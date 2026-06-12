Самые интересные события на День России в Москве: встреча с Роботом-андроидом Пушкиным, самолет Лужкова в Кинопарке и Матрешки на высоте 22 метров

12 июня эстафету праздника примет Бабушкинский парк. Здесь гостей ждут интерактивные площадки, творческие занятия для детей и взрослых, а также выступления вокальных и танцевальных коллективов.

Любителям живой музыки стоит заглянуть в парк «Фили», где пройдет концерт в рамках фестивального проекта «Спасская башня». Военный оркестр исполнит произведения русской классики и любимые песни прошлого века.

Особую атмосферу подготовили в Таганском парке. Здесь посетители смогут познакомиться с культурным наследием народов России через выставку национальных костюмов, принять участие в ремесленных мастер-классах, разучить элементы народных танцев и проверить свои знания в тематических викторинах. Для активных гостей организуют спортивные эстафеты и семейные соревнования.

Одной из самых масштабных площадок станет парк «Сокольники», где с 12:00 до 18:00 пройдет спортивный фестиваль «Сильная Россия». День начнется с танцевальной фитнес-тренировки «Душа ТанцуетЪ», после чего участников пригласят на энергичную разминку со скакалками.

В течение дня гости смогут отправиться на экскурсию по парку, освоить основы скандинавской ходьбы или понаблюдать за выступлениями чемпионов мира по акробатическому рок-н-роллу. На сцене выступят танцевальные и вокальные коллективы, а любителей экстрима впечатлят зрелищные трюки на скейтбордах и самокатах. Также запланировано силовое шоу с элементами пауэрлифтинга и стронгмен-дисциплин. Кроме того, на площадке будет работать робот-андроид «Пушкин», который прочитает стихи и пообщается с посетителями.

Завершить праздничный день можно в парке «Сосенки», где в 19:00 состоится творческая встреча с Ириной Ортман, известной по участию в группе «Тутси». Гости смогут услышать любимые песни, узнать интересные истории из творческой жизни артистки и задать ей вопросы в неформальной обстановке.

Посетители говорят, что лучше приходить в локации заранее, так можно комфортно припарковаться, занять лучшие места и немного прогуляться на свежем воздухе. Как правило, активности стартуют сразу в нескольких точках парка, поэтому так можно выбрать то, что заинтересует именно вас.

Когда: 11–12 июня 2026 года. Парк «Яуза» — 11 июня в 19:00, Бабушкинский парк — 12 июня с 15:00, парк «Фили» — 12 июня в 17:00, Таганский парк — 12 июня

Где: парк «Яуза» (ул. Заповедная, 28), Бабушкинский парк (ул. Менжинского, 6), парк «Фили» (Большая Филёвская ул., 22, стр. 1), Таганский парк, Москва

Цена билетов: вход на все мероприятия свободный

День России в кинопарке «Москино»

С 12 по 14 июня кинопарк «Москино» приглашает гостей на масштабную программу, посвященную Дню России. Там воссоздадут атмосферу и события начала XX века.

Гости смогут прогуляться по стилизованным улицам, напоминающим городской центр образца 1914 года, заглянуть в купеческие лавки, посетить фотоателье и ремесленные мастерские. Также покажут сценки, рассказывающие о повседневной жизни дореволюционной эпохи. Актеры в исторических костюмах помогут создать ощущение полного погружения в прошлое.

Одним из самых зрелищных событий станет реконструкция эпизодов Первой мировой войны, которая развернется возле декорации «Уездный город». В масштабной постановке примут участие более ста реконструкторов, кавалеристы, военные оркестры и техника.

Рядом будет работать историческая деревня, где мастера продемонстрируют традиционные ремесла: ткачество, набойку тканей, изготовление народных игрушек, рыболовных сетей и других предметов быта.

Любителей театральных постановок пригласят в «Театр Гонзаги», где покажут музыкальный спектакль «Тайна заколдованного портрета». Семейную аудиторию заинтересует программа в «Парке Сказок», там состоятся встречи с собаками-спасателями и кинологами.

На Ярмарочной площади проведут мастер-классы по народным промыслам, каждый желающий сможет расписать матрешку или создать памятный сувенир в традиционном русском стиле.

Организаторы не забыли и о современных развлечениях. Посетители смогут попробовать себя в роли мультипликаторов и создать собственный анимационный ролик в технике stop-motion, познакомиться с технологией motion capture для управления цифровыми персонажами, а также получить уникальный кинопостер со своим изображением, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Большинство интерактивных зон будут доступны в течение всего дня, поэтому каждый сможет самостоятельно выбрать наиболее интересные активности и составить индивидуальный маршрут.

Подробное расписание можно найти в нашем отдельном анонсе.

Интересный факт: в кинопарке можно увидеть настоящий самолет Ту-154, который стал одной из самых необычных съемочных локаций. Этот самолет раньше использовался для перевозки бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2023 году его разобрали, а затем собрали заново на территории кинопарка по инициативе правительства Москвы.

Именно масштабные исторические реконструкции и высокая детализация декораций очень нравится гостям, об этом они часто пишут в своих отзывах. Также отмечают разнообразие развлечений для детей и взрослых, благодаря чему кинопарк становится отличным местом для семейного отдыха в праздничные дни. Но иногда там бывает много народу, поэтому стоит быть готовым к очередям.

Когда: 12–14 июня 2026 года, с 12:00 до 19:00 (отдельные мероприятия проходят по собственному расписанию; реконструкция Первой мировой войны — ежедневно с 18:00)

Где: кинопарк «Москино», ул. Лиозновой, квартал №107, Краснопахорский район, Троицкий административный округ, Москва

Цена билетов: взрослый билет — 1000 рублей, детский — 600 рублей.

Фестиваль «Времена и эпохи»

Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» вновь приглашает москвичей и гостей столицы отправиться в путешествие сквозь века. Каждая площадка расскажет свою историю.

Так, в парке «Радуга» посетители смогут познакомиться с жизнью Древней Руси, увидеть древнерусских воинов, ремесленников и узнать больше о традициях того времени.

В «Митино» развернутся события, посвященные Отечественной войне 1812 года, где будут представлены военные лагеря, исторические костюмы и элементы быта эпохи. А в кинопарке «Москино» гостей ждет погружение в атмосферу Первой мировой войны с масштабными реконструкциями и тематическими экспозициями.

Особое внимание организаторы уделили исторической моде. На Страстном и Чистопрудном бульварах можно будет увидеть коллекции костюмов XIX–XX веков: от гусарских мундиров и платьев эпохи ампир до изысканных нарядов Серебряного века и образцов стиля модерн. Экспозиции позволят проследить, как менялись мода, быт и общественные традиции на протяжении десятилетий.

Помимо зрелищных реконструкций, гостей фестиваля ждут многочисленные мастер-классы и интерактивные программы. Кузнецы, гончары, ткачи и кожевники продемонстрируют секреты старинных ремесел и предложат посетителям самостоятельно попробовать свои силы в традиционных занятиях. На различных площадках будут работать выставки, посвященные культуре, быту и обычаям прошлых эпох, а также зоны с народными играми и историческими развлечениями.

Посетители смогут познакомиться с блюдами, приготовленными по старинным рецептам. Также предлагают узнать особенности кухни разных исторических периодов и попробовать традиционные угощения, которые когда-то были популярны у жителей России.

Более подробную программу читайте в нашем отдельном анонсе.

Интересный факт: фестиваль «Времена и эпохи» считается одним из крупнейших событий исторической реконструкции в мире. В разные годы в нем принимали участие тысячи реконструкторов из России и других стран, а количество тематических площадок охватывало практически все ключевые периоды мировой и отечественной истории.

По отзывам посетителей прошлых лет, фестиваль впечатляет масштабом и вниманием к деталям. Многие отмечают возможность увидеть историю «вживую», пообщаться с реконструкторами и узнать множество интересных фактов о жизни людей разных эпох. Семьи с детьми особенно ценят большое количество интерактивных площадок и мастер-классов.

Когда: 10–14 июня 2026 года, с 11:00 до 21:00

Где: площадки Москвы, включая парки «Радуга», «Митино», кинопарк «Москино», Страстной и Чистопрудный бульвары, Москва

Цена билетов: вход свободный, в кинопарк «Москино» нужен отдельный билет.

Московский джазовый фестиваль в День России

12 июня в городе пройдет серия бесплатных концертов в рамках Московского джазового фестиваля. С 15:00 до 22:00 на открытых площадках выступят коллективы из разных регионов страны.

Одной из главных сцен станет парк «Зарядье», где прозвучит насыщенная программа с участием Reso.hands, (НЕ) ОБЪЯСНИМЫЕ ВЕЩИ, Трио Филиппа Терацуяна, Квартет Дианы Кубасовой, Excite Quintet, RODNAYA, Уральского диксиленда и ансамбля «МЕЛОДИЯ» Георгия Гараняна.

В Парке Горького гостей ждут выступления «Пятеро в потоке», Квинтета Марии Кабальските, WhiteHead Band, SHOO и Хоронько Оркестра, которые представят разные стили современного джаза.

Отдельная программа подготовлена на ВДНХ, где выступят Виктория Линник & Lush Life, LK Group, The Turn-A-Race, PollyChords, Квартет Ария Самойленко, биг-бэнд Академии имени Маймонида и Real Jam Band. На Гоголевском бульваре в течение дня можно будет услышать Трио Дениса Сона, Квартет Сергея Гаскина, ORDINATE, Квартет Ивана Кириченко и Квинтет Виктории Кривозубовой «На пару слов». Каждая площадка предложит собственное звучание, объединяя разные направления джаза — от классики до экспериментальных форм.

Интересный факт: главная площадка фестиваля в последние годы — сад «Эрмитаж». Выбор не случаен: именно здесь в 1920–1930‑х годах выступали легендарные советские джазовые исполнители — Александр Цфасман, Эдди Рознер и Леонид Утёсов. Таким образом, фестиваль возрождает давние традиции и подчеркивает преемственность поколений в развитии джаза в России.

В своих отзывах гости подчеркивают, что особенно приятно слушать джаз в открытых городских пространствах, где музыка органично сочетается с атмосферой летнего праздника и прогулок по центру Москвы. Но иногда собирается очень много народу, поэтому лучше подготовиться к этому заранее, приехать пораньше, занять места поближе к сцене, а еще захватить с собой теплые вещи.

Когда: 12 июня 2026 года, 15:00–22:00

Где: парк «Зарядье», ВДНХ (сцена у фонтана «Дружба народов»), Парк Горького, Гоголевский бульвар, Москва

Цена билетов: вход свободный

День России в Царицыно

12 июня «Царицыно» станет одной из ключевых площадок празднования Дня России в Москве. Главным событием дня станет акция «Хоромарафон». С полудня на открытых сценах начнут выступать детские, молодежные, студенческие и профессиональные хоры из разных регионов России.

Музыкальные площадки разместятся по всей территории парка: у павильонов «Нерастанкино» и «Миловида», рядом с Башней-руиной, на Фигурном мосту, у Оперного дома, на Дворцовой площади, а также за пределами основной территории — в Бирюлевском дендропарке и у Борисовских прудов.

В течение дня будут звучать народные песни, этнические мотивы и хоровые произведения разных традиций — от северных распевов до южных и сибирских музыкальных школ.

Особая атмосфера сложится ближе к вечеру, когда все действие переместится к Большому дворцу. Здесь состоится финальное общее выступление, в котором примут участие более 350 исполнителей.

К ним смогут присоединиться и зрители: вместе они исполнят известные произведения, включая «Катюшу», «Вечерний звон», хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин», а также государственный гимн России. Этот момент станет кульминацией праздника, когда публика и артисты объединяются в единый хор.

Интересный факт: по территории можно прогуляться. Архитектурные шедевры Василия Баженова и Матвея Казакова, пруды, оранжереи и ландшафтный парк создают образ «идеальной России» — гармоничной, богатой традициями и открытой к новым идеям.

Посетители отмечают особенно сильное эмоциональное впечатление от финального массового исполнения. Гости подчеркивают атмосферу единства, красивую акустику парка и редкую возможность стать частью большого музыкального события, а не просто зрителем.

Когда: 12 июня 2026 года, с 12:00, финальное хоровое исполнение — вечером

Где: музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, 1, Москва

Цена билетов: вход свободный