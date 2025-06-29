Разборки с Роговым, разбитый брак: почему Летучая вернулась в "Ревизорро"

Это сейчас - перед возвращением Летучей - и глава телеканала Николай Картозия, и Летучая разгоняют красивую версию про панические атаки. Мол, после преследований и якобы покушений ведущая не могла спать спокойно. Тут хочется спросить: а чего ожидали от такого проекта?

- Она два года ездила по кабакам, где на нее бросались пьяные люди с заточками, в нее кидались ножами, сковородками, - выбивал слезу из аудитории, как мог, Картозия. - И она все это выдерживала с достоинством! Но в конце пути случился Сыктывкар, где их чуть не убили. У нее начались панические атаки, мы закрыли проект и дальше стали пробовать какие-то вещи: шоу про похудения, еще что-то, но это все было не то.

Но тогда, в 2017 году, когда стало известно про уход Летучей из "Ревизорро", ни про какой Сыктывкар и речи не шло. Все было куда прозаичнее - Елену захотел Первый канал. А контракт с каналом "Пятница!" у ведущей был до 2019 года.

И тогда Николай Борисович сообщил: в скором времени подыщут замену Летучей ("молодую и неравнодушную"), ей не раз предлагали вести другие проекты на канале, в случае ухода будет нарушен договор и канал вправе претендовать на половину дохода Елены. А вообще в раскрутку Летучей якобы вложили 2 млн долларов.

- Мы не видели контракта, но если его условия таковы, канал «Пятница!» будет получать 50% от зарплаты Елены Летучей, - сообщили тогда в пресс-службе Первого, куда ведущая перешла в итоге вести «Летучий отряд» 16+.

В принципе то же самое, что "Ревизорро", только с поправкой на "обращения граждан" по поводу нарушения прав, которые в российских городах пыталась восстанавливать Елена. Программа пережила 7 выпусков. Потом стало известно, что ведущей врачи внезапно запретили летать самолетами.

Разборки с Роговым

Шлейф скандалистки и «холодной стервы» потянулся за Еленой и на новое место работы - СТС. Там Летучая должна была стать соведущей стилиста Александра Рогова в проекте "Снимите это немедленно!" 16+. И именно унизительная, как показалось ведущей, приставка "со" стала яблоком раздора.

- Новый концепт программы мне понравился, и мне даже подобрали чудесную соведущую, - объясняла в соцсетях она. - Мы работали и готовились к старту. Но однажды появилась новость, что Рогов возвращается на канал (не знаю, что не сложилось на ТНТ, но факт остается фактом), а далее я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше не соведущая и что Александр встанет на ее место! Первое, чем я заручилась у продюсеров, будет ли моему партнеру комфортно, ведь проект задумывался долгоиграющим и форматы с тем, что раньше снимал Александр схожи! Ответ был положительным! И мы начинаем съемки, на 5-й день съемок случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, и мы вернулись к старому формату Александра, ну и, как нож в спину утром мне показали название программы "Рогов +" 16+. В целом, никаких претензий, кроме того, что сделали все за спиной! (орфография и пунктуация авторские).

Угнала тебя я, угнала

Изменения в личной жизни Елены тоже не прошли без неприятной ауры. В СМИ все больше разгонялась версия, согласно которой, дескать, Летучая в 2016 году увела мужа - коллектора Юрия Анашенкова, называвшего себя бизнесменом, - из семьи.

Разумеется, ведущая все отрицала. Но приключения на этом не заканчивались: бывшая жена предпринимателя Асмик Рейтор, родившая ему двоих сыновей, заявила, что в воспитании детей отец участия не принимает, а алименты платит по позорно низкой планке - 14 тыс. руб. из официальной зарплаты в 50 тыс. руб.

Выбивать приходится с адвокатами. Бизнес, как известно, дело не всегда прибыльное, только со стороны это выглядело как мутная схема. Особенно когда деньги на счет Асмик приходили от... Летучей. При этом у Елены и Юрия собственных детей за почти 10 лет брака так и не появилось.

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