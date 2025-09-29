Закулисье шоу "Полная посадка": как устроен первый в России телересторан и за что Константин Ивлев прогоняет участников

От Ивлева и хула — похвала

Когда мы только попадаем в здание ресторана, мы уже слышим его обращения в адрес нерадивых поваров. Похвалы смешиваются с укорами, одобрения с инвективной лексикой. Однако, перефразируя знаменитые строчки Анны Ахматовой: "От других похвала что зола, а от Ивлева и хула похвала".

Меж тем мы усаживаемся за свои столики. Мы — это две журналистки из дружественного издания, сотрудница телеканала "Пятница!" и я. Получаем на руки меню, в котором можно найти салаты "Цезарь" с креветками или курицей, а на горячее выбрать мидии в сливочно-томатном соусе или же рибай на гриле с перечными и томатными соусами. На гарнир подается отварная спаржа и картофельное пюре с трюфелем. Десерт же состоит из ложных равиолей из ананаса с начинкой из вишни. Все блюда принадлежат авторству Константина Ивлева.

Мы еще не приступили к трапезе, как к нам подходит и сам Константин. Сначала он говорит приветственные слова всем сидящим за столиком, а затем обращается персонально к каждому.

Вскоре к нам подходит официант Дмитрий, который говорит, что весь вечер проведет с нами. Однако Дмитрий предполагает, а Константин Ивлев располагает. Спустя минут двадцать мы узнаем, что нашего официанта изгнали из проекта. За то, что забыл сделать нам комплимент от шеф-повара — подать на стол сладость.

Вообще, с Константином Ивлевым не забалуешь. Как мне объясняют, он может отправить провинившегося в специальную холодную комнату, чтобы тот подумал о своем поведении. Температура в ней составляет чуть ли не нуль градусов.

Кстати, о холоде. Телересторан снабжен и ледогенераторами — устройствами, предназначенными для автоматического изготовления пищевого льда. Он используется и для охлаждения продуктов питания. Незаменимая вещь в ресторанном хозяйстве! Впрочем, таких вещей в телересторане, оснащенном самым современным и инновационным оборудованием, предостаточно.