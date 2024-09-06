Афиша на день рождения Москвы: конкурсы, концерты, мастер-классы

В выходные Москва отмечает День города. Свой день рождения столица празднует традиционно: концертами, конкурсами и мастер-классами, благотворительным фестивалем «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах. В арт-мастерских научат лепить из полимерной глины, расписывать тарелки и чайные чашки, а в кулинарной студии - готовить интересные блюда. В программе - концерты звезд и выступления театральных коллективов, конкурсы и эстафеты для детей, лекции и танцы.

Расписание на сайте moscowseasons.com.

7 сентября с 12.00 до 21.00.

8 сентября с 15.00 до 20.00.

Бесплатно.

Спектакль 16+

Премьера по пьесе Бориса Зайцева «Усадьба Ланиных». Поставил спектакль художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин: «Эта пьеса, несмотря на словесный импрессионизм, таит в себе внятную и важную для меня тему - жизнь забыта. А именно сейчас, мне кажется, пора вспомнить, что мы живем для самой жизни. Мы ставим своей задачей выжить, и не по мелкому счету».

В ролях: Андрей Бажин, Евгений Редько, Анна Тараторкина, Дарья Рощина, Максим Керин, Денис Баландин, Анастасия Волынская, Яна Палецкая/Мария Турова, Иван Юров, Андрей Лаптев и другие актеры.

РАМТ

м. «Театральная», Театральная пл., д. 2.

20 сентября. 19.00.

От 500.

Концерт 12+

Концерт памяти Дмитрия Хворостовского пройдет в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра. Известные баритоны исполнят партии, с которыми блистал на оперной сцене сам Хворостовский. Участвуют солистка Большого театра Юлия Мазурова, солист театра «Геликон-опера» Константин Бржинский, солист Театра им. К. С. Станиславского Андрей Батуркин и другие исполнители.

Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

13 сентября. 19.00.

От 2000.

Концерт 12+

Актриса Анна Чиповская поет давно и делает это хорошо. На сей раз она выступит с Государственным камерным оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Будет вечер джазовых хитов золотой эры. В концерте прозвучат веселые и ритмичные, нежные и наполненные чувством грусти классические джазовые песни.