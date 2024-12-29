Наряд и желания: как встретить Новый год, чтобы стать счастливым

Астролог Тамара Глоба напоминает: «2025 год - это год Венеры, поэтому он принесет решение вопросов, связанных и с личной жизнью, и с любовью, и с вашим душевным теплом. Подумайте о том, какие цели вы перед собой ставите, ведь Новый год наступит после новолуния, и, таким образом, он определит для вас новые цели и возможности. Задумайтесь о своих желаниях, о том, что важно вам и тем, кто рядом. Помогайте друг другу. В новогодний период проведите время с близкими, друзьями».

Глоба подсказала, какое желание надо загадать тем, кто пока не создал семью, под бой курантов. «Вселенная нас слышит в этот период. Когда я писала желания на бумажке и поджигала ее, у меня они дважды сбылись. Не материальные, но очень важные для меня. Пока бьют куранты, нужно успеть написать, превратить бумагу в пепел, поместить его в бокал с шампанским и выпить. Дважды я успела это сделать».

С одной стороны, в этой нашей традиции нет никакого смысла - надо иметь мистический склад ума, чтобы в нее верить. А с другой, что это, как не эффективный психологический тренинг, когда мы сбрасываем все печали и думаем только о хорошем?

Создаем активатор жизни

Энергетически самые сильные - первые 12 дней года. За это время надо составить список целей на весь год. Психологи теперь тоже рекомендуют заполнять «блокнот желаний». Купите заранее красивый блокнот и с раннего утра 31 декабря займитесь его заполнением. Составьте список желаний на каждый из 12 месяцев - они должны быть конкретными, без частицы «не» в формулировке.

Создайте «активатор желаний»: например, напишите «Прохожу ежедневно 10 тысяч шагов», «Читаю 5 страниц новой книги каждый вечер», «Отказываюсь от добавленного сахара» или «запрограммируйте» себя на любой другой полезный поступок. Никакой магии в этом нет - чистая психология: вы осознаете написанное, и ваше подсознание включает «режим ответственности». Вот увидите - вам будет неловко разочаровывать ваш блокнот (а на самом деле - себя). Вы - будто смартфон, которому поменяли прошивку на новую, более эффективную.

Каждый месяц (или неделю) в блокнот нужно записывать шаги, которые вы предпринимаете для осуществления заветных желаний.

Открываемся новому

С 1 января самое время начать новую жизнь. Психологи рекомендуют начинать делать что-то новое и полезное для себя. Когда человек начинает заниматься интересным для себя видом спорта, он ощущает, как появляется уверенность в себе, меняется не только тело, но и жизнь в целом. Кто-то встречает любовь, кто-то получает повышение на работе или решается на то, о чем мечтал всю жизнь.

Выберите, что нравится вам. Скандинавская ходьба или танцы (в Сети вы найдете много видеоуроков) - бесплатный источник хорошего настроения, позитивных эмоций и залог подтянутого и стройного тела.