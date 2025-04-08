Вильфанд озвучил сроки возвращения весны в Москву

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что холодная погода, установившаяся в Московском регионе и ряде центральных и
Синоптик также предсказал, что предстоящий период будет сопровождаться снегопадами, в том числе значительным днем во вторник и ночью на среду, 9 апреля. Снег, по его мнению, останется на земле длительное время, по крайней мере, в течение ближайшей недели.
Объясняя причину апрельского снега, Вильфанд указал на столкновение холодного северного воздуха с теплым воздушным потоком, что привело к образованию фронта, вызывающего интенсивные осадки. Весна, по его прогнозам, возвратится ближе к середине апреля, когда дневные температуры начнут превышать 10°C, что ускорит таяние снега, пишет
«Настоящая весна, согласно прогнозу Вильфанда, вернется лишь к середине апреля. Он уточнил, что 15-16 апреля показатели температуры днем перевалят за 10 градусов по Цельсию, после чего они будут быстро повышаться, а снег начнет стремительно таять», - говорится в сообщении.
Тем не менее, в ближайшее время на дорогах ожидается сильная гололедица, поэтому Вильфанд настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную осторожность. Водителям, сменившим зимнюю резину на летнюю, советует временно отказаться от поездок.