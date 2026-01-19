Победитель"Сокровищ императора" Парур Хачатуров: "Я выиграл 6 миллионов рублей и все пропил"

Громкое откровение шокировало поклонников известного реалити-шоу. Парур Арутюнович (Хачатуров), триумфально выигравший первый сезон "Сокровищ императора" в паре с блогером Марией Миногаровой, рассказал о страшном падении.

Всего через полтора года после громкой победы и выигрыша в 12 миллионов рублей победитель оказался в глубокой депрессии, столкнулся с алкогольной зависимостью и оказался в долговой яме.

От триумфа в Китае до краха в жизни

Менее двух лет назад Парур и его давняя подруга детства, модель Мария Миногарова, штурмовали телеэкраны. Они присоединились к шоу в 4-м выпуске и произвели фурор: Парур произнес приветствие на китайском, а Миногарова представила его как "духовного брата", которого знает "вдоль и поперек". Их дуэт, построенный на многолетней дружбе из Краснодара, быстро нашел отклик у зрителей.

Пара демонстрировала отличную командную работу, и даже публичные конфликты с другими участниками не помешали им дойти до финала.

В решающем испытании им пришлось собирать огромный трехмерный пазл в виде дракона. Опередив своих главных соперников, Евгения Ершова и его маму, они стали обладателями главного приза — 1 миллиона юаней (около 12-14 миллионов рублей по курсу того времени). Их победу в июне 2024 года многие считали заслуженной.

Вместо благополучия — пропасть

Однако за кадром победного шествия уже назревала трагедия. Сейчас 36-летний бизнесмен из Краснодара рисует картину, радикально противоположную образу успешного победителя.

"Я потерял все — друзей, бизнес, деньги, здоровье. Но, самое главное, я потерял себя. Я стал заедать стресс, стал страшно пить", — делится Парур.

Причиной такого обвала он называет тяжелейший жизненный период в 2025 году.

"Меня предали, подставили и обвинили во всех смертных грехах. Как итог – алкоголизм и полное разложение личности. Сейчас у меня пустые карманы – долги перед командой, долги перед банками".

Горькой иронией звучит признание о призе.

"В "Сокровищах императора" я выиграл 6 миллионов рублей и все пропил".

Кто он — Парур Арутюнович?

До участия в шоу Парур был известен в Краснодаре как предприниматель. С осени 2018 года он работал как индивидуальный предприниматель в сфере рекламы, был владельцем креативного агентства и кафе-бара, выступал на бизнес-мероприятиях. Его друг, звезда соцсетей Мария Миногарова, пригласила его на шоу в качестве напарника, и они согласились проверить свою дружбу в экстремальных условиях Китая.