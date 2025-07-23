Пошла по стопам матери: дочь Даны Борисовой стала участницей экстремального шоу

17-летняя Полина Аксенова, чья мать – известная телеведущая Дана Борисова, готовится к новому этапу, завершая обучение в школе. В ее биографии уже были непростые моменты: развод родителей, общественное осуждение и попытки самоповреждения. Сейчас Полина решила испытать себя, присоединившись к реалити-шоу "Выживалити. Наследники" на телеканале "Пятница!".

Сама Полина признается:

"Я без раздумий согласилась на участие. Моя мама участвовала во многих проектах о выживании, и мне всегда было интересно проверить себя в подобных обстоятельствах. Это увлекательное испытание и возможность разобраться в себе. Хочу, чтобы мама мной гордилась. В одном из проектов ее выгнали сразу, поэтому, если я продержусь хотя бы две серии, это уже будет успехом", - заявила она Teleprogramma.org.

Ранее Полина не имела опыта жизни в экстремальных условиях, но на проекте ей предстоит пройти через серьезные испытания на прочность характера и тела, оказавшись на необитаемом острове вместе с другими детьми знаменитостей.

"Лагерь меня просто потряс. Был нервный срыв. Невероятно не хватало нормального туалета и душа. Но с участниками проекта мне повезло! Все девочки прекрасные: отзывчивые, понимающие, настоящие подруги".

Дана Борисова, неоднократно участвовавшая в подобных шоу, поддерживает стремление дочери.

"Я знаю, как это захватывает, как кардинально меняет личность, раскрывая самые разные ее стороны. Полина в этом году пойдет учиться, она пока мало знает о жизни. Если я стану рассказывать ей об этом, она просто не поймет. А вот участие в экстремальных условиях, общение с разными людьми – это трехлетняя школа жизни, в одном флаконе", - отметила телеведущая.

Для Полины главное – не победа, а шанс лучше узнать себя, проверить свои возможности и убедиться в собственных силах.

Вместе с Полиной в шоу примут участие наследники не менее известных личностей: сын Децла Тони Толмацкий, дочь Глюкозы Рей, дочь Михаила Турецкого Эммануэль, дочь певицы Славы Александра Морозова и сын Николая Валуева Григорий. Участникам предстоит выжить в дикой природе, демонстрируя свою самостоятельность вне влияния звездных родителей.

Премьера шоу запланирована на август.