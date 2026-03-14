Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг раскрыла правду: "Мое участие было обманом"

Но в 2018 году Ванг сделала скандальное заявление: никакого дара у нее нет, а весь образ — тщательная работа продюсеров.

"Мое участие было обманом"

Ванг призналась, что ее персонаж на шоу — полностью выдуманная история. Она заявила, что не обладает никакими сверхспособностями, а ее победа — результат грамотно построенной продюсерами легенды.

"Того человека с лицом свиньи не существовало", — подчеркнула Ванг, намекая на созданный для нее образ "Духа Хаоса".

По словам экстрасенса, телевидение давно превратило эзотерику в шоу-бизнес, и она была лишь частью этого механизма.

Кто такая Джулия Ванг

Джулия Ванг (настоящее имя Юлия Гаврикова) родилась, по разным данным, в Нижнем Новгороде или Риге в 1981 году. Она сама меняла дату рождения, остановившись на 31 октября — в Хэллоуин, что, по ее мнению, лучше подходит ее образу.

Ванг рассказывала невероятные вещи о своем появлении на свет: беременность длилась 11 месяцев, мать попала в аварию, перенесла операцию, а акушер пытался убить младенца.

"Этот человек загадочным образом исчез из больницы, будто его там никогда и не было", — откровенничала Джулия.

Ее мать работала физиком-ядерщиком, отец ушел из семьи. Детство будущей звезды было тяжелым: сложные отношения с отчимом, попытки суицида, две клинические смерти. В 12 лет одноклассники пытались выкинуть ее из окна — спас директор. В 16 лет Ванг ушла из дома и жила у подруги.

От кино до "Битвы"

Ванг дебютировала в кино в 2000 году, снималась в эпизодах "Дневного дозора" и "Бальзаковского возраста". В 2014-м пришла на "Битву экстрасенсов" и победила.

После шоу она активно эксплуатировала образ провидицы, пока в 2018-м не сделала признание, взорвавшее фанатское сообщество. А через год сменила дату рождения, посчитав, что Хэллоуин больше подходит ее мистическому образу.

"Надо лечиться": мнение психолога

Клинический психолог и победитель 6-го сезона "Битвы" Зираддин Рзаев охарактеризовал Ванг как человека с "неустойчивой психикой", который не нашел себя в жизни.

"Ей надо лечиться", — заявил он.

Сама Джулия сейчас продолжает заниматься эзотерикой, предлагает диагностику по фотографиям и предупреждает клиентов.