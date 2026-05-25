Ведущая программы «Играй, гармонь любимая!» устроила скандал в пекарне

Анастасия Заволокина, ведущая популярной программы «Играй, гармонь любимая!», оказалась в центре конфликта в местной пекарне «Елецкая сдоба». Инцидент произошел 25 мая 2026 года в рамках фестиваля народного творчества «Играй, гармонь Елецкая».

Все началось с того, что съемочная группа стала снимать витрины заведения без предварительного предупреждения. Когда сотрудник пекарни поинтересовалась целями съемки, представители группы ответили, что это «не ее дело».

Анастасия Быкова, представитель пекарни, рассказала, что позже телевизионщики решили закупиться едой в дорогу, долго выбирая продукцию. В это время в магазин зашел пожилой постоянный клиент, которому захотелось купить одну булку. Продавцы, чтобы не заставлять дедушку ждать, обслужили его вне очереди.

Увидев это, члены съемочной группы пожаловались ведущей, после чего в помещение ворвалась разгневанная Анастасия Заволокина. Судя по видеозаписи, сделанной владелицей пекарни, звезда экрана перешла на крик и начала угрожать сотрудникам.

«Я принесла вам кучу людей, которые купили у вас продукцию. А вы нас обошли», — заявила Заволокина на видео.

Далее она добавила:

«Всех задушим», а также, уходя, крикнула многозначительное «Ждите!», намекнув на возможные последствия для бизнеса.

По словам продавцов, ведущая также выражала недовольство тем, что персонал проявил уважение к пожилому человеку, а не к «важным гостям» с телевидения.

Анастасия Заволокина — российская телеведущая, актриса и гармонистка. Она является дочерью основателя передачи «Играй, гармонь любимая!» Геннадия Заволокина и возглавила программу после его смерти в 2001 году.

Сейчас «Играй, гармонь любимая!» выходит на Первом канале. Программа позиционируется как хранительница народных традиций, русской песни и деревенского уклада, что делает нынешний скандал с угрозами в адрес простых работников пекарни особенно резонансным.