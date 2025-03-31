Мощный барьер из щебня и опилок вокруг дачи: как спасти сад и огород от клещей

Весна — время активности голодных иксодовых клещей, которые известны дачникам тем, что совершенно незаметно для своей «жертвы» она присасываются к коже и могут пить кровь на протяжении нескольких дней. В процессе поглощения питательных элементов они передают человеку не только опасные вирусы, но и бактерии. Через такие укусы можно столкнуться с клещевым энцефалитом, болезнью Лайма и прочими малоприятными вещами.

Самое главное, что сезон активности клещей в Подмосковье обычно длится с апреля по октябрь, то есть в самые жаркие месяцы, когда дачники много времени проводят на огороде.

Эксперты советуют всем без исключения следовать нескольким простым рекомендациям для того, чтобы обезопасить свой дачный участок и себя во время таких огородных работ. Первое, одежда должна быть исключительно светлой, сшитой из прочной ткани. Лучше надевать рубашки с длинными рукавами, а брюки заправлять в носки. На голове должна быть панамка, косынка, шляпа, кепка — любой аксессуар. Клещи не смогут «прогрызть» одежду и добраться до открытых зон кожи.

Второе, следует использовать репелленты с содержанием ДЭТА 30% и выше, а также акарициды, такие как перметрин, для обработки одежды. Эфирные масла также могут отпугивать клещей, но менее эффективно.

Третье, эксперты советуют осматривать своих спутников на наличие клещей каждые 40-50 минут. Они могут пробраться в зону подмышек, остаться на шее и других незаметных местах. Дома лучше сразу принять душ и снова тщательно осмотреть кожу .

Также можно защитить от клещей и дачный участок, если следовать простым правилам: необходимо вовремя косить траву и убирать старую листву. Помните, что клещи любят жить во влажных и тенистых местах. Барьер из щебня и опилок вокруг участка избавит дачников от этих надоедливых паразитов.