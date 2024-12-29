Наряд и желания: как встретить Новый год, чтобы стать счастливым

Хозяйки заняты праздничными хлопотами. А советы эзотериков на эту тему помогают создавать праздничное настроение. Они не имеют никакого научного обоснования, но превращают подготовку к Новому году в увлекательный квест.
Выбираем наряд
Изучив советы астрологов из разных стран мира, мы выбрали те рекомендации по подбору нарядов на встречу 2025 года, которые встречаются у многих из них.
Итак, в одежде какого цвета рекомендуют встречать год Зеленой Деревянной Змеи? Это светло-коричневый, изумрудный или зеленый, ярко-малиновый (цвет Венеры). Женщинам рекомендуют добавить блеска в аксессуары или выбрать платье с пайетками, туфли со стразами, камнями.
Мужчинам блестеть необязательно, а искомый цвет можно добавить с помощью мелких деталей гардероба: бабочка, галстук, носовой платок, запонки и т. п.
От черной одежды в новогоднюю ночь лучше воздержаться: считается, что он может снижать энергию, радостные эмоции.
Накрываем стол
Фото: Shutterstock
Тамара Глоба советует украшать новогодний стол красивыми свечами. В центре можно поставить красивое деревянное блюдо с фруктами и пятью видами зерен, которые символизируют «разумное, доброе, вечное», которое вы намереваетесь сеять в наступившем году. Украшать стол стоит согласно цветам разных стихий, уделив внимание каждой: земля - это желтый, воздух - белый, вода - синий, огонь - золото.
Загадываем желание
Тамара Глоба. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Астролог Тамара Глоба напоминает: «2025 год - это год Венеры, поэтому он принесет решение вопросов, связанных и с личной жизнью, и с любовью, и с вашим душевным теплом. Подумайте о том, какие цели вы перед собой ставите, ведь Новый год наступит после новолуния, и, таким образом, он определит для вас новые цели и возможности. Задумайтесь о своих желаниях, о том, что важно вам и тем, кто рядом. Помогайте друг другу. В новогодний период проведите время с близкими, друзьями».
Глоба подсказала, какое желание надо загадать тем, кто пока не создал семью, под бой курантов. «Вселенная нас слышит в этот период. Когда я писала желания на бумажке и поджигала ее, у меня они дважды сбылись. Не материальные, но очень важные для меня. Пока бьют куранты, нужно успеть написать, превратить бумагу в пепел, поместить его в бокал с шампанским и выпить. Дважды я успела это сделать».
С одной стороны, в этой нашей традиции нет никакого смысла - надо иметь мистический склад ума, чтобы в нее верить. А с другой, что это, как не эффективный психологический тренинг, когда мы сбрасываем все печали и думаем только о хорошем?
Создаем активатор жизни
Энергетически самые сильные - первые 12 дней года. За это время надо составить список целей на весь год. Психологи теперь тоже рекомендуют заполнять «блокнот желаний». Купите заранее красивый блокнот и с раннего утра 31 декабря займитесь его заполнением. Составьте список желаний на каждый из 12 месяцев - они должны быть конкретными, без частицы «не» в формулировке.
Создайте «активатор желаний»: например, напишите «Прохожу ежедневно 10 тысяч шагов», «Читаю 5 страниц новой книги каждый вечер», «Отказываюсь от добавленного сахара» или «запрограммируйте» себя на любой другой полезный поступок. Никакой магии в этом нет - чистая психология: вы осознаете написанное, и ваше подсознание включает «режим ответственности». Вот увидите - вам будет неловко разочаровывать ваш блокнот (а на самом деле - себя). Вы - будто смартфон, которому поменяли прошивку на новую, более эффективную.
Каждый месяц (или неделю) в блокнот нужно записывать шаги, которые вы предпринимаете для осуществления заветных желаний.
Открываемся новому
С 1 января самое время начать новую жизнь. Психологи рекомендуют начинать делать что-то новое и полезное для себя. Когда человек начинает заниматься интересным для себя видом спорта, он ощущает, как появляется уверенность в себе, меняется не только тело, но и жизнь в целом. Кто-то встречает любовь, кто-то получает повышение на работе или решается на то, о чем мечтал всю жизнь.
Выберите, что нравится вам. Скандинавская ходьба или танцы (в Сети вы найдете много видеоуроков) - бесплатный источник хорошего настроения, позитивных эмоций и залог подтянутого и стройного тела.