Самые интересные события на День России в Москве: встреча с Роботом-андроидом Пушкиным, самолет Лужкова в Кинопарке и Матрешки на высоте 22 метров

В честь Дня России столица превращается в большую праздничную площадку. В парках, музеях и на городских пространствах пройдут концерты, фестивали, исторические реконструкции, мультимедийные шоу и семейные программы.
Мы собрали самые заметные события, которые помогут провести этот день ярко и по-разному — от масштабных концертов до атмосферных прогулок под открытым небом.
День России на ВДНХ
С 10 по 14 июня на ВДНХ пройдет международный туристический форум-фестиваль «Путешествуй!». Посетители смогут познакомиться с туристическими маршрутами России и других стран, узнать больше о культурных традициях разных народов и принять участие в интерактивных мероприятиях.
Центральной площадкой фестиваля станет сцена «Таланты без границ: Россия и мир». Здесь выступят артисты из различных регионов России и зарубежья, а также национальные музыкальные и танцевальные коллективы.
Гостей ждут красочные показы традиционных костюмов, творческие номера и ежедневные праздничные шествия с участием музыкантов и артистов. В Доме Российской Кухни шеф-повара проведут мастер-классы и познакомят посетителей с блюдами разных регионов страны.
12 июня пройдут экскурсии по Центральной аллее ВДНХ и Музею славянской письменности «Слово» и центру «Космонавтика и авиация». В Большом лектории состоятся встречи с представителями туристической отрасли, а вечером начнутся показы фильмов о путешествиях и традициях разных народов под открытым небом.
Для юных посетителей подготовлены специальные программы. В музее «Атом» запланированы бесплатные мастер-классы по росписи матрешек, а в Музее кино покажут анимационные фильмы, созданные по мотивам русских сказок и былин. Кроме того, на протяжении всего фестиваля будут проводиться экскурсии в рамках проекта «Больше, чем путешествие».
Интересный факт: на форуме соберутся представители 75 регионов России и делегаты из более чем 30 стран. Китай, Куба, Венесуэла, ОАЭ, Вьетнам и другие государства поделятся опытом, идеями и планами — вместе мы создаем будущее туризма без границ.
Многие отмечают разнообразие программы, высокий уровень организации и большое количество бесплатных мероприятий. По словам гостей, особенно яркие впечатления оставляют концерты национальных коллективов, гастрономические мастер-классы и экскурсии по территории ВДНХ.
Когда: 10–14 июня 2026 года, программы проходят в течение дня; основные мероприятия Дня России — 12 июня
Где: ВДНХ, проспект Мира, 119, Москва
Цена билетов: участие в форуме-фестивале «Путешествуй!» бесплатное по предварительной регистрации; на отдельные экскурсии и мероприятия может потребоваться регистрация или билет.
Подробнее о событиях Дня России в Москве читайте в материале «Афиши КП».
День России в парках
В честь Дня России столичные парки подготовили насыщенную программу бесплатных мероприятий для всей семьи. На площадках пройдут концерты, спортивные активности, мастер-классы, выставки и встречи с известными артистами.
Праздничная программа стартует уже вечером 11 июня в парке «Яуза». Главным событием станет выступление популярной певицы Юлии Чичериной, которая исполнит свои самые известные композиции.
Юлия Чичерина выступит в парке «Яуза. Фото: Global Look Press
12 июня эстафету праздника примет Бабушкинский парк. Здесь гостей ждут интерактивные площадки, творческие занятия для детей и взрослых, а также выступления вокальных и танцевальных коллективов.
Любителям живой музыки стоит заглянуть в парк «Фили», где пройдет концерт в рамках фестивального проекта «Спасская башня». Военный оркестр исполнит произведения русской классики и любимые песни прошлого века.
Особую атмосферу подготовили в Таганском парке. Здесь посетители смогут познакомиться с культурным наследием народов России через выставку национальных костюмов, принять участие в ремесленных мастер-классах, разучить элементы народных танцев и проверить свои знания в тематических викторинах. Для активных гостей организуют спортивные эстафеты и семейные соревнования.
Одной из самых масштабных площадок станет парк «Сокольники», где с 12:00 до 18:00 пройдет спортивный фестиваль «Сильная Россия». День начнется с танцевальной фитнес-тренировки «Душа ТанцуетЪ», после чего участников пригласят на энергичную разминку со скакалками.
В течение дня гости смогут отправиться на экскурсию по парку, освоить основы скандинавской ходьбы или понаблюдать за выступлениями чемпионов мира по акробатическому рок-н-роллу. На сцене выступят танцевальные и вокальные коллективы, а любителей экстрима впечатлят зрелищные трюки на скейтбордах и самокатах. Также запланировано силовое шоу с элементами пауэрлифтинга и стронгмен-дисциплин. Кроме того, на площадке будет работать робот-андроид «Пушкин», который прочитает стихи и пообщается с посетителями.
Завершить праздничный день можно в парке «Сосенки», где в 19:00 состоится творческая встреча с Ириной Ортман, известной по участию в группе «Тутси». Гости смогут услышать любимые песни, узнать интересные истории из творческой жизни артистки и задать ей вопросы в неформальной обстановке.
Посетители говорят, что лучше приходить в локации заранее, так можно комфортно припарковаться, занять лучшие места и немного прогуляться на свежем воздухе. Как правило, активности стартуют сразу в нескольких точках парка, поэтому так можно выбрать то, что заинтересует именно вас.
Когда: 11–12 июня 2026 года. Парк «Яуза» — 11 июня в 19:00, Бабушкинский парк — 12 июня с 15:00, парк «Фили» — 12 июня в 17:00, Таганский парк — 12 июня
Где: парк «Яуза» (ул. Заповедная, 28), Бабушкинский парк (ул. Менжинского, 6), парк «Фили» (Большая Филёвская ул., 22, стр. 1), Таганский парк, Москва
Цена билетов: вход на все мероприятия свободный
День России в кинопарке «Москино»
С 12 по 14 июня кинопарк «Москино» приглашает гостей на масштабную программу, посвященную Дню России. Там воссоздадут атмосферу и события начала XX века.
Гости смогут прогуляться по стилизованным улицам, напоминающим городской центр образца 1914 года, заглянуть в купеческие лавки, посетить фотоателье и ремесленные мастерские. Также покажут сценки, рассказывающие о повседневной жизни дореволюционной эпохи. Актеры в исторических костюмах помогут создать ощущение полного погружения в прошлое.
Одним из самых зрелищных событий станет реконструкция эпизодов Первой мировой войны, которая развернется возле декорации «Уездный город». В масштабной постановке примут участие более ста реконструкторов, кавалеристы, военные оркестры и техника.
Рядом будет работать историческая деревня, где мастера продемонстрируют традиционные ремесла: ткачество, набойку тканей, изготовление народных игрушек, рыболовных сетей и других предметов быта.
Любителей театральных постановок пригласят в «Театр Гонзаги», где покажут музыкальный спектакль «Тайна заколдованного портрета». Семейную аудиторию заинтересует программа в «Парке Сказок», там состоятся встречи с собаками-спасателями и кинологами.
На Ярмарочной площади проведут мастер-классы по народным промыслам, каждый желающий сможет расписать матрешку или создать памятный сувенир в традиционном русском стиле.
Организаторы не забыли и о современных развлечениях. Посетители смогут попробовать себя в роли мультипликаторов и создать собственный анимационный ролик в технике stop-motion, познакомиться с технологией motion capture для управления цифровыми персонажами, а также получить уникальный кинопостер со своим изображением, созданный с помощью искусственного интеллекта.
Большинство интерактивных зон будут доступны в течение всего дня, поэтому каждый сможет самостоятельно выбрать наиболее интересные активности и составить индивидуальный маршрут.
Подробное расписание можно найти в нашем отдельном анонсе.
Интересный факт: в кинопарке можно увидеть настоящий самолет Ту-154, который стал одной из самых необычных съемочных локаций. Этот самолет раньше использовался для перевозки бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2023 году его разобрали, а затем собрали заново на территории кинопарка по инициативе правительства Москвы.
Именно масштабные исторические реконструкции и высокая детализация декораций очень нравится гостям, об этом они часто пишут в своих отзывах. Также отмечают разнообразие развлечений для детей и взрослых, благодаря чему кинопарк становится отличным местом для семейного отдыха в праздничные дни. Но иногда там бывает много народу, поэтому стоит быть готовым к очередям.
Когда: 12–14 июня 2026 года, с 12:00 до 19:00 (отдельные мероприятия проходят по собственному расписанию; реконструкция Первой мировой войны — ежедневно с 18:00)
Где: кинопарк «Москино», ул. Лиозновой, квартал №107, Краснопахорский район, Троицкий административный округ, Москва
Цена билетов: взрослый билет — 1000 рублей, детский — 600 рублей.
Фестиваль «Времена и эпохи»
Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» вновь приглашает москвичей и гостей столицы отправиться в путешествие сквозь века. Каждая площадка расскажет свою историю.
Так, в парке «Радуга» посетители смогут познакомиться с жизнью Древней Руси, увидеть древнерусских воинов, ремесленников и узнать больше о традициях того времени.
В «Митино» развернутся события, посвященные Отечественной войне 1812 года, где будут представлены военные лагеря, исторические костюмы и элементы быта эпохи. А в кинопарке «Москино» гостей ждет погружение в атмосферу Первой мировой войны с масштабными реконструкциями и тематическими экспозициями.
Особое внимание организаторы уделили исторической моде. На Страстном и Чистопрудном бульварах можно будет увидеть коллекции костюмов XIX–XX веков: от гусарских мундиров и платьев эпохи ампир до изысканных нарядов Серебряного века и образцов стиля модерн. Экспозиции позволят проследить, как менялись мода, быт и общественные традиции на протяжении десятилетий.
Помимо зрелищных реконструкций, гостей фестиваля ждут многочисленные мастер-классы и интерактивные программы. Кузнецы, гончары, ткачи и кожевники продемонстрируют секреты старинных ремесел и предложат посетителям самостоятельно попробовать свои силы в традиционных занятиях. На различных площадках будут работать выставки, посвященные культуре, быту и обычаям прошлых эпох, а также зоны с народными играми и историческими развлечениями.
Посетители смогут познакомиться с блюдами, приготовленными по старинным рецептам. Также предлагают узнать особенности кухни разных исторических периодов и попробовать традиционные угощения, которые когда-то были популярны у жителей России.
Более подробную программу читайте в нашем отдельном анонсе.
Интересный факт: фестиваль «Времена и эпохи» считается одним из крупнейших событий исторической реконструкции в мире. В разные годы в нем принимали участие тысячи реконструкторов из России и других стран, а количество тематических площадок охватывало практически все ключевые периоды мировой и отечественной истории.
По отзывам посетителей прошлых лет, фестиваль впечатляет масштабом и вниманием к деталям. Многие отмечают возможность увидеть историю «вживую», пообщаться с реконструкторами и узнать множество интересных фактов о жизни людей разных эпох. Семьи с детьми особенно ценят большое количество интерактивных площадок и мастер-классов.
Когда: 10–14 июня 2026 года, с 11:00 до 21:00
Где: площадки Москвы, включая парки «Радуга», «Митино», кинопарк «Москино», Страстной и Чистопрудный бульвары, Москва
Цена билетов: вход свободный, в кинопарк «Москино» нужен отдельный билет.
Московский джазовый фестиваль в День России
12 июня в городе пройдет серия бесплатных концертов в рамках Московского джазового фестиваля. С 15:00 до 22:00 на открытых площадках выступят коллективы из разных регионов страны.
Одной из главных сцен станет парк «Зарядье», где прозвучит насыщенная программа с участием Reso.hands, (НЕ) ОБЪЯСНИМЫЕ ВЕЩИ, Трио Филиппа Терацуяна, Квартет Дианы Кубасовой, Excite Quintet, RODNAYA, Уральского диксиленда и ансамбля «МЕЛОДИЯ» Георгия Гараняна.
В Парке Горького гостей ждут выступления «Пятеро в потоке», Квинтета Марии Кабальските, WhiteHead Band, SHOO и Хоронько Оркестра, которые представят разные стили современного джаза.
Отдельная программа подготовлена на ВДНХ, где выступят Виктория Линник & Lush Life, LK Group, The Turn-A-Race, PollyChords, Квартет Ария Самойленко, биг-бэнд Академии имени Маймонида и Real Jam Band. На Гоголевском бульваре в течение дня можно будет услышать Трио Дениса Сона, Квартет Сергея Гаскина, ORDINATE, Квартет Ивана Кириченко и Квинтет Виктории Кривозубовой «На пару слов». Каждая площадка предложит собственное звучание, объединяя разные направления джаза — от классики до экспериментальных форм.
Интересный факт: главная площадка фестиваля в последние годы — сад «Эрмитаж». Выбор не случаен: именно здесь в 1920–1930‑х годах выступали легендарные советские джазовые исполнители — Александр Цфасман, Эдди Рознер и Леонид Утёсов. Таким образом, фестиваль возрождает давние традиции и подчеркивает преемственность поколений в развитии джаза в России.
В своих отзывах гости подчеркивают, что особенно приятно слушать джаз в открытых городских пространствах, где музыка органично сочетается с атмосферой летнего праздника и прогулок по центру Москвы. Но иногда собирается очень много народу, поэтому лучше подготовиться к этому заранее, приехать пораньше, занять места поближе к сцене, а еще захватить с собой теплые вещи.
Когда: 12 июня 2026 года, 15:00–22:00
Где: парк «Зарядье», ВДНХ (сцена у фонтана «Дружба народов»), Парк Горького, Гоголевский бульвар, Москва
Цена билетов: вход свободный
День России в Царицыно
12 июня «Царицыно» станет одной из ключевых площадок празднования Дня России в Москве. Главным событием дня станет акция «Хоромарафон». С полудня на открытых сценах начнут выступать детские, молодежные, студенческие и профессиональные хоры из разных регионов России.
Музыкальные площадки разместятся по всей территории парка: у павильонов «Нерастанкино» и «Миловида», рядом с Башней-руиной, на Фигурном мосту, у Оперного дома, на Дворцовой площади, а также за пределами основной территории — в Бирюлевском дендропарке и у Борисовских прудов.
В течение дня будут звучать народные песни, этнические мотивы и хоровые произведения разных традиций — от северных распевов до южных и сибирских музыкальных школ.
Особая атмосфера сложится ближе к вечеру, когда все действие переместится к Большому дворцу. Здесь состоится финальное общее выступление, в котором примут участие более 350 исполнителей.
К ним смогут присоединиться и зрители: вместе они исполнят известные произведения, включая «Катюшу», «Вечерний звон», хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин», а также государственный гимн России. Этот момент станет кульминацией праздника, когда публика и артисты объединяются в единый хор.
Интересный факт: по территории можно прогуляться. Архитектурные шедевры Василия Баженова и Матвея Казакова, пруды, оранжереи и ландшафтный парк создают образ «идеальной России» — гармоничной, богатой традициями и открытой к новым идеям.
Посетители отмечают особенно сильное эмоциональное впечатление от финального массового исполнения. Гости подчеркивают атмосферу единства, красивую акустику парка и редкую возможность стать частью большого музыкального события, а не просто зрителем.
Когда: 12 июня 2026 года, с 12:00, финальное хоровое исполнение — вечером
Где: музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, 1, Москва
Цена билетов: вход свободный
Зарядье. Фото: Global Look Press
День России в «Зарядье»
В честь Дня России парк «Зарядье» представит масштабную мультимедийную программу «Код России», которая будет проходить с 12 июня по 5 июля 2026 года.
В основе шоу — 30 визуальных сцен, каждая из которых посвящена отдельному символу России. Зрители увидят на экранах национальные орнаменты, традиционные костюмы, знаковые архитектурные объекты, природные ландшафты и образы, связанные с наукой и технологическим развитием.
Особую роль в постановке играет конструкция «Матрешки» — динамическая инсталляция, способная менять форму и подниматься на высоту до 22 метров, создавая эффект полного погружения в визуальное пространство.
Программа проходит в вечернее время и превращает парк в живую цифровую сцену, где свет, звук и архитектура сливаются в единое художественное действие. Посетители могут приходить в разные дни, так как шоу повторяется несколько раз и каждый показ воспринимается как отдельное визуальное путешествие.
Интересный факт: конструкция «Матрешки Москвы» представляет собой выдвижную систему из примерно 1 500 медиаэкранов, выполненных в форме сот. Элементы способны динамически менять положение, обновляясь каждые две секунды.
Отзывы посетителей прошлых лет отмечают впечатляющую визуальную составляющую и необычную атмосферу шоу. Гости подчеркивают, что особенно эффектно программа смотрится в вечернее время, когда световые инсталляции полностью преображают пространство парка.
Когда: 12 июня — 5 июля 2026 года; со вторника по воскресенье в 19:00, 20:00 и 21:00, по субботам и 12 июня дополнительно в 22:00
Где: парк «Зарядье», ул. Варварка, 6, стр. 1, Москва
Цена билетов: вход свободный
День России на колесе обозрения «Солнце Москвы»
12 июня площадка у колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ станет частью городского празднования Дня России. С 18:00 на территории начнут работать интерактивные зоны, главным из которых станет мастер-класс по созданию шоперов с фирменным дизайном «Солнца Москвы».
Все необходимые материалы предоставят организаторы, а участники смогут забрать готовое изделие с собой как памятный сувенир.
Колесо «Солнце Москвы». Фото: Global Look Press
Музыкальная часть программы начнется ближе к вечеру. В 20:00 гостей ждет динамичное барабанное шоу, создающее атмосферу ритма и праздника, а в 20:50 состоится выступление с флагами.
В 21:00 колесо засияет праздничной подсветкой в цветах российского триколора. Иллюминация станет частью общегородской программы и будет заметна из разных районов города, превращая аттракцион в один из главных визуальных символов праздника.
Интересный факт: «Солнце Москвы» является одним из самых высоких колес обозрения в Европе, а его световые шоу регулярно становятся частью городских праздников и тематических событий.
Посетителям нравится эффектная ночная подсветка и атмосфера праздника на высоте. Гости также подчеркивают, что особенно впечатляет финальное световое шоу, которое хорошо видно даже издалека и создает ощущение городского единства в праздничный вечер.
Когда: 12 июня 2026 года, начало программы в 18:00
Где: колесо обозрения «Солнце Москвы», ВДНХ, проспект Мира, 119, Москва
Цена билетов: вход на праздничные мероприятия свободный. Билет на колесо обозрения — от 950 рублей.
Фестиваль «Военные оркестры в парках»
В московских парках вновь зазвучат военные оркестры в рамках культурного проекта «Военные оркестры в парках». 12 июня в 17:00 в парке «Фили» выступит оркестр 1-го отдельного Семеновского полка.
13 июня в 15:00 эстафету примет парк «Лианозово» — здесь программу представит показательный оркестр МЧС России. Каждое выступление длится около часа и проходит в формате открытого концерта.
В репертуаре оркестров — военные марши, классические произведения русских и зарубежных композиторов, мелодии советской эстрады, народные песни и современные музыкальные обработки.
Интересный факт: проект «Военные оркестры в парках» продолжает историческую традицию оркестровых выступлений на открытых городских площадках, которая существовала в России еще в XIX–XX веках.
Гости подчеркивают, что такие выступления создают ощущение праздничного города и подходят для спокойного семейного отдыха.
Когда: 12–13 июня 2026 года, 15:00–17:00
Где: парк «Фили», ул. Большая Филёвская, 22, стр. 1, Москва; парк «Лианозово», Москва
Цена билетов: вход свободный
Мультимедийное шоу «Моя Великая Россия»
Мультимедийное шоу «Моя Великая Россия» объединяет историю, музыку, хореографию и современные визуальные технологии. В основе спектакля лежит образ сердца как символа страны, отражающий идею единства, любви к Родине и связи поколений.
Сюжет постановки охватывает путь развития государства — от его истоков до современного этапа. Зрители увидят, как формировалась культурная и историческая идентичность России, включая значимые события и объединение новых территорий. Каждая часть спектакля раскрывает отдельный этап этого большого пути.
Отдельные сцены посвящены регионам России, которые представлены через узнаваемые культурные символы. На сцене появляются нижегородская матрёшка, тульская гармошка, уральские самоцветы, костромские ювелирные традиции, астраханские рыбацкие промыслы, казачья культура Крыма и Ростова, а также богатые традиции Татарстана.
Когда: 12 июня 2026 года, пятница, начало в 19:00
Где: Большой зал «ФЦ Москва», Россия, 121096, Москва, ул. Барклая, д. 9
Цена билетов: от 500 до 2 000 рублей.
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