Затем последует постепенное снижение температуры: в четверг, 24 апреля, станет прохладнее, а в пятницу ожидается майская погода. Уже к субботе столбик термометра опустится до значений, соответствующих норме апреля месяца.

Эти данные свидетельствуют о значительных климатических изменениях, влияющих на привычные сезонные ритмы природы. Подобные отклонения требуют дополнительного изучения и анализа специалистами для понимания возможных долгосрочных последствий для экосистемы региона, пишет mk.ru.

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