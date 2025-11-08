В шоу "Голос. Дети" продолжается игра на вылет - кто в итоге поборется за победу?

Одно из самых ярких выступлений сезона выдала Милана Ананко - 9-летняя дочь чемпиона России по футболу в составе московского "Спартака", защитника Дмитрия Ананко. Талантливая девочка пришла в проект с приличным багажом опыта - возраст в этом случае был лишь отвлекающим маневром. Милана сызмальства занимается вокалом - еще в садике начала ходить в детский хор с серьезным названием "Великан", где солирует до сих пор, и к девяти годам уже успела победить в известнейшем международном вокальном конкурсе в Сан-Ремо (Италия).

Девочка выиграла детскую версию проекта - Sanremo Junior 2025 в возрасте от 6 до 15 лет - поразила публику и судей потрясающим вокалом. В детский "Голос»" Милана пришла выступить перед наставниками с уже коронной для себя итальянской музыкой. Правда, не со шлягером Андреа Бочелли, как было в Сан-Ремо, а с другим хитом - Il Mondo, композицией 1965 года, которую исполнял Джимми Фонтана. С первых нот Милана буквально повергла в шок опытных артистов.

Даже Аиду Гарифуллину, специализирующуюся на опере и академической музыке. Среди наставников развернулась борьба за юную артистку, в итоге девочка ушла в царство Аиды, где и продолжает путь к финалу.

Джузеппе Ди Менца (11 лет, Италия)