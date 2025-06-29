Разборки с Роговым, разбитый брак: почему Летучая вернулась в "Ревизорро"

Даже если бы образа Елены Летучей не было, его непременно стоило бы придумать. Стопроцентный продукт эпохи, отвечающий запросам аудитории на восстановление «народной справедливости»: эффектная, бесцеремонная, при этом леденяще строгая и молниеносная ведущая врывалась с камерами "Ревизорро" 16+ на кухни и в туалеты региональных кабаков и отелей, приводя в ступор и с московским лоском кошмаря несчастных людей, которые работают и не подозревают, что могут стать героями федерального эфира. "Так их, так им, гадам!" - потирал ручки у экрана зритель "Пятницы!".
Популистское шоу, никак, разумеется, не влиявшее на рынок сферы услуг, а только злившее провинциальных кулинаров и метрдотелей, стало дико популярным. Работавшая на побегушках на Первом канале ("Пусть говорят" 16+, "Сегодня вечером" 16+) и бухгалтером в ярославском отделении РЖД блондинка стала суперзвездой: "ТЭФИ", "Ведущая года", "Женщина года".
А потом исчезла из шоу, громко разругавшись с продюсером-мефистофелем. Что было дальше и почему Летучая возвращается в "Новом Ревизорро", объясняет "Телепрограмма".
Триумф и уход
Раньше программа "Ревизорро" проверяла рестораны, отели и ночные клубы. Фото: канал "Пятница"
Это сейчас - перед возвращением Летучей - и глава телеканала Николай Картозия, и Летучая разгоняют красивую версию про панические атаки. Мол, после преследований и якобы покушений ведущая не могла спать спокойно. Тут хочется спросить: а чего ожидали от такого проекта?
- Она два года ездила по кабакам, где на нее бросались пьяные люди с заточками, в нее кидались ножами, сковородками, - выбивал слезу из аудитории, как мог, Картозия. - И она все это выдерживала с достоинством! Но в конце пути случился Сыктывкар, где их чуть не убили. У нее начались панические атаки, мы закрыли проект и дальше стали пробовать какие-то вещи: шоу про похудения, еще что-то, но это все было не то.
Но тогда, в 2017 году, когда стало известно про уход Летучей из "Ревизорро", ни про какой Сыктывкар и речи не шло. Все было куда прозаичнее - Елену захотел Первый канал. А контракт с каналом "Пятница!" у ведущей был до 2019 года.
И тогда Николай Борисович сообщил: в скором времени подыщут замену Летучей ("молодую и неравнодушную"), ей не раз предлагали вести другие проекты на канале, в случае ухода будет нарушен договор и канал вправе претендовать на половину дохода Елены. А вообще в раскрутку Летучей якобы вложили 2 млн долларов.
- Мы не видели контракта, но если его условия таковы, канал «Пятница!» будет получать 50% от зарплаты Елены Летучей, - сообщили тогда в пресс-службе Первого, куда ведущая перешла в итоге вести «Летучий отряд» 16+.
В принципе то же самое, что "Ревизорро", только с поправкой на "обращения граждан" по поводу нарушения прав, которые в российских городах пыталась восстанавливать Елена. Программа пережила 7 выпусков. Потом стало известно, что ведущей врачи внезапно запретили летать самолетами.
Разборки с Роговым
Шлейф скандалистки и «холодной стервы» потянулся за Еленой и на новое место работы - СТС. Там Летучая должна была стать соведущей стилиста Александра Рогова в проекте "Снимите это немедленно!" 16+. И именно унизительная, как показалось ведущей, приставка "со" стала яблоком раздора.
- Новый концепт программы мне понравился, и мне даже подобрали чудесную соведущую, - объясняла в соцсетях она. - Мы работали и готовились к старту. Но однажды появилась новость, что Рогов возвращается на канал (не знаю, что не сложилось на ТНТ, но факт остается фактом), а далее я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше не соведущая и что Александр встанет на ее место!
Первое, чем я заручилась у продюсеров, будет ли моему партнеру комфортно, ведь проект задумывался долгоиграющим и форматы с тем, что раньше снимал Александр схожи!
Ответ был положительным! И мы начинаем съемки, на 5-й день съемок случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, и мы вернулись к старому формату Александра, ну и, как нож в спину утром мне показали название программы "Рогов +" 16+. В целом, никаких претензий, кроме того, что сделали все за спиной! (орфография и пунктуация авторские).
Угнала тебя я, угнала
Изменения в личной жизни Елены тоже не прошли без неприятной ауры. В СМИ все больше разгонялась версия, согласно которой, дескать, Летучая в 2016 году увела мужа - коллектора Юрия Анашенкова, называвшего себя бизнесменом, - из семьи.
Разумеется, ведущая все отрицала. Но приключения на этом не заканчивались: бывшая жена предпринимателя Асмик Рейтор, родившая ему двоих сыновей, заявила, что в воспитании детей отец участия не принимает, а алименты платит по позорно низкой планке - 14 тыс. руб. из официальной зарплаты в 50 тыс. руб.
Выбивать приходится с адвокатами. Бизнес, как известно, дело не всегда прибыльное, только со стороны это выглядело как мутная схема. Особенно когда деньги на счет Асмик приходили от... Летучей. При этом у Елены и Юрия собственных детей за почти 10 лет брака так и не появилось.
Возвращение
Елена Летучая теперь охотится на мошенников в разных сферах услуг. Фото: канал "Пятница"
В настоящий момент Летучая продолжает преподавать в Высшей школе телевидения "Останкино", при этом запущенные в качестве продюсера проекты Елены оглушительного успеха не имели (шоу "Летучий надзор. Без цензуры" 18+ она выпускала в интернете и сугубо нишевом телеканале "Че!"). В 2023 году ведущая похвасталась, что получила трехлетнюю визу в США, чем сильно огорчила подписчиков, назвавших такой ход "пиром во время чумы". Строить карьеру в Америке она, конечно, не собиралась.
В шоу "Новый Ревизорро" Летучая будет разоблачать шарлатанов, называющих себя экстрасенсами и магами. Казалось бы, тема устарела лет на 10 - 15, но Картозия и из этого намерен сделать конфетку.
- "Новый Ревизорро" 16+
- Вторник/19.00