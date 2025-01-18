Не имеет никакого отношения к вере: раскрыта правда о крещенских купаниях — слово иеромонаха

По традиции, 19 января верующие и не очень граждане отправятся окунаться. Кому повезло с зимней погодой, совершат омовение в проруби, кому нет — окунутся просто в открытый водоем.

Правда, священнослужители уже в который раз напоминают, что традиция купаться на Крещение Господня не имеет никакого отношения ни к православию, ни к вере.

«Прежде всего — вопреки «авторитетным указаниям опытных прихожан» — крещенские купания не имеют даже отдаленного отношения к Уставу Православной Церкви. Люди лезут в прорубь (или в бассейн) по своему собственному почину», — отметил в беседе с MK.RU иеромонах Макарий.

Он отметил, что нет никаких исторических свидетельств о существовании подобной традиции. Но вместе с тем, церковь не осуждает подобные действия граждан, желающих на Крещение совершить омовение в ледяной воде.

Единственное, о чем беспокоятся священнослужители в этой связи, чтобы их прихожане и не только они, не нанесли себе вред во время Крещенских купаний. То есть, заранее посетили бы врача. И окунались в местах, где будут дежурить спасатели МЧС и врачи.