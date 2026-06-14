Юлианна Бухольц усомнилась в честности испытания на шоу «Ставка на любовь»

Споры разгорелись вокруг водного испытания, где участникам нужно было на скорость обогнуть буй. Бухольц утверждает, что они с партнером сделали это первыми, однако их победа не была зафиксирована. Она также добавила, что правила были заведомо неравными.

«Я считаю, что в первом раунде наша пара первой пересекла буй, однако этот результат не был засчитан», — приводит слова участницы пресс-служба телеканала «Пятница!».

Юлианна подчеркнула, что шансы участников изначально были неравны, так как физические данные (рост и вес) сильно отличались, а главное — пары не могли меняться местами, чтобы грести в более удобную сторону, как это делается в настоящих гребных соревнованиях.

Это не первый конфликт Бухольц с организаторами или другими участниками. Ранее в интервью Юлианна рассказывала, что психологически тяжело переносит общение в коллективе, особенно когда речь заходит о «грязных» играх. По ее словам, если они с Щебетом общаются только друг с другом, то их считают «закрытой парой», а если пытаются наладить контакт с другими — их сразу подозревают в неискренности.

Танцоры также жаловались, что сплетни и слухи распространяются по замку с катастрофической скоростью, и после одного из круглых столов им было «физически противно» находиться в одном помещении с некоторыми участниками.

Коллеги по реалити по-разному отреагировали на претензии Бухольц. Некоторые признали, что водное испытание действительно было сложным, и ошибка судей возможна, но акцентировали внимание на том, что «все пары были в равных условиях, пусть и несправедливых».

Другие, в частности Михаил и Ксения Стогниенко, которые уже не в первый раз участвуют в проекте, посоветовали Юлианне сосредоточиться на тактике, а не на жалобах, так как «учитывать будут только конечный результат, а не эмоции».

Сами организаторы шоу пока не давали официальных комментариев относительно претензий участницы. Однако, судя по анонсам, конфликтная ситуация войдет в один из ближайших выпусков и станет поводом для нового витка противостояния в коллективе.

Шоу «Ставка на любовь» выходит на телеканале «Пятница!». Третий сезон стартовал 12 июня 2026 года. Юлианна Бухольц и Дмитрий Щебет — профессиональные танцоры, участвовавшие в проекте «Танцы» на ТНТ.

Пара состоит в отношениях несколько лет, но от брака пока воздерживается. В одном из выпусков Бухольц заявила, что устала от «токсичности» других участников и готова покинуть проект, но они с Дмитрием решили «идти до конца».

По правилам шоу пары живут в замке, проходят испытания и голосуют друг против друга, а победители получают 10 миллионов рублей. Сезон обещает быть рекордным по количеству скандалов: ранее уже Анна Хилькевич жаловалась, что ей тяжело находиться рядом с некоторыми участниками, а Марат Башаров доводил свою партнершу Асю Борисову до слез.