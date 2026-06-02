Почему мы потеем, даже когда не жарко - причины

Вот тут стоит прислушаться к своему телу: возможно, оно пытается что-то вам сказать. Давайте разберемся, почему так происходит, вместе с ведущими подкаста «Обман веществ» Первого канала - доктором медицинских наук, эндокринологом клиники МГУ, автором телеграм-канала @doctorPavlova Зухрой Павловой и главным редактором Медиагруппы «Комсомольская правда» Олесей Носовой.

Щитовидка разгоняет вас до предела

Одна из причин - неполадки в работе щитовидной железы. В частности, речь идет о гипертиреозе. Это состояние, когда щитовидка начинает вырабатывать слишком много гормона тироксина. Все процессы начинают ускоряться, повышается тревожность, пульс учащается, руки дрожат. Несмотря на то что аппетит может быть повышенным, вес стремительно уходит. И, конечно же, вы потеете гораздо сильнее обычного.

Женские гормоны шутят не по-доброму

У женщин потливость может быть связана со сбоями в выработке половых гормонов, а точнее, с эстрадиолом. Снижение его уровня или нарушение чувствительности рецепторов к эстрогенам часто приводит к приливам и обильному потоотделению.

Обычно мы ассоциируем это с менопаузой, когда уровень гормонов естественным образом снижается. Однако если такие симптомы появляются у женщин детородного возраста, это серьезный повод для беспокойства и обращения к врачу. Такая потливость может быть предвестником самых разных заболеваний - от проблем с сердцем и сосудами до онкологических недугов.

Мужские гормоны и их особенности

У мужчин повышенная потливость может быть связана с гормональным дисбалансом, а именно - с дигидротестостероном. Если вы стали потеть обильнее, а пот приобретает выраженный мускусный запах, это верный признак, что пора на прием к эндокринологу. Дигидротестостерон может оказывать сильное влияние на предстательную железу. Будьте особенно внимательны, если у вас появились и другие признаки гормональных нарушений: выпадают волосы, кожа стала более жирной.Стресс - наш невидимый враг

Повышенная потливость - это один из способов, которым тело сбрасывает эмоциональное напряжение. Если вы потеете сильнее во время важных встреч или выступлений, то это вполне может быть психосоматической реакцией.

Как справиться с обычной потливостью?

1. Правильный антиперспирант.

Отдавайте предпочтение антиперспирантам, а не просто дезодорантам. Антиперспиранты содержат соли алюминия, которые временно блокируют потовые железы. Наносите их на чистую сухую кожу.

2. Дышащая одежда.

Выбирайте одежду из натуральных дышащих тканей: хлопка, льна, вискозы. Они хорошо отводят влагу и позволяют коже проветриваться.

3. Водный баланс.

Пейте достаточно чистой воды в течение дня. Парадоксально, но обезвоживание может усилить потливость.

4. Отказ от провокаторов.

Некоторые продукты и напитки усиливают потоотделение. Среди них - острая еда, кофеин, алкоголь.

5. Контроль стресса.

Поскольку стресс может быть причиной потливости, освойте техники релаксации. Это могут быть дыхательные упражнения, медитация, йога, прогулки на свежем воздухе или любое другое занятие, которое помогает вам расслабиться и успокоиться.

6. Холодный душ и контрастные процедуры.

Они помогут сузить поры и уменьшить потливость.

7. Гигиена.

Регулярный душ, использование антибактериального мыла и частая смена белья помогут избежать неприятного запаха пота, даже если сама потливость пока остается повышенной.

8. Домашний режим.

Старайтесь поддерживать комфортную температуру в помещении. Используйте вентиляторы или кондиционеры, если это возможно.

Не игнорируйте сигналы, которые тело вам подает, особенно когда речь идет о такой деликатной проблеме, как чрезмерная потливость.