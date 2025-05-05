Раскрыты имена новых участников шоу «Мастер игры»

Премьера нового психологического реалити-шоу «Мастер игры» состоится 17 мая на ТНТ. В этот день зрители впервые увидят, как 22 знаменитых участника окажутся в эпицентре интриг, тактики и борьбы за главный приз 10 миллионов рублей.

Уже были объявлены первые участники уникального реалити-шоу. Среди них актеры Денис Власенко, Леон Кемстач и Наталья Рудова, популярный блогер Женя Ершов, приближенная Филиппа Киркорова — Марго Овсянникова, музыкальный продюсер Александр Толмацкий, Мариам Тилляева, которая представляет молодое поколение узбекской элиты, спортивная телеведущая Камиля Харисова, избранница Григория Лепса Аврора Киба.

А также целая группа героев знаменитого телешоу «Битва экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Главным героем проекта и руководителем всего действа выступит знаменитый артист Юрий Колокольников. Он знаком зрителям по культовым ролям в фильмах «Мастер и Маргарита», «Последний Ронин» и «Белый лотос». А команду ведущего дополнят харизматичный марокканец Хасан, а также непредсказуемый Джокер в лице Филиппа Киркорова.