Откуда на лице берутся заломы после сна и что с этим делать: объяснила косметолог

Проснуться с отпечатком наволочки на щеке может каждый — значит, спали крепко. Но если заломы появляются каждое утро и долго не проходят, стоит разобраться в причинах. Врач-косметологАнна Жилкина объяснила, почему на коже остаются следы и как с этим быть.

Поза и подушка

Когда несколько часов кожа прижата к подушке или собрана в складку, утром остаются полосы. Особенно важно положение, в котором человек засыпает.

«В этом положении тело достигает фазы глубокого сна, когда двигательная активность минимальна», — объяснила Анна Жилкина.

Чтобы уменьшить давление на лицо, косметолог советует спать на спине, слегка повернув голову. Если удобнее на боку — подушка должна заполнять пространство между головой и плечом и поддерживать шею.

Отечность и здоровье

Если заломы держатся долго, стоит обратить внимание на отечность: чем она сильнее, тем легче появляются отпечатки и тем медленнее разглаживаются.

«Имеет значение наличие хронических заболеваний, например, почек, или варикозная болезнь, обеспечивающие общую отечность или пастозность тканей. На этом фоне заломы кожи формируются с большей вероятностью и сохраняются довольно длительное время», — рассказала врач.

Щедро наносить увлажняющий крем на ночь при склонности к отекам — не лучшая идея. Косметолог советует перенести вечерний уход на более раннее время и смывать маски примерно за час до сна.

Вода и движение

Для нормального лимфооттока полезно двигаться и поддерживать питьевой режим.

«Отечность может сигнализировать об обезвоженности организма и плохом лимфодренаже. Поддерживайте высокий питьевой режим (1,5-2 л чистой воды в сутки) в течение дня, больше двигайтесь, посещайте бассейн, занимайтесь фитнесом, выполняйте массаж тела (ручной или аппаратный). Это обеспечит хороший лимфодренаж и предотвратит отечность», — добавила врач.

Белье и подушка

Если со здоровьем все в порядке, возможно, дело в неудобном постельном белье, которое собирается в складки.

«В идеале простыня и наволочка должны иметь хорошее натяжение и быть, что называется, "по размеру", а подушка — быть довольно упругой. Постельное белье лучше из натуральных тканей», — посоветовала Жилкина.