Вильфанд озвучил сроки возвращения весны в Москву

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что холодная погода, установившаяся в Московском регионе и ряде центральных и южных областей страны , вероятно, продлится до середины апреля. Вильфанд отметил, что текущие погодные условия соответствуют началу марта, подчеркнув необычный факт: еще недавно, в минувшую пятницу, Москва переживала погоду, характерную для конца мая, но внезапно температурные показатели упали до уровня начала весны. Хотя такие резкие изменения погоды случаются редко, Вильфанд подчеркнул, что эта ситуация является исключительной.

Синоптик также предсказал, что предстоящий период будет сопровождаться снегопадами, в том числе значительным днем во вторник и ночью на среду, 9 апреля. Снег, по его мнению, останется на земле длительное время, по крайней мере, в течение ближайшей недели.

Объясняя причину апрельского снега, Вильфанд указал на столкновение холодного северного воздуха с теплым воздушным потоком, что привело к образованию фронта, вызывающего интенсивные осадки. Весна, по его прогнозам, возвратится ближе к середине апреля, когда дневные температуры начнут превышать 10°C, что ускорит таяние снега, пишет mk.ru .

«Настоящая весна, согласно прогнозу Вильфанда, вернется лишь к середине апреля. Он уточнил, что 15-16 апреля показатели температуры днем перевалят за 10 градусов по Цельсию, после чего они будут быстро повышаться, а снег начнет стремительно таять», - говорится в сообщении.

Тем не менее, в ближайшее время на дорогах ожидается сильная гололедица, поэтому Вильфанд настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную осторожность. Водителям, сменившим зимнюю резину на летнюю, советует временно отказаться от поездок.