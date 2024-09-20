Афиша Москвы: концерт «Удачные песни» и скандинавская ходьба

На большом концерте под названием «Удачные песни» эстрадные артисты исполнят свои песни, которые популярны в этом году. Среди выступающих много известных исполнителей: Дима Билан, Николай Басков, Филипп Киркоров, Слава, Владимир Пресняков (на фото), Татьяна Буланова, Вадим Казаченко, Ольга Бузова, Анна Асти, Анна Семенович, Денис Клявер и многие другие.

LIVE Арена

МЦД-1 станция Сколково, п. Новоивановское, Западная ул., 145.

29 сентября. 18.00.

От 1500.

Тренировка 6+

Бабье лето - отличная пора, чтобы начать тренироваться. Тем более что скандинавская ходьба полезна многим (но противопоказания есть, поэтому посоветуйтесь с доктором перед началом тренировок). Бесплатные занятия по скандинавской ходьбе проводит профессиональный инструктор, который поможет освоить полезные упражнения на свежем воздухе. После тренировок со специалистом вы сможете правильно заниматься самостоятельно. Занятия будут интересны и взрослым, и детям.

Скандинавская ходьба помогает задействовать почти 90% мышц и сжечь почти вдвое больше калорий, чем при обычной ходьбе. Лечебного эффекта от любой тренировки можно достичь при соблюдении техники ее выполнения. Кстати, и осень, и зима ходьбе не помеха. Помимо бесплатных занятий в парке, можно стать участником проекта «Московская ходьба»: для этого нужно выбрать маршрут на сайте walking.moscow.sport. Затем: на первой локации маршрута найти табличку с QR-кодом, отсканировать его и сделать разминку (следуя видеоинструкции); следовать по точкам маршрута, на каждой точке сканировать QR-код и узнавать о природных и культурных объектах на пути.

Сад им. Баумана

м. «Пушкинская», Старая Басманная ул., 15а, стр. 4.

По вторникам и четвергам. 12.30.

Бесплатно.

Спектакль 12+

«Соло для часов с боем» - трагикомедия по пьесе Освальда Заградника в постановке режиссера Павла Пархоменко. В ролях: Евгений Стеблов, Ольга Остроумова, Нелли Пшенная, Александр Голобородько, Анатолий Васильев, Анна Михайловская. История такая: каждую пятницу постояльцы, проживающие в доме престарелых, собираются в квартирке друга и предаются воспоминаниям о счастливом прошлом. А его внук собирается жениться и выселить деда в дом престарелых. Постановка о стариках, которые хотят опять быть молодыми, о времени, которое невозможно остановить, о человечности, с помощью которой пытаются согреть друг друга немолодые люди.