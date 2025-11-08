В шоу "Голос. Дети" продолжается игра на вылет - кто в итоге поборется за победу?

В двенадцатом сезоне детского "Голоса" этот этап органично совпал с ноябрьской порой и игрой на выбывание, когда участники трех команд проходят поединки, по итогам которых выходят в финальную стадию проекта. В это время "Телепрограмма" представляет четверку артистов, ярко и талантливо заявивших о себе, - у них есть все шансы выиграть этот сезон проекта.
Милана Ананко (9 лет, Москва)
Фото: vk.com/voicekids
Одно из самых ярких выступлений сезона выдала Милана Ананко - 9-летняя дочь чемпиона России по футболу в составе московского "Спартака", защитника Дмитрия Ананко. Талантливая девочка пришла в проект с приличным багажом опыта - возраст в этом случае был лишь отвлекающим маневром. Милана сызмальства занимается вокалом - еще в садике начала ходить в детский хор с серьезным названием "Великан", где солирует до сих пор, и к девяти годам уже успела победить в известнейшем международном вокальном конкурсе в Сан-Ремо (Италия).
Девочка выиграла детскую версию проекта - Sanremo Junior 2025 в возрасте от 6 до 15 лет - поразила публику и судей потрясающим вокалом. В детский "Голос»" Милана пришла выступить перед наставниками с уже коронной для себя итальянской музыкой. Правда, не со шлягером Андреа Бочелли, как было в Сан-Ремо, а с другим хитом - Il Mondo, композицией 1965 года, которую исполнял Джимми Фонтана. С первых нот Милана буквально повергла в шок опытных артистов.
Даже Аиду Гарифуллину, специализирующуюся на опере и академической музыке. Среди наставников развернулась борьба за юную артистку, в итоге девочка ушла в царство Аиды, где и продолжает путь к финалу.
Джузеппе Ди Менца (11 лет, Италия)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Мальчик с музыкальным именем Джузеппе - сын повара школьной столовой из многодетной семьи. Помимо музыки он играет в футбол и занимается тайским боксом. Но все-таки ноты текут по генам сицилийца, ведь он - потомственный артист, дедушка парня тоже был музыкантом. Выступление в детском "Голосе" он посвятил ему: спел любимую дедушкой сложнейшую, но эффектнейшую балладу "Памяти Карузо" так, что наставники хлопнули по красным кнопками после первых двух нот.
Идеальный итальянский Пеппе сопроводил поставленным вокалом, пройдя без ошибок все высоченные ноты партии, прославившей его земляка Лучано Паваротти. В итоге борется за победу в команде Гарифуллиной. Этот самый Ди Менца вовсе не новичок на славянской земле: в 2024 году он дебютировал на «Славянском базаре» в Витебске. И в России ему тоже хорошо.
- Москва мне очень понравилась, раньше много смотрел про нее в интернете, - признается парень. - Вообще я рад представлять Италию именно в России. Я родом из Сицилии, небольшого городка под названием Виттория. Безумно счастлив принимать участие в этом шоу. Надеюсь, что выступлю очень хорошо, а Аида поможет раскрыться моему голосу!
Матвей Диденко (12 лет, Курган)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Обаятельный белокурый земляк Максима Фадеева фанатеет от Димы Билана, поэтому рад был попасть к нему в команду, удачно спев киношлягер "Песня о далекой Родине" из культового сериала "Семнадцать мгновений весны". Парень занимался в нескольких сильных вокальных студиях родного города, участвовал в музыкальном форуме Леонида Агутина для детей Aguteens, где стал лауреатом первой степени, выступал на сцене с Пелагеей и учился в академии Игоря Крутого у Алсу. Примечательно, что именно в текущий сезон детского "Голоса" с Матвеем пришла и двоюродная сестра Есения Прозорова - и тоже попала в команду Билана.
- Я начал заниматься музыкой так: однажды на утреннике в саду заведующая детским садом обратилась к маме с настоятельной рекомендацией отдать меня на вокал, - вспоминает Диденко. - Мама прислушалась к ней. И вот что из этого получилось.
Жасмина Тузелова (12 лет, Астана)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Одаренная казахская девочка с ходу заявила, что пришла на проект, чтобы победить, - и слово пока что сдерживает. С хитом Нюши "Вою на Луну" Жасмина зашла в команду Владимира Преснякова и Натальи Подольской и сразу очаровала публику непосредственностью. При этом ни к каким блатным музыкальным рэп-кругам (Казахстан славится модными исполнителями этого жанра) Тузелова отношения не имеет - ее папа работает на стройке, а мама - домохозяйка.
Вокалистка, увлекающаяся и волейболом, всего добилась сама: выигрывала международные вокальные конкурсы, выступала перед президентом родной страны, получала от минкульта Казахстана грант на обучение в специализированной школе для одаренных детей Казахского национального университета искусств и даже пела на Красной площади - в рамках XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2025" к 80-летию Победы. Опыт конкурсной борьбы у Жасмины неслабый - еще два года назад она выходила в финал "Детской Новой волны" - так что и теперь в "Голосе" чувствует себя более чем уверенно.
Правила проекта
На этапе "Поединков" команды разбиваются на тройки и исполняют песни сольно, после чего только один исполнитель проходит дальше. Так в каждой команде остается по 6 человек. После следует этап "Песня на вылет", в результате которого напрямую в финал выходят по 2 человека от каждой команды. Но это еще не все - ведь участники, не сумевшие преодолеть этап "Песня на вылет", получают шанс еще раз вернуться на сцену, чтобы выступить в дополнительном (спасительном) этапе шоу - и уже оттуда попасть в финал (по 1 человеку от каждой сборной).
"Голос. Дети" 12+
Пятница/21.45