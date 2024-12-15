Банты на столе, хвоя в вазах и мандаринки: как украсить дом к Новому году

До самого красивого и волшебного праздника осталось совсем немного времени. Как создать себе и близким особое настроение? Конечно, в этом помогает подготовка к торжеству. Мы расспросили известного дизайнера автор книги «Искусство на тарелке. Сервировка, вдохновение и рецепты для домашних торжеств» Натию Надоеву о том, что модно, а что стоит спрятать в шкаф до лучших времен. Изучаем внимательно ее советы и воплощаем их на своем празднике!
Главный тренд этого сезона - банты!
И если в прошлом году мы брали количеством, то в этом - размером! Большой бант на верхушке елки - самый горячий тренд этого сезона!
Молочный сатиновый будет отличным дополнением к светлому интерьеру. Но мой фаворит - красный бархатный акцентный бант!
В поддержку ему я бы советовала собрать соответствующую сервировку стола! Закрепить на подсвечниках ленты, завязав их бантиком! Либо сделать из них кольца на салфетки.
Еще один интересный прием - закрепить акцентный бант на одну сторону стола. Так, чтобы он свисал на пол. Получится очень театрально.
Винный цвет и пасторальный принт
Цвет этого сезона - винный. Я советовала бы обратить на него внимание. С ним можно составить большое количество цветовых сочетаний. Одно из моих любимых - холодный розовый и винный. Получается интересное сочетание, которое можно использовать в будущем.
Классический новогодний дуэт красного и зеленого я бы заменила на винный и изумрудный. Такие глубокие оттенки создают дорогой, я бы сказала, даже роскошный результат.
Также советую не обходить стороной белый текстиль. Он всегда в почете. Это база, которая всегда будет актуальна. Главное - подобрать «правильный» оттенок белого. Такой текстиль прослужит вам многие годы.
Еще один горячий тренд последних нескольких лет - текстиль с принтом Туаль де Жуи. Само полотно молочного оттенка, а на нем отпечатаны зарисовки французского быта XVIII века. У меня они в нескольких цветах, и каждая из них создает эффект «вау».
Сам рисунок довольно сложный, поэтому одной скатерти либо другого элемента с таким принтом будет достаточно на один стол.
Можжевельник, туя, кипарис
Фото: Иван Макеев/КП
Определившись с текстилем, я перехожу к подбору других элементом декора.
Мне нравится собирать небольшие зимние букеты из разной хвои. На мой взгляд, самые красивые - туя, можжевельник, сосна и кипарис. А если сделать микс разной хвои, получится очень фактурный акцент. Небольшой букет можно поставить в центр стола либо разложить ветки прямо на столе вдоль него. Либо составить большой букет. Украсить его также лентами, игрушками. Такая композиция может заменить елку. Либо украсьте букетом другие зоны.
Также мне нравится использовать в качестве декора фрукты. Большие гроздья винограда, плато с мини-мандаринами. А можно использовать гранат как подставки под карточки для рассадки гостей.
Белые тарелки, блеск металла и хрусталя
Фото: Иван Макеев/КП
Я люблю белый сервиз. Он как чистое полотно. Использую его круглогодично, но благодаря декору и разнообразному текстилю он выглядит совершенно по-разному.
Поэтому мой главный совет - подберите подходящий белый сервиз, который будет соответствовать всем вашим требованиям и вписываться в ваш интерьер.
За сияние и блеск будут отвечать столовые приборы - серебряные или золотые. Самый универсальный - комбинированный, в двух оттенках металла.
А где канделябры?
И, конечно, не забываем про вертикальные линии. Свечи всегда создают особую атмосферу.
Канделябр на несколько свечей советую поставить в центр стола. Либо выложить несколько вдоль стола по центру. В таком случае советую выбрать свечи разной высоты, чтобы композиция была более объемной.
И не забываем про красивые бокалы. Однотонный хрусталь - классика вне времени. Обязательно загляните в серванты - ваши и родителей. Винтаж сейчас в почете. Несколько акцентных деталей добавят шарм вашему столу.
Если елка и ваш праздничный стол находятся в одном пространстве, стоит поддержать единый стиль оформления. Это может быть одна цветовая гамма либо какие-то перекликающиеся детали.