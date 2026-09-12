Стартовали съемки нового сезона шоу «Голос. Дети» - и в жюри сразу двойная бомба

Это для зрителей - цифра несчастливая. Для каждого из родителей, приведших чадо в эстетичную красно-черную студию, - возможно, самый счастливый день в жизни. Правда, до эфира надо еще добраться.

Краш в красном кресле

- Скромные ладушки, нам такие не нужны, друзья! - работает с публикой энергичный юноша, пока наставники на обеде. - Давайте сделаем настоящие аплодисменты, ведь у нас такое жюри в этом году!

И ведь не соврал ни полслова. В этом году продюсеры «Голоса» поработали на славу и отхватили самый, пожалуй, лакомый кусок эстрадного пирога. Суперзвезду, кумира поколений и краша всех девочек в возрасте до 18 лет - Ваню Дмитриенко.

Выпустивший первый хитовый трек «Венера-Юпитер» чуть больше пяти лет назад сибиряк уже в этом году собрал «Лужники». 70 тысяч человек. В 20 лет. Вау же?!

Кто-то скажет: ну и что, мало ли кто сколько собрал, сейчас стать звездой проще пареной репы, интернет в помощь, с чего это такой щегол должен учить тех, кто немногим младше него (верхний порог входа в детский «Голос» - 14 лет)? А вы мальчиков и девочек спросите.

В их глаза посмотрите. Ясно, что наставники шоу - не профессура Гнесинки, и частные подсказы по вокалу или репертуару с несколькими попутными репетициями никогда не заменят профессионального образования. Но когда еще у детей появится шанс вживую поработать и даже попереписываться с живой иконой? Да и сам Ваня все отлично про себя понимает.

- Это будет эмоционально сложный проект, - признает Дмитриенко. - И мне важно будет постараться дать детям мощную профессиональную прокачку. Родители везут конкурсантов из разных городов, в том числе издалека. Хочу, чтобы ни у кого ни на секунду не возникло мысли о напрасно потраченных силах и времени. Надеюсь дарить радость тем, с кем доведется работать на «Голосе». И сам приобрету опыт. Работа с детьми требует тонкого подхода.

Аида + Алексей

Родители действительно везут сыночек-корзиночек и девочек-припевочек со всех уголков необъятной Руси. И не только - из Белоруссии, Казахстана и других стран в том числе. Топчутся, заедая стресс бутербродами, ждут в огромной комнате. Заходят, как на заклание, в «стресс-рум», где вроде как должны «кайфовать» (молодежное выражение, за которое организаторы «Голоса» распекают Валю Карнавал), да как это сделать? Кнопки-то жмут не каждую секунду - всего по 15 артистов на 1 наставника, - а река талантов не иссякает, дети поют и поют, вот рвут на себе волосы папы и мамы, пока детишки берут первые ноты в надежде на громкое «бух» красной кнопки.

Кстати, а кто с Ваней-то в креслах вокальных тренеров? Ну, во-первых, вернулась Полина Гагарина, бравшая некоторую творческую паузу, - и этого ждали многие. Сама певица прежде всего.

- Я очень ждала момента, когда вновь стану наставником именно этого проекта, - призналась вокалистка. - Дети - моя главная любовь и надежда. Я уверена, что, если суметь подсветить их талант и лучшие качества, они расцветут в невероятных, талантливых, больших артистов. Их доверие - мой главный стимул, а сознание того, что в моих силах поделиться с ними всем, что сама умею, и направить их по пути роста - большая ответственность, но и счастье.

Во-вторых, снова в деле двойное кресло-диванчик, на котором в этом го-

ду компактно уместились Аида Гарифуллина (была в прошлом сезоне детского «Голоса») и ее муж Алексей Воробьев (в проекте впервые). И каким бы блеском внешнего великолепия ни слепили публику и детей молодожены, шансов против Вани у них было мало. Почти каждый, к кому поворачивались все наставники - особенно если речь про девочек - собирался хотя бы ненадолго стать спутником для недосягаемой планеты под названием Дмитриенко. Вдруг и «Венеру-Юпитер» доведется еще спеть?

«Мы в шоке!»

- Наслаждаемся моментом! Давай я все твое волнение приму на себя! - предлагает красивой глазастой рыжей бестии Карнавал перед выходом на сцену.

- Спасибо, - скромно отвечает вокалистка.

- Пятюню на удачу! И пошла.

Как только она выходит на сцену, «стресс-рум» взрывается: родители неистово бьются в пластиковом аквариуме, как рыбы, которым закинули динамит. С первых нот наставники хлопают по кнопкам. Да, к этому моменту команды уже частично сформированы, а значит, наставникам надо быть избирательнее, но холодный рацио уступает место сердцу, когда идеальный рыжий вокал растекается по студии детского «Голоса». Девочка поет американский госпел. И делает это душой, а не голосовыми связками.

- Мы в шоке! - кричит Гагарина. - Госпел - это вообще мой любимый жанр. Это же так сложно.

- А где учитесь? - начинает налаживать контакт скромняга Дмитриенко.

- С первой секунды и до последней ноты вы были, как у себя дома, - давит обаянием и многословием Воробьев. - Понимаю, что эта уверенность видимая, но со стрессом справляетесь блистательно.

- Как тонко это прозвучало, - вторит мужу Гарифуллина. - Это такой непростой жанр. Настоящая молитва. Медитация для связи с богом. С какой легкостью ты это делаешь!

Так завязывается борьба хищников за сладкую «добычу». Одна такая песня может определить ход целой битвы длиной в несколько месяцев. Для иной вокалистки - по сути готовой звезды - и делать особо ничего не нужно. Только не мешать распускаться, как цветку. Да водичкой поливать вовремя.

В целом в этом и есть философия «Голоса», хоть детского, хоть взрослого: тут не клепают звезд, не делают из кое-чего конфетку, но дают трамплин, с которого при должном устремлении и таланте можно стартануть навстречу звездам. И даже самим стать звездой. По имени Ваня, Сандра или Алдан.