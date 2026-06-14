Юлианна Бухольц усомнилась в честности испытания на шоу «Ставка на любовь»

Участница шоу "Танцы" на ТНТ Юлиана Бухольц. Фото: КП/Иван Прохоров

Участница третьего сезона романтического реалити «Ставка на любовь», звезда шоу «Танцы» Юлианна Бухольц, заявила, что результаты одного из конкурсов были подсчитаны несправедливо. По ее мнению, организаторы не засчитали победу, которую их пара с Дмитрием Щебетом действительно заслужила.

Споры разгорелись вокруг водного испытания, где участникам нужно было на скорость обогнуть буй. Бухольц утверждает, что они с партнером сделали это первыми, однако их победа не была зафиксирована. Она также добавила, что правила были заведомо неравными.

«Я считаю, что в первом раунде наша пара первой пересекла буй, однако этот результат не был засчитан», — приводит слова участницы пресс-служба телеканала «Пятница!».

Юлианна подчеркнула, что шансы участников изначально были неравны, так как физические данные (рост и вес) сильно отличались, а главное — пары не могли меняться местами, чтобы грести в более удобную сторону, как это делается в настоящих гребных соревнованиях.

Это не первый конфликт Бухольц с организаторами или другими участниками. Ранее в интервью Юлианна рассказывала, что психологически тяжело переносит общение в коллективе, особенно когда речь заходит о «грязных» играх. По ее словам, если они с Щебетом общаются только друг с другом, то их считают «закрытой парой», а если пытаются наладить контакт с другими — их сразу подозревают в неискренности.

Танцоры также жаловались, что сплетни и слухи распространяются по замку с катастрофической скоростью, и после одного из круглых столов им было «физически противно» находиться в одном помещении с некоторыми участниками.

Коллеги по реалити по-разному отреагировали на претензии Бухольц. Некоторые признали, что водное испытание действительно было сложным, и ошибка судей возможна, но акцентировали внимание на том, что «все пары были в равных условиях, пусть и несправедливых».

Другие, в частности Михаил и Ксения Стогниенко, которые уже не в первый раз участвуют в проекте, посоветовали Юлианне сосредоточиться на тактике, а не на жалобах, так как «учитывать будут только конечный результат, а не эмоции».

Сами организаторы шоу пока не давали официальных комментариев относительно претензий участницы. Однако, судя по анонсам, конфликтная ситуация войдет в один из ближайших выпусков и станет поводом для нового витка противостояния в коллективе.

Шоу «Ставка на любовь» выходит на телеканале «Пятница!». Третий сезон стартовал 12 июня 2026 года. Юлианна Бухольц и Дмитрий Щебет — профессиональные танцоры, участвовавшие в проекте «Танцы» на ТНТ.

Пара состоит в отношениях несколько лет, но от брака пока воздерживается. В одном из выпусков Бухольц заявила, что устала от «токсичности» других участников и готова покинуть проект, но они с Дмитрием решили «идти до конца».

По правилам шоу пары живут в замке, проходят испытания и голосуют друг против друга, а победители получают 10 миллионов рублей. Сезон обещает быть рекордным по количеству скандалов: ранее уже Анна Хилькевич жаловалась, что ей тяжело находиться рядом с некоторыми участниками, а Марат Башаров доводил свою партнершу Асю Борисову до слез.

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