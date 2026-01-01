Три оригинальных салата на Новый год: в виде змейки, с французским шармом и красной икрой

Фото: Global Look Press

Делимся с читателями подробными рецептами.

Какие салаты чаще всего готовят домохозяйки на Новый год? Правильно: оливье, селедку под шубой и салат с крабовыми палочками. Не устали от такого однообразия?

Предлагаем вам три оригинальных салата, которые помогут ощутить вкус главного зимнего праздника.

Салат "Змейка" с горбушей и плавленым сыром

Приготовить салат в виде символа года сам Дед Мороз велел. Не ограничивайте себя ни в чем.

Ингредиенты:

Консервированная горбуша (400 г), картофель (5 шт.), яйца (4 шт.), плавленый сыр (5 шт.), соленые огурцы (2-3 шт.), майонез, специи по вкусу

Приготовление:

Заранее отварите картофель и яйца до готовности и дайте им полностью остыть.

Горбушу разомните вилкой до однородной массы.

Соленые огурцы нарежьте тонкими кружочками – они понадобятся для украшения.

Остывшие картофель, яйца и плавленый сыр натрите на терке.

В большой миске соедините натертые ингредиенты, горбушу, добавьте немного майонеза и специи по вашему вкусу. Тщательно перемешайте.

На плоском блюде сформируйте салат в виде змеи, придав ему изогнутую форму.

Украсьте салат кружочками соленых огурцов, имитируя чешую змеи. Вы можете использовать другие овощи, зелень и ингредиенты для дополнительного декора по вашему желанию.

"Французская любовница"

Этот изысканный салат, с интригующим названием "Французская любовница" покорит вас своим необычным сочетанием ингредиентов.

Сладкий изюм, хрустящие орехи, нежное куриное мясо, пикантный лук и сочные апельсины создают неповторимую гармонию вкуса.

Да и апельсины – это один из главных ингредиентов Нового года.

Ингредиенты:

Куриное филе (отварное), Морковь (отварная), изюм, лук, апельсин, грецкие орехи, твёрдый сыр, майонез, уксус, соль, сахар по вкусу, зерна граната для украшения (по желанию)

Апельсины - главный ингредиент салата "Французская любовница". Фото: Global Look Press

Приготовление:

Подготовьте ингредиенты: заранее отварите куриное филе и морковь.

Замочите изюм в кипятке на несколько минут, затем промойте и просушите.

Замаринуйте лук: нарежьте его полукольцами, залейте кипятком на 5 минут, промойте холодной водой, добавьте уксус, сахар и соль. Оставьте мариноваться на 20 минут.

Очистите апельсин, разделите на дольки и удалите плёнки. Разломайте дольки на небольшие кусочки.

Нарежьте куриное филе кубиками и выложите на дно салатниц или креманок. Слегка поперчите и смажьте тонким слоем майонеза.

Сверху выложите маринованный лук, равномерно распределив его.

Добавьте обсушенный изюм.

Натрите морковь на терке и выложите поверх изюма. Нанесите немного майонеза.

Натрите твердый сыр на мелкой терке и посыпьте им морковь. Сыр смазывать майонезом не нужно, просто закрепите несколькими каплями орехи.

Порубите грецкие орехи ножом и посыпьте ими салат.

Украсьте салат кусочками апельсина и зернами граната (по желанию).

Салат готов к подаче. Наслаждайтесь его сочным и неповторимым вкусом!

Салат с картошкой, огурцами и красной икрой

Красная икра часто используется как гарнир, но в этом рецепте она становится основным элементом салата!

Ингредиенты:

2 картофелины, 6 яиц, 4 огурца, 200 г красной икры, укроп, майонез и специи.

Фото: Global Look Press

Приготовление: Отварите яйца и картошку, затем нарежьте все продукты мелкими кубиками и мелко порежьте укроп.

Смешайте майонез с укропом и специями. Выложите на тарелку слой картофеля, намажьте его майонезом, затем добавьте красную икру и огурцы.

Снова намажьте майонезом, а сверху уложите яйца. По желанию, украсьте салат икрой, натертыми белками или рубленой зеленью.

А какие салаты будете готовить на Новый год вы? Делитесь в комментариях!

