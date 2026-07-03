Вернувшиеся участники «Ставки на любовь» сходу объявили охоту на Анну Хилькевич

Таня с первых минут обозначила главную цель — Анну Хилькевич. По ее словам, «акула реалити» уже засиделась в шоу, и пришло время отправить ее домой.

Такой напор удивил даже опытного Женю Ершова, который после тактики Тани сравнил ее с Мариам Тиллаевой.

Другие участники признались, что на фоне Леши и Тани даже Мариам Тилляева и Арно, известные своими интригами, кажутся «ангелами».

Реалити-шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!» — это экстремальный проект, где звездные пары проверяют свои отношения на прочность. Ведут программу Регина Тодоренко и Влад Топалов.

По правилам, пары проходят испытания и делают «ставки» на успех своей второй половинки — справится она с заданием или нет. Если участник угадал исход — пара получает иммунитет и деньги.

Если ошибся — попадает под угрозу вылета. В финале остается только одна пара, которая забирает денежный приз.

Появление Мариам и Арно — их приход сразу изменил расклад сил. Анна Хилькевич увидела в Мариам союзницу против коалиции Евгения Ершова. А сама Мариам и Арно, в свою очередь, хотели выиграть деньги на свадьбу по узбекским традициям .

Конфликт между Хилькевич и Стогниенко вспыхнул в самом начале сезона. Позже на премьере Полина Диброва публично поставила миллион на проигрыш Хилькевич, что вызвало новый виток скандала.

Возвращение Леши Янгер и Тани Авдеевой — именно этот поворот и стал главной интригой для нового выпуска. Пару выгнали в шестой серии, но теперь, судя по анонсам, они вернулись.