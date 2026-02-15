"Сливайте меня": Мия Бойка попросила пощады, но "Выжить в Стамбуле" покинул другой человек

Седьмая неделя в Стамбуле стала переломной для участников реалити. Народная команда потеряла еще одного бойца. Звездная команда удержала всех, хотя Сергей Степанцов едва не отправился домой. Перед уходом успели и сладостями объесться, и в грязи вываляться, и помидоров натаскать.

Завтрак с сюрпризом

Утро началось не в лесу, а в таверне. Столы ломились от сладостей, но просто так их есть не дали. Павел Воля устроил "Сладкую рулетку" — крутишь барабан, выпадает десерт — съешь или вылетай.

Кузьма Сапрыкин легко расправился с двумя колбасками в меду. Сергей Степанцов подавился и сразу выбыл. Мия Бойка так лихо крутанула рулетку, что разнесла всю посуду. Тарелки заменили, игру продолжили.

Финал — три пирожных за минуту. Сапрыкин запихал огромный кусок в рот целиком и просто пережевывал. Победитель получил уникальный приз: ночь на вилле в любой момент, даже если команда будет в лесу.

Мия попросила пощады

Вечером на вилле звезды задумались о голосовании. Мия Бойка не выдержала:

"Сливайте меня и потом втроем мужиками сходите в баню".

Девушка явно боялась оказаться в номинации.

Что происходило в народной команде

День начался с традиционной "прожарки" Алены Блин. Потом Алена Гром набросилась на Реназа с расспросами о его прошлых косяках. Парень так и не смог внятно объясниться.

Затем команду погнали собирать 10 ящиков зеленых помидоров. На задание дали полчаса — уложились. А вот с доставкой вышла засада: грузовик сломался, ящики тащили на старой телеге, а потом и вовсе вручную. Антон Жижин возмущался: "Может, еще до Москвы будем тащить?"

Алена Гром объявляет себя изгоем

Прямо в поле Ляйсан Утяшева устроила душевный разговор. Алена Гром призналась: чувствует себя чужой и теперь будет играть только за себя.

После помидоров народникам велели варить варенье для звезд. Алена Блин предложила подписать баночку "Для Сергея" — команда одобрила.

Сенсация: враги стали соседями

Утро следующего дня шокировало всех. Из палатки Алены Блин вышел Леонид Вахитов — их главный противник. Два непримиримых врага ночевали вместе. Команда в ступоре.

За завтраком Антон Жижин решил извиниться за вчерашние эмоции.

"Это была моя слабость. Больше такого не будет".

Алена Блин хмыкнула.

"Зачем примазывается перед голосованием?"

Большое испытание: звезды отправились в лес

Главное испытание дня — "Тайный выход". Надо расчистить тоннель, протащить шар и водрузить на постамент. Кто первый — тот на вилле.

Составы уравняли: три парня и девушка. От народников — Дарья, Игорь, Антон, Реназ. От звезд — все четверо: Мага, Кузьма, Мия, Сергей.

Народники сразу вырвались вперед. Волейболист Игорь тащил команду, разбирая завалы. Звезды безнадежно отставали. Мага в роли лидера не блистал. Антон Жижин, извалявшись в грязи, пошутил: "Жижин в жиже".

Народники выбрались первыми и уехали на виллу. Звезды отправились в лес. Лучшим признали Игоря.

Неожиданная новость

После испытания выяснилось: участница народной команды Влада беременна. Если врачи запретят, девушка покинет проект.

Церемония голосования: кто ушел

Алена Блин радовалась любимому костюму. Сергей Степанцов позвал Леонида Вахитова на малое испытание. Леня отказался: "Бред. Вот с Аленой Блин я бы сходил". Мия Бойка тряслась за свое место.

Результаты

Народная команда выбрала Алену Гром. Звездная — Сергея Степанцова и Кузьму Сапрыкина. Сапрыкин использовал иммунитет и остался. Алена Гром попала в номинацию — слишком явно отделилась от коллектива и разболтала секреты. За Алену Блин не проголосовал никто.

В малое испытание пошли Алена Гром и Сергей Степанцов.

Малое испытание: битва за выживание

"Хрупкое равновесие". Кидали кубик и клали шарики на платформу. На четвертом ходу платформа Алены коснулась земли. Счет 1:0 в пользу Сергея.

"Под колпаком". Надо выстроить линию из колпаков. Сергей вспомнил ночные тренировки, но Алена справилась первой. Счет 1:1.

"Крепкая опора". Игра до двух побед. Первый раунд взяла Алена, второй — Сергей. Решающий остался за Сергеем Степанцовым.

В итоге Сергей Степанцов выиграл малое испытание. Алена Гром покинула шоу "Выжить в Стамбуле".