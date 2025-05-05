Раскрыты имена новых участников шоу «Мастер игры»

Премьера нового психологического реалити-шоу «Мастер игры» состоится 17 мая на ТНТ. В этот день зрители впервые увидят, как 22 знаменитых участника окажутся в эпицентре интриг, тактики и борьбы за главный приз 10 миллионов рублей.
Уже были объявлены первые участники уникального реалити-шоу. Среди них актеры Денис Власенко, Леон Кемстач и Наталья Рудова, популярный блогер Женя Ершов, приближенная Филиппа Киркорова — Марго Овсянникова, музыкальный продюсер Александр Толмацкий, Мариам Тилляева, которая представляет молодое поколение узбекской элиты, спортивная телеведущая Камиля Харисова, избранница Григория Лепса Аврора Киба.
А также целая группа героев знаменитого телешоу «Битва экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.
Главным героем проекта и руководителем всего действа выступит знаменитый артист Юрий Колокольников. Он знаком зрителям по культовым ролям в фильмах «Мастер и Маргарита», «Последний Ронин» и «Белый лотос». А команду ведущего дополнят харизматичный марокканец Хасан, а также непредсказуемый Джокер в лице Филиппа Киркорова.
Филипп Киркоров в шоу «Мастер игры». Фото: ТНТ
Кроме того, телеканал ТНТ раскрывает новые имена участников проекта. Среди них окажутся:
- Вячеслав Чепурченко – актер («Жуки», «Праздники») и участник реалити-шоу ТНТ: «Звезды в Африке», «Выжить в Дубае. Возвращение», «Выжить в Самарканде. Битва сезонов»;
- Борис Дергачев – актер и режиссер («жЫЫЫзнь», «Праздники», «Друг на час»);
- Сергей Романович – актер («Чернобыль. Зона отчуждения», «Ольга», «Метод», «Экипаж»);
- Наташа Бардо – актриса («Девушки с Макаровым», «Исправление и наказание»);
- Игорь Чехов – комик, актер, победитель реалити-шоу ТНТ «Звезды в джунглях»;
- Кирилл Кошарин – мастер спорта по регби, двукратный чемпион Европы, телеведущий и участник шоу «Титаны» на ТНТ;
- Даниил Вахрушев – актер («Физрук», «Афродеревня», «Олень») и участник реалити-шоу ТНТ: «Звезды в джунглях», «Вызов».
Юрий Колокольников в шоу «Мастер игры». Фото: ТНТ
По словам Вячеслава Чепурченко, реалити-шоу давно стали частью его жизни, однако проект «Мастер игры» представляет особый интерес благодаря своей концепции. Основное внимание уделяется психологической составляющей, что выделяет данное шоу среди прочих форматов.
Наташа Бардо сразу отметила несколько факторов, повлиявших на ее решение присоединиться к этому шоу. Во-первых, завершились съемки очередного фильма, предоставив ей возможность заняться новым проектом. Во-вторых, сама идея связана с Марокко, страной, которую актриса полюбила еще пятнадцать лет назад. Но главным мотивом стала страсть актрисы к наблюдению за человеческими эмоциями и поведением, позволяющая глубже понимать окружающих.
По мнению Наташи, успешность в подобном реалити-шоу зависит от нескольких качеств: харизмы, необходимой для установления доверительных отношений с остальными игроками. И развитой интуиции, помогающей двигаться вперед и достигать победы. Актриса подчеркнула свое неприятие лжи и манипуляции чувствами других людей, отмечая разницу между актерством на экране и постоянным притворством в реальной жизни. Однако, признавая существование определенных правил в любой игре, Наташа выразила готовность прибегнуть к тактикам вроде блефа. Она читая такие методы вполне допустимыми и соответствующими духу соревнования.
Премьера нового реалити-шоу «Мастер игры» состоится 17 мая в 19:00 на ТНТ!