Закулисье шоу "Полная посадка": как устроен первый в России телересторан и за что Константин Ивлев прогоняет участников

На "Пятнице!" стартовало шоу "Полная посадка". Специально для съемок проекта в павильоне построили полноценный ресторан "Шеф by Ивлев" с открытой кухней, укомплектованной по последнему слову техники, баром и залом на 60 посадочных мест.
Телевизионный ресторан ничем не уступает заведениям столицы, а во многом даже превосходит их.
Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках нового шоу.
Как гостям шоу "Полная посадка" выдали 5000 рублей и сказали, в чем прийти
Перед съемкой с нами проводят инструктаж по поводу дресс-кода. Пресс-служба проекта просит не использовать в одежде черный и белый цвета, избегать разных узоров, ромбиков, полосок, клеток, от которых рябит в глазах, а также не надевать спортивных костюмов. Следует прийти в телересторан элегантными и нарядными. Я надеваю платье бирюзового цвета, которое, кстати, сшила мне мама. Смотрится оно не хуже купленного в бутиках.
Итак, мы приезжаем на место съемки. Перед началом процесса нам выдают по пять тысяч рублей и объясняют, что за эти деньги мы можем заказать любые блюда, указанные в меню. При желании можно дать и участникам на чаевые. Оставшуюся сумму, конечно, стоит вернуть организаторам проекта, а не прикарманивать себе.
Концепция шоу строится на том, что в каждом выпуске команда поваров-любителей обслуживает гостей. Их задача — приготовить вкусные блюда и правильно подать их. За этим процессом зорко следит известный шеф-повар и ведущий Константин Ивлев, который также выступают продюсером программы.
От Ивлева и хула — похвала
Когда мы только попадаем в здание ресторана, мы уже слышим его обращения в адрес нерадивых поваров. Похвалы смешиваются с укорами, одобрения с инвективной лексикой. Однако, перефразируя знаменитые строчки Анны Ахматовой: "От других похвала что зола, а от Ивлева и хула похвала".
Меж тем мы усаживаемся за свои столики. Мы — это две журналистки из дружественного издания, сотрудница телеканала "Пятница!" и я. Получаем на руки меню, в котором можно найти салаты "Цезарь" с креветками или курицей, а на горячее выбрать мидии в сливочно-томатном соусе или же рибай на гриле с перечными и томатными соусами. На гарнир подается отварная спаржа и картофельное пюре с трюфелем. Десерт же состоит из ложных равиолей из ананаса с начинкой из вишни. Все блюда принадлежат авторству Константина Ивлева.
Мы еще не приступили к трапезе, как к нам подходит и сам Константин. Сначала он говорит приветственные слова всем сидящим за столиком, а затем обращается персонально к каждому.
Вскоре к нам подходит официант Дмитрий, который говорит, что весь вечер проведет с нами. Однако Дмитрий предполагает, а Константин Ивлев располагает. Спустя минут двадцать мы узнаем, что нашего официанта изгнали из проекта. За то, что забыл сделать нам комплимент от шеф-повара — подать на стол сладость.
Вообще, с Константином Ивлевым не забалуешь. Как мне объясняют, он может отправить провинившегося в специальную холодную комнату, чтобы тот подумал о своем поведении. Температура в ней составляет чуть ли не нуль градусов.
Кстати, о холоде. Телересторан снабжен и ледогенераторами — устройствами, предназначенными для автоматического изготовления пищевого льда. Он используется и для охлаждения продуктов питания. Незаменимая вещь в ресторанном хозяйстве! Впрочем, таких вещей в телересторане, оснащенном самым современным и инновационным оборудованием, предостаточно.
"Немногие рестораны могут себе такое позволить, но если мы берем рестораны файн-дайнинга, то мы наравне, — объясняет сам Константин Ивлев. — У нас полный цикл тепловой техники, начиная от конвектоматов и шоков, заканчивая ледогенераторами. А также большое количество современных гаджетов: су-виды, вакуумные машины, сифоны и смокганы".
Кстати, Константин Ивлев может отругать не только участников проекта. Шеф-повар пожурил и автора этих строк. Случилось это, когда Константин в сопровождении нескольких поваров-любителей направился к нашему столику. По ходу дела он объяснял участникам проекта, как правильно подавать гостям блюда и грамотно расставлять их, чтобы ничего не отвлекало гурманов от приема пищи.
"А вы что уже все доели?" — обратился Константин Ивлев к вашей покорной слуге.
"Нет", — робко сказала я, смотря на остатки салата "Цезарь" в своей тарелке.
"Тогда почему у вас вилка и нож сложены так, будто вы уже поужинали? Не складывайте их так", — сделал мне замечание Константин и направился к другим столикам.
Что о шоу "Полная посадка"говорят звезды
Кстати, за одним из них сидел телеведущий Дмитрий Шепелев. Звезд тоже приглашают на "Полную посадку". И некоторые из них уже дали свою оценку новому детищу Константина Ивлева.
Например, боксер и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что еда в ресторане выше всяких похвал. И он даже обменивался блюдами со своими спутниками.
Юмористке Ольге Картунковой понравилась закуска — говяжий язык в соусе из тунца. И Константин Ивлев во всех деталях рассказал про это блюдо, благодаря чему Ольга загорелась идеей приготовить его дома.
"Конечно, за поваров было страшно — летящие тарелки. Но это Костя, в этом вся его прелесть и прекрасность", — сказала Ольга.
Поваров пожалел и певец Прохор Шаляпин. Мол, работа у них адская, все время на ногах, что-то где-то горит, обдает паром со всех сторон.
"Но справились хорошо, было вкусно. Большие, щедрые порции. Вот бы во всех ресторанах так подавали!" — размечтался Прохор.
По словам самого Константина Ивлева, шоу построено на игре контрастов, а его участники не просто обучаются ресторанному бизнесу - для них открывается мир новых и необычных блюд.
"Когда человек становится блогером или домашним кондитером, он думает, что легко может работать или даже управлять рестораном. Но это не так. Работа на профессиональной кухне — совершенно другая реальность", — говорит Константин Ивлев.
В общем, спасибо за то, что нам показали эту реальность. Посмотрите и вы - шоу "Полная посадка" выходит по средам в 19. 00 на канале "Пятница!".
