Афиша на день рождения Москвы: конкурсы, концерты, мастер-классы

В выходные Москва отмечает День города. Свой день рождения столица празднует традиционно: концертами, конкурсами и мастер-классами, благотворительным фестивалем «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах. В арт-мастерских научат лепить из полимерной глины, расписывать тарелки и чайные чашки, а в кулинарной студии - готовить интересные блюда. В программе - концерты звезд и выступления театральных коллективов, конкурсы и эстафеты для детей, лекции и танцы.
- Расписание на сайте moscowseasons.com.
- 7 сентября с 12.00 до 21.00.
- 8 сентября с 15.00 до 20.00.
- Бесплатно.
Спектакль 16+
Премьера по пьесе Бориса Зайцева «Усадьба Ланиных». Поставил спектакль художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин: «Эта пьеса, несмотря на словесный импрессионизм, таит в себе внятную и важную для меня тему - жизнь забыта. А именно сейчас, мне кажется, пора вспомнить, что мы живем для самой жизни. Мы ставим своей задачей выжить, и не по мелкому счету».
В ролях: Андрей Бажин, Евгений Редько, Анна Тараторкина, Дарья Рощина, Максим Керин, Денис Баландин, Анастасия Волынская, Яна Палецкая/Мария Турова, Иван Юров, Андрей Лаптев и другие актеры.
- РАМТ
- м. «Театральная», Театральная пл., д. 2.
- 20 сентября. 19.00.
- От 500.
Концерт 12+
Концерт памяти Дмитрия Хворостовского пройдет в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра. Известные баритоны исполнят партии, с которыми блистал на оперной сцене сам Хворостовский. Участвуют солистка Большого театра Юлия Мазурова, солист театра «Геликон-опера» Константин Бржинский, солист Театра им. К. С. Станиславского Андрей Батуркин и другие исполнители.
- Дом музыки
- м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.
- 13 сентября. 19.00.
- От 2000.
Концерт 12+
Актриса Анна Чиповская поет давно и делает это хорошо. На сей раз она выступит с Государственным камерным оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема.
Будет вечер джазовых хитов золотой эры. В концерте прозвучат веселые и ритмичные, нежные и наполненные чувством грусти классические джазовые песни.
- Дом музыки
- м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.
- 12 сентября. 19.00.
- От 2000.