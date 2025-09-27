Синоптики рассказали о погоде в Москве на будущей неделе

Какой будет погода в столице в первые дни октября? Будем мерзнуть или столбики термометров начнут показывать комфортные плюсовые температуры? Обо всем рассказал метеоролог Александр Шувалов.

К какой погоде стоит готовиться?

Столичный регион готовится к переменчивой погоде. В субботу возможен дождь. Этот период осадков, по словам метеоролога Шувалова, продлится до конца дня.

"Затем нас впереди ждет минимум 6-7 дней сухой погоды без осадков", — цитирует MK.RU метеоролога, руководителя прогностического центра 'Метео' Александра Шувалова.

Что касается дневных температур, то в ближайшие два дня они будут колебаться около отметки в +10 градусов. Однако, после того, как дождь пройдет, ветер сменит направление на северо-восточное, принеся с собой более прохладную погоду. Первая половина новой недели обещает быть достаточно холодной.

Особенно ощутимо это будет на фоне ожидаемого высокого атмосферного давления, которое превысит норму примерно на 15-18 миллиметров ртутного столба. Несмотря на это, будут наблюдаться прояснения.

Дневные температуры опустятся до +7…+9 градусов, а ночные температуры станут слабоотрицательными. В области возможны заморозки до -1…-3 градусов. Такая тенденция сохранится в ночь на понедельник, вторник и среду.

Когда потеплеет в Москве?

Однако, ближе к концу недели ожидается небольшое изменение. Воздушная масса претерпит трансформацию. И заморозки будут носить лишь местами.

В самой Москве температура воздуха останется положительной. Дневные значения поднимутся до +11…+13 градусов тепла. Таким образом, до середины недели придется утеплиться, а после нее можно рассчитывать на небольшое потепление