Москву и Подмосковье накроют дожди: ходить по пояс в воде

Александр Шувалов, возглавляющий прогностический центр "Метео", сделал важное предупреждение жителям Москвы и Московской области.

По его словам, приближающийся сильный дождь способен привести к серьезным наводнениям в некоторых частях региона. Из-за значительного объема осадков возможно возникновение сложных ситуаций с водоснабжением и инфраструктурой, особенно в низменных участках местности.

Ожидается, что такие погодные условия создадут трудности для передвижения транспорта и нормальной жизнедеятельности населения. Поэтому рекомендуется проявлять осторожность и внимательно следить за обновлениями метеосводок, пишет mk.ru .

"В Москве местами могут создаваться ситуации, когда придется ходить по колено, а то и по пояс в воде. Но это будут низины. Это не будет повсеместно. Осадки, скорее всего, будут неравномерно распределены", — приводит russian.rt.com слова Шувалова.

Он также сообщил, что наиболее интенсивная фаза дождя охватит московский регион во второй половине дня 4 августа и продлится до раннего утра следующего дня — примерно с трех часов ночи до шести утра 5 августа.

Наибольший объем осадков обрушится на западные районы Подмосковья, включая города Кубинку, Звенигород и Клин, где выпадение влаги достигнет порядка 75% от обычной месячной нормы.

Кроме того, метеорологи уточнили температурные показатели: днем 4 августа температура воздуха поднимется до отметки +22...+24 °С, а утром 5 августа воздух остынет до примерно +20 °С. Уже спустя сутки погода вновь начнет теплеть, и дневная температура повысится до комфортных +26 °С.