Три оригинальных салата на Новый год: в виде змейки, с французским шармом и красной икрой

Какие салаты чаще всего готовят домохозяйки на Новый год? Правильно: оливье, селедку под шубой и салат с крабовыми палочками. Не устали от такого однообразия?
Предлагаем вам три оригинальных салата, которые помогут ощутить вкус главного зимнего праздника.
Салат "Змейка" с горбушей и плавленым сыром
Приготовить салат в виде символа года сам Дед Мороз велел. Не ограничивайте себя ни в чем.
Ингредиенты:
Консервированная горбуша (400 г), картофель (5 шт.), яйца (4 шт.), плавленый сыр (5 шт.), соленые огурцы (2-3 шт.), майонез, специи по вкусу
Приготовление:
Заранее отварите картофель и яйца до готовности и дайте им полностью остыть.
Горбушу разомните вилкой до однородной массы.
Соленые огурцы нарежьте тонкими кружочками – они понадобятся для украшения.
Остывшие картофель, яйца и плавленый сыр натрите на терке.
В большой миске соедините натертые ингредиенты, горбушу, добавьте немного майонеза и специи по вашему вкусу. Тщательно перемешайте.
На плоском блюде сформируйте салат в виде змеи, придав ему изогнутую форму.
Украсьте салат кружочками соленых огурцов, имитируя чешую змеи. Вы можете использовать другие овощи, зелень и ингредиенты для дополнительного декора по вашему желанию.
"Французская любовница"
Этот изысканный салат, с интригующим названием "Французская любовница" покорит вас своим необычным сочетанием ингредиентов.
Сладкий изюм, хрустящие орехи, нежное куриное мясо, пикантный лук и сочные апельсины создают неповторимую гармонию вкуса.
Да и апельсины – это один из главных ингредиентов Нового года.
Ингредиенты:
Куриное филе (отварное), Морковь (отварная), изюм, лук, апельсин, грецкие орехи, твёрдый сыр, майонез, уксус, соль, сахар по вкусу, зерна граната для украшения (по желанию)
Апельсины - главный ингредиент салата "Французская любовница". Фото: Global Look Press
Приготовление:
Подготовьте ингредиенты: заранее отварите куриное филе и морковь.
Замочите изюм в кипятке на несколько минут, затем промойте и просушите.
Замаринуйте лук: нарежьте его полукольцами, залейте кипятком на 5 минут, промойте холодной водой, добавьте уксус, сахар и соль. Оставьте мариноваться на 20 минут.
Очистите апельсин, разделите на дольки и удалите плёнки. Разломайте дольки на небольшие кусочки.
Нарежьте куриное филе кубиками и выложите на дно салатниц или креманок. Слегка поперчите и смажьте тонким слоем майонеза.
Сверху выложите маринованный лук, равномерно распределив его.
Добавьте обсушенный изюм.
Натрите морковь на терке и выложите поверх изюма. Нанесите немного майонеза.
Натрите твердый сыр на мелкой терке и посыпьте им морковь. Сыр смазывать майонезом не нужно, просто закрепите несколькими каплями орехи.
Порубите грецкие орехи ножом и посыпьте ими салат.
Украсьте салат кусочками апельсина и зернами граната (по желанию).
Салат готов к подаче. Наслаждайтесь его сочным и неповторимым вкусом!
Салат с картошкой, огурцами и красной икрой
Красная икра часто используется как гарнир, но в этом рецепте она становится основным элементом салата!
Ингредиенты:
2 картофелины, 6 яиц, 4 огурца, 200 г красной икры, укроп, майонез и специи.
Фото: Global Look Press
Приготовление: Отварите яйца и картошку, затем нарежьте все продукты мелкими кубиками и мелко порежьте укроп.
Смешайте майонез с укропом и специями. Выложите на тарелку слой картофеля, намажьте его майонезом, затем добавьте красную икру и огурцы.
Снова намажьте майонезом, а сверху уложите яйца. По желанию, украсьте салат икрой, натертыми белками или рубленой зеленью.
А какие салаты будете готовить на Новый год вы? Делитесь в комментариях!