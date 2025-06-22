Скандалы в "Что? Где? Когда?": как и зачем игру превращают в провокационное реалити

В кулуарах «Что? Где? Когда?» 16+ навсегда останутся уличные разборки Александра Друзя и Ровшана Аскерова (признан иноагентом и объявлен в розыск по уголовному делу о реабилитации нацизма), истерики Андрея Козлова с самоистязанием, бойкоты Федора Двинятина (сказал, что не вернется в клуб, и сдержал слово) и дисквалификация Георгия Жаркова.

Весь этот шлейф с уходом Владимира Ворошилова как будто бы начал сходить на нет. Но только временно. Его приемный сын Борис Крюк, принявший управление «ЧГК», спустя некоторое время вошел во вкус и теперь регулярно генерирует скандальные инфоповоды во время шоу. Зачем? Чтобы помнили.

Чтобы смотрели. В подборке «Телепрограммы» несколько свежих инцидентов, которые привели одну часть публики в восторг, а другую - в ярость.

Манипуляция с ответом Шутовой

В конце прошлого года скандал пришел откуда не ждали. Конец декабря. Четвертая игра зимней серии «ЧГК». За столом - команда Максима Поташева с одной из главных звезд последнего времени Анастасией Шутовой.

Уже на розыгрыше четвертого очка при счете 1:2 в пользу телезрителей Борис Крюк решил подлить маслица в огонь и воспользовался коронным приемом папы - неочевидностью интерпретации ответа. Шутова назвала юбкой балетную пачку, что ведущий засчитал как неверный ответ. Хотя балетная пачка - это технически и есть юбка, просто более пышная и многослойная.

Атмосфера накалялась. Знатоки начали сыпаться: 1:4. Затем за подсказку был удален Борис Левин. И в тот момент, когда, казалось, позорный разгром неизбежен, знатоки восстали из пепла и воспарили над волчком - сначала довели счет до ничьей 5:5, а после взяли решающий вопрос.

Драматургически все было идеально, только вот осадочек от поведения Крюка все равно остался.

«Похороны» команды Поташева

Спустя неделю после инцидента с Шутовой сценарий повторился. Опять команда Поташева. Финал зимней серии игр «ЧГК» за день до Нового года. Равная борьба с интересными вопросами и качественной работой знатоков.

При счете 4:5 в пользу телезрителей прозвучал такой вопрос: «Степан Андреевич вспоминал, как в 12-летнем возрасте отправился вместе с родственником в необычную поездку на почтовых.

Два дня ходили они и ездили по той местности. Родственник делал заметки и рисовал план. Степан тогда не осознавал всей важности этой работы. Ему было интереснее играть с собачкой сторожа, который охранял памятник.

Еще они посетили окрестные деревни, а напоследок рано утром еще раз объехали местность, посмотрели, с какой стороны встает солнце, и стали возвращаться домой. Куда ездил Степан со своим родственником?»

Было очевидно, что Поташев с коллегами не справляется - решили взять помощь клуба. Общими силами ответ был найден: речь в вопросе идет про Бородинское сражение, а родственником некоего Степана Андреевича, вероятно, был живописец Франц Рубо. Ответ был по сути верным.

Но Крюк его не засчитал. Почему? Опять коронный прием отца: зацепка за дополнительную часть ответа. Ведущему не понравилось, что родственником назвали Рубо, а им был Лев Толстой.

Но вопрос же звучал «КУДА ЕЗДИЛ?». И зрители, и комментаторы в соцсетях остались в шоке от такой несправедливости, произвола и цинизма. Знатоки и их защитник Андрей Тимонов оказались настолько раздавленными решением Бориса, что просто молча покинули Охотничий домик, даже не став оспаривать странное решение.

Дисквалификация Друзя

30 мая 2025 года под раздачу попал обладатель одной «Бриллиантовой» и шести «Хрустальных сов» Александр Друзь. Непотопляемый знаток в тот день не играл. За столом была команда Андрея Козлова.

Знатоки уверенно победили со счетом 6:2, отщелкав большинство вопросов как фисташки. Это, видимо, и вывело ведущего из себя. Потому что при счете 5:2, когда Елена Александрова уже дала правильный ответ, стоило Друзю пару раз хлопнуть - Крюк тут же удалил его из зала (!) и дисквалифицировал на две (!!) игры.

Почему? Ведь мы не раз видели, как за удачно сыгранный суперблиц или правильный финальный ответ публика в зале начинает единодушно аплодировать, не дожидаясь объявления вердикта ведущего.

Мол, тут все понятно. Но Александр Абрамович за эти преждевременные эмоции почему-то пострадал. Магистр был обескуражен таким решением, а публика еще долго недоумевала в комментариях ВК. В итоге срок Друзю скостили - он пропустил всего лишь одну игру, после чего вернулся в клуб.

Подсказки Старуну

6 июня в первой из серии летних игр «Что? Где? Когда?» команда Бориса Белозерова дошла до «тай-брейка» при счете 5:5. В этот момент команде выпал суперблиц. За столом остался один игрок - волгоградский маркетолог Никита Старун.

Он отлично прошел первые два вопроса. Но третий провалил. И тогда произошло немыслимое - ведущий начал тащить игрока за уши. Вопрос с фото, на котором изображен обеденный стол в усадьбе Льва Толстого в Хамовниках, звучал так: «Кто сидел на стуле, который стоит боком к столу?

Между Львом Николаевичем и Софьей Толстой». Старун даже не начал отвечать, как ведущий стал вести его, будто слепого, к ответу: «Смотрите: стол. Папа и мама, кто сидит между ними?».

Хотя этой характеристики, объясняющей многое, изначально в вопросе не звучало. «Это кто-то из семьи?» - начал спрашивать ведущего (!) игрок. Потом Крюк еще подтолкнул Никиту к победе: «Боком же, боком сидит».

«Ну если сидит боком, значит его кормят, - начал думать игрок, но опять не в ту сторону. - Значит, ребенок». «Так, смотрите, кто сидит между родителями?» - снова повел ведущий. - «Ребенок». - «А кормит-то кто? На стуле боком». - «Значит, нянька, воспитательница». То есть Борис открыто ответил за знатока.