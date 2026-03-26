Убирает воспаления, защищает от морщин: какой чай самый полезный

Скоро лето, а кожа все еще тусклая и безжизненная? Может быть, дело не в кремах, а в том, что вы пьете? Правильно подобранный чай способен творить чудеса: убирать воспаления, выравнивать тон и даже защищать от морщин. Разберемся, какие сорта чая принесут максимальную пользу для кожи и как их правильно употреблять.

Зеленый чай: чемпион по антиоксидантам

Зеленый чай держит первенство по количеству катехинов, особенно ценится в нем эпигаллокатехин‑3‑галлат (EGCG). Это соединение работает как мощный антиоксидант и борется с воспалениями.

Диетолог Александр Войнов объяснил механизм: полифенолы зеленого чая нейтрализуют свободные радикалы, которые считаются главными виновниками возрастных изменений кожи. По его словам, экстракты этого чая активизируют лимфодренаж и помогают коже быстрее приходить в себя после стрессовых воздействий.

Как пить зеленый чай:

Рекомендуемая норма: две‑три чашки в день.

Температура воды для заваривания: 70–80 ∘C.

Важно: не используйте кипяток — он убивает полезные компоненты.

Белый чай: эликсир молодости

Белый чай почти не ферментируют, поэтому в нем остается больше всего витаминов и антиоксидантов. Диетолог Наталья Лазуренко назвала его настоящим напитком для долгой жизни.

"В белом чае кофеина меньше всего, так что пить его можно всем без опаски. Он мягко бодрит, не раздражает желудок, не вымывает электролиты и нормально действует на почки. А антиоксиданты в его составе помогают организму справляться со свободными радикалами, из‑за которых мы быстрее стареем", — рассказала эксперт.

По ее словам, в слабоферментированных чаях, вроде белого и зеленого, витамина C в десять раз больше, чем в черном.

Как пить белый чай:

Температура воды: не выше 65–70 ∘C.

Время настаивания: 2–3 минуты.

Рекомендации: выбирайте листовой чай без посторонних добавок — так вы получите максимум пользы.

Ройбуш: африканское чудо для кожи

Красный чай из Южной Африки — ройбуш — вообще не содержит кофеина, зато в нем полно антиоксидантов и полезных минералов. Легенда говорит, что местные племена считали его напитком вечной молодости.

Диетологи отмечают богатый состав ройбуша:

витамины: C, E, A;

минералы: железо, калий, кальций, магний, цинк, марганец.

Кроме того, ройбуш обладает бактерицидными свойствами — в Африке его используют для лечения дерматита у маленьких детей. Еще одно преимущество: из‑за низкого содержания щавелевой кислоты напиток безопасен для людей с камнями в почках.

Как пить ройбуш:

Заваривайте кипятком.

Настаивайте 5–7 минут.

Особенность: в отличие от обычного чая, ройбуш можно даже покипятить — он не будет горчить.

Краткий итог: какой чай выбрать?

Для борьбы с воспалениями и антиоксидантной защиты: зеленый чай.

Для мягкого тонизирования и замедления старения: белый чай.

Для общего укрепления организма и здоровья кожи: ройбуш.

Помните: польза чая зависит не только от сорта, но и от способа приготовления. Следуйте рекомендациям по температуре воды и времени заваривания, чтобы сохранить все ценные вещества.

По материалам "Едим дома"

