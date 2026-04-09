Спасатели волос: топ-10 продуктов, которые превратят тусклые волосинки в локоны мечты

Замечали ли вы, что состояние волос и ногтей ухудшилось, а сопротивляемость организма болезням словно сошла на нет? Нередко причина кроется не в переутомлении или эмоциональном напряжении, а в особенностях рациона — точнее, в дефиците важных веществ. Ключевую роль здесь играет белок: он служит основным "строительным блоком" для нашего тела. Давайте выясним, какое количество белка необходимо именно вам и какие продукты помогут восполнить его запас, чтобы вернуть бодрость и хорошее самочувствие.

Почему белок так важен

Белок — это далеко не только "топливо для мускулатуры". Его функции в организме многогранны:

участвует в формировании клеток;

необходим для синтеза гормонов и ферментов;

поддерживает защитные силы организма;

помогает регулировать водный баланс в кровеносных сосудах.

При нехватке белка организм вынужден изымать его из собственных мышечных тканей. Это чревато неприятными последствиями:

снижением физической силы;

уменьшением объёма мышц;

замедлением обменных процессов.

Индивидуальная норма потребления белка

Универсальной цифры не существует — потребность в белке зависит от нескольких факторов: массы тела, возраста и уровня физической активности. Нутрициолог Елена Манохина предлагает следующие ориентировочные значения:

для женщин: 60–90 г белка в сутки;

для мужчин: 75–114 г в сутки.

Как рассчитать свою норму

Расчет можно выполнить исходя из массы тела. Базовая потребность для человека с малоподвижным образом жизни — около 0,8 г белка на килограмм веса. Например, если вы весите 60 кг, дневная норма составит примерно 48 г.

Если вы регулярно тренируетесь или занимаетесь тяжелым физическим трудом, потребность возрастает до 1,2–1,5 г на килограмм массы тела. Так, при весе 65 кг и интенсивных нагрузках вам потребуется 78–98 г белка ежедневно.

Источники белка: животный и растительный

Белки делятся на два типа:

Животные — считаются полноценными, поскольку содержат весь набор незаменимых аминокислот. Растительные — зачастую не включают все необходимые аминокислоты, но их биологическая ценность может сравняться с животными белками при грамотном сочетании продуктов. Например, комбинация риса и бобовых дает полноценный аминокислотный профиль.

Топ‑10 продуктов с высоким содержанием белка (на 100 г)

Пармезан — 35 г. Отличается высокой калорийностью, но в небольших порциях прекрасно дополняет салаты и пасту. Соя — 35 г. Абсолютный лидер среди растительных источников белка. Куриная грудка — 31 г. Низкокалорийное мясо с минимальным содержанием жира. Тыквенные семечки — 30 г. Отличный вариант для перекуса, помогающий восполнить запас белка. Тунец — 24,5 г. Помимо белка, содержит ценные омега‑3 жирные кислоты. Говядина (вырезка) — 21 г. Богата железом и цинком. Фасоль (белая) — 21 г. Доступный и питательный продукт. Творог 5 % — 17 г. Легко усваивается, подходит для позднего приёма пищи. Гречка — 12,6 г. Самая богатая белком крупа. Яйца — 13 г. Универсальный продукт, который всегда есть под рукой.

По материалам "Едим дома"

