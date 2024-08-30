Афиша Москвы: концерт «Песни русского мира» и премьера в театре Сергея Безрукова

Ведущими концерта «Песни русского мира» станут Дмитрий Губерниев и Екатерина Гусева. В концерте прозвучат народные песни, которые мы знаем с детства. А также те музыкальные произведения, которые написали известные композиторы и поэты, а потом эти песни ушли в народ - и мы знаем их наизусть. В этих песнях можно услышать историю нашей страны. Выступают: Лев Лещенко, Николай Басков, Лариса Долина (на фото), Дима Билан, Пелагея, Валерия, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Хабиб, Зара, Хибла Герзмава и многие другие. Концерт покажут на канале «Россия».

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина»,

ул. Воздвиженка, д. 1.

12 сентября. 19.00.

От 600.

Спектакль 14+

Худрук Московского Губернского театра и режиссер спектакля Сергей Безруков приглашает на постановку «Капитанской дочки». Безруков надеется, что спектакль будет нескучным: «Это следственный эксперимент во время судебного расследования, когда герои заново проживают случившееся…»

Московский Губернский театр

м. «Кузьминки»,

Волгоградский проспект, д. 121.

12, 13 сентября; 25 октября; 20 ноября. 19.00.

От 700.

Концерт 16+

Осталось немного билетов на традиционный концерт Михаила Шуфутинского, который пройдет 3 сентября. Песня Игоря Николаева и Игоря Крутого «Третье сентября» стала визитной карточкой шансонье. В исполнении Шуфутинского также прозвучат «Ночной гость», «Марджанджа» и другие хиты.