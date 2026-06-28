«Скалистая гора» против биолога-рыбачки: как Дарина Сибуль и Кристина Заляускайте покоряют «Что? Где? Когда?»

Девушки всегда были и остаются украшением скучного мужского мира. Хоть на чемпионате мира по футболу, хоть на боксерских поединках - именно красавицы привлекают к себе гораздо больше внимания, чем собственно спортивные события. Шоу «Что? Где? Когда?» - не исключение. Сколько бы суперблицев и дополнительных минут не выигрывали знатоки, а любоваться зритель будет все равно на симпатичных прелестниц. А еще они соревнуются в интеллекте и капитанят! В обзоре «Телепрограммы» - несколько игроков женского пола, ярко заявивших о себе.

Дарина Сибуль (9 игр - 4 победы)

Такая молодая, а уже капитан! Дарина из Барнаула. Родилась в семье врачей и с детства была отличницей - штурмовала олимпиады, получала пятерки гроздьями. Окончив гимназию, стала стобалльницей по ЕГЭ, благодаря чему поступила в МГИМО на бюджетное место. Участвовала в самодеятельности и даже становилась призером ораторского конкурса. Начала подрабатывать репетиторством.

А в мае 2022 года дебютировала в «ЧГК», став капитаном тройки новичков. Это было еще не нововведение Бориса Крюка, который разбил классические составы команд на экспериментальные - и теперь, начиная с 2026 года, играют фактически комбинированные сборные, - но первый звоночек. Дарина тогда капитанила в микс-составе, в который вошли Диана Агейченкова, Всеволод Седов, Михаил Лоев, Олег Баранов и обладатель четырех «Хрустальных атомов» Денис Потехин (а тренировал их опытный Дмитрий Авдеенко). Ноунеймы под руководством Сибуль выиграли 6:4. Весь клуб тогда восхитился собранностью студентки четвертого курса МГИМО и капитанским хладнокровием, с которым девушка распределяла знатоков на ответы. Тогда Дарина и получила «Хрустальный атом» как лучший игрок вечера.

Однако блестящий старт не стал началом победоносной серии - были и провалы, и победное очко, персонально принесенное Сибуль, в 2023 году, и разгромное поражение 1:6. И обидный проигрыш в финале 5 июня этого года, где тройка Сибуль не смогла зацепиться и (во многом из-за волнения капитана) уступила 3:6. Словом, девушка продолжает борьбу, не отчаивается и раз за разом радует зрителя как минимум новой прической.

Когда Борис Крюк озвучил ряд вариантов значения имени Дарина, попросив участницу определить наиболее близкое ей по духу, Сибуль не раздумывая выбрала ирландский перевод - «скалистая гора». И да, самое главное: Дарина не замужем.

Кристина Заляускайте (5 игр - 2 победы)

Эффектная девушка появилась в тройке Дмитрия Авдеенко. Кристина родилась в литовском городке Шилуте, а выросла в Калуге, где окончила университет. С детства зачитывалась трудом зоолога Альфреда Брема «Жизнь животных» - и стала биологом. В 2021 году телегеничная девушка пришла на калужское ТВ, где вела рубрику «Зоомания».

В спортивный «ЧГК» пришла в начале нулевых - стала играть в составе калужской команды «Ничего себе». В 2018 году выиграла «Брейн-ринг», будучи капитаном. В каноническом «ЧГК» в эфире Первого дебютировала в 2023 году в команде Дениса Элькиса. Выпал вопрос по любимой теме Заляускайте - про зверушек, и ответ был дан четко.

12 июня 2026 года участвовала в восьмой игре экспериментальной серии «ЧГК» и вместе с командой (помогала тройка Михаила Муна) одержала победу со счетом 6:3.

Личную жизнь Кристина не афиширует, известно лишь, что девушка не замужем. Зато часто выкладывает фото с отдыха - из живописного Дагестана или с моря. Любимое место отдыха (мужчины, записывайте!): дикий пляж на Таманском полуострове Крыма. А еще Кристина рыбачит!

Анастасия Шутова (31 игра - 16 побед)

Настя Шутова возглавляет собственную тройку игроков, но в апреле Борис Крюк поставил красивую брюнетку в комбинированный состав с тройкой Кима Галачяна - мужа Насти. Знатоки проиграли 5:6 из-за невезения - выпал сложнейший суперблиц. Бывает. Анастасия - уже опытный игрок. И не такое проходила.

Родилась Шутова в Коломне, школу окончила с золотой медалью, с легкостью поступила в Высшую школу экономики и начала играть в «ЧГК» на любительском уровне. На городском турнире занимала со своей командой призовые места. А потом собрала собственную команду в ВШЭ - и начала играть всерьез. В 2011 году Насте посчастливилось попасть в команду Андрея Супрановича - и раз за разом она доказывала знатокам и зрителям, что занимает в кресле не чужое место.

- «ЧГК» для меня - возможность показать себя, потренировать ум, получить удовольствие от красивого вопроса и общения, - уверяет Шутова.

Однажды команда, в которой играла Настя, выбыла из-за подсказки, которую дал стоящий за креслами Ким Галачян. Он впоследствии и стал мужем Шутовой.

В 2020 году в составе команды Балаша Касумова выходила в финал игр. После 2022 года перешла в команду Максима Поташева, с которой побеждала в зимней серии. А в 2024 году дала суперважнейший правильный ответ в финальной игре сезона, положив начало камбэку команды со счета 1:4. Знатоки взяли пять очков подряд, выиграли, а Настя завоевала очередной «Хрустальный атом».

Вместе с мужем воспитывает сына Мико. Работает психологом.

- Стараюсь вязать и вышивать, когда есть минутка, - признается Шутова. - Не отказываю себе в удовольствии и сделать что-то более основательное, например, собрать шкаф, покрасить стены. Если при этом еще удается посмотреть футбол - день удался.