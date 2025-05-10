Победитель «Голоса-13» выиграл в шоу с третьей попытки

В 2021 году парень окончил Гнесинское училище, поступил в консерваторию и... устроился в оркестр? Нет. Стал поющим официантом - есть такая профессия: жующих развлекать. Без стеснения Давид с консерваторским образованием пел в ресторане. А в 2023 году сделал вторую попытку выиграть телешоу. И пришел в специальный сезон детского «Голоса» под названием «Уже не дети». Саникидзе оказался одним из самых сильных - ему стукнуло 22.

- Для каждого ребенка участие в таком проекте, как «Голос», - большое событие, - вспомнил он 2014 год. - И тогда мне казалось, что я попал на другую планету. В нереальное место. Я был застенчивым и стеснительным. За 10 лет вырос, конечно, у меня появилась борода (смеется). Но внутри остался тем самым парнем. Готов пройти этот путь снова!

И прошел - снова в составе команды Пелагеи. Довольно уверенно показав все, на что способен: спел итальянский романс, кубинский болеро Bеsame Mucho, «Душечку» Сергея Лемешева и «Одинокую гармонь» Михаила Исаковского. Но для победы этого было мало - всего 9% голосов Давид уступил Веронике Сыромле, народнице из бригады Егора Крида.

Счастливое число 13

После Давид совершил феноменальный качественный рывок (не исключено, что благодаря эфирам на Первом) - и из ресторана вышел сразу на сцену Большого театра, став солистом. Дебютировал в 2024 году с партии Бригеллы в опере «Ариадна на Наксосе» Штрауса, где до сих пор и поет. А еще в опере «Искатели жемчуга» и спектакле «Ростовское действо».

В 2025 году вокалист вернулся уже в 13-й сезон «Голоса», ставший для него счастливым. Сразу на старте Давид сделал верный выбор - и отправился к Хибле Герзмаве, когда после слепых прослушиваний на него претендовала еще и Полина Гагарина.

- Простите, это профессор консерватории, я не могу ей отказать! - оправдался певец.

И через «Лучший город земли» (опять!), вокализ Рахманинова, песню из мультика «Геркулес», а также итальянские оперные фрагменты добрался до суперфинала. Где встретился с другим солистом Большого театра Дзамболатом Дулаевым, а также мощной народницей Валентиной Яньшиной и колоритным бородачом Ильей Алтуховым. В итоге Саникидзе забрал 38% зрительских голосов, обойдя коллегу по Большому театру Дулаева на судьбоносные 9%.