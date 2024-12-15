Банты на столе, хвоя в вазах и мандаринки: как украсить дом к Новому году

До самого красивого и волшебного праздника осталось совсем немного времени. Как создать себе и близким особое настроение? Конечно, в этом помогает подготовка к торжеству. Мы расспросили известного дизайнера автор книги «Искусство на тарелке. Сервировка, вдохновение и рецепты для домашних торжеств» Натию Надоеву о том, что модно, а что стоит спрятать в шкаф до лучших времен. Изучаем внимательно ее советы и воплощаем их на своем празднике!

Главный тренд этого сезона - банты!

И если в прошлом году мы брали количеством, то в этом - размером! Большой бант на верхушке елки - самый горячий тренд этого сезона!

Молочный сатиновый будет отличным дополнением к светлому интерьеру. Но мой фаворит - красный бархатный акцентный бант!

В поддержку ему я бы советовала собрать соответствующую сервировку стола! Закрепить на подсвечниках ленты, завязав их бантиком! Либо сделать из них кольца на салфетки.

Еще один интересный прием - закрепить акцентный бант на одну сторону стола. Так, чтобы он свисал на пол. Получится очень театрально.

Винный цвет и пасторальный принт

Цвет этого сезона - винный. Я советовала бы обратить на него внимание. С ним можно составить большое количество цветовых сочетаний. Одно из моих любимых - холодный розовый и винный. Получается интересное сочетание, которое можно использовать в будущем.

Классический новогодний дуэт красного и зеленого я бы заменила на винный и изумрудный. Такие глубокие оттенки создают дорогой, я бы сказала, даже роскошный результат.

Также советую не обходить стороной белый текстиль. Он всегда в почете. Это база, которая всегда будет актуальна. Главное - подобрать «правильный» оттенок белого. Такой текстиль прослужит вам многие годы.

Еще один горячий тренд последних нескольких лет - текстиль с принтом Туаль де Жуи. Само полотно молочного оттенка, а на нем отпечатаны зарисовки французского быта XVIII века. У меня они в нескольких цветах, и каждая из них создает эффект «вау».

Сам рисунок довольно сложный, поэтому одной скатерти либо другого элемента с таким принтом будет достаточно на один стол.

Можжевельник, туя, кипарис