Победитель «Голоса-13» выиграл в шоу с третьей попытки

Жизнь, как известно, лучший драматург. И сколько бы ни подозревали хитрых телевизионных продюсеров и искусных редакторов в режиссировании сценок и семейной жизни и «постановах», иногда бывает так, что и придумывать ничего не надо. Вот он - готовый сюжет для кино.
Пробный шар
Таким Давид приходил в детский «Голос» несколько лет назад. Фото: Первый канал
В 2014 году юный и вихрастый Давид Саникидзе с пушком намечающихся усов пришел в детский «Голос» 12+. Тогда совсем новый проект, премьеру которого обкатывали наставники Максим Фадеев, Пелагея и Дима Билан. 13-летний мальчик из Кемеровской области (Междуреченск) очень старался, но прорваться сквозь толпу мегаталантливых и опытных соперников было сложно. Алиса Кожикина (поехала по-
том на детское «Евровидение»), Рагда Ханиева (выиграла потом шоу «Победитель»), Кристиан Костов (представлял Болгарию на взрослом «Евровидении»), Лев Аксельрод (стал актером), Арина Данилова (теперь блогер с 2,5 млн подписчиков) - составчик был огненный! Тогда выиграла Алиса Кожикина, а Давид лишь оставил яркую заявку на возвращение: сильно волнуясь, спел сложнейший хит «Лучший город земли», попал в команду Пелагеи, вылетел до финала.
Второй заход
Фото: Первый канал
В 2021 году парень окончил Гнесинское училище, поступил в консерваторию и... устроился в оркестр? Нет. Стал поющим официантом - есть такая профессия: жующих развлекать. Без стеснения Давид с консерваторским образованием пел в ресторане. А в 2023 году сделал вторую попытку выиграть телешоу. И пришел в специальный сезон детского «Голоса» под названием «Уже не дети». Саникидзе оказался одним из самых сильных - ему стукнуло 22.
- Для каждого ребенка участие в таком проекте, как «Голос», - большое событие, - вспомнил он 2014 год. - И тогда мне казалось, что я попал на другую планету. В нереальное место. Я был застенчивым и стеснительным. За 10 лет вырос, конечно, у меня появилась борода (смеется). Но внутри остался тем самым парнем. Готов пройти этот путь снова!
И прошел - снова в составе команды Пелагеи. Довольно уверенно показав все, на что способен: спел итальянский романс, кубинский болеро Bеsame Mucho, «Душечку» Сергея Лемешева и «Одинокую гармонь» Михаила Исаковского. Но для победы этого было мало - всего 9% голосов Давид уступил Веронике Сыромле, народнице из бригады Егора Крида.
Счастливое число 13
После Давид совершил феноменальный качественный рывок (не исключено, что благодаря эфирам на Первом) - и из ресторана вышел сразу на сцену Большого театра, став солистом. Дебютировал в 2024 году с партии Бригеллы в опере «Ариадна на Наксосе» Штрауса, где до сих пор и поет. А еще в опере «Искатели жемчуга» и спектакле «Ростовское действо».
В 2025 году вокалист вернулся уже в 13-й сезон «Голоса», ставший для него счастливым. Сразу на старте Давид сделал верный выбор - и отправился к Хибле Герзмаве, когда после слепых прослушиваний на него претендовала еще и Полина Гагарина.
- Простите, это профессор консерватории, я не могу ей отказать! - оправдался певец.
И через «Лучший город земли» (опять!), вокализ Рахманинова, песню из мультика «Геркулес», а также итальянские оперные фрагменты добрался до суперфинала. Где встретился с другим солистом Большого театра Дзамболатом Дулаевым, а также мощной народницей Валентиной Яньшиной и колоритным бородачом Ильей Алтуховым. В итоге Саникидзе забрал 38% зрительских голосов, обойдя коллегу по Большому театру Дулаева на судьбоносные 9%.
В финале подопечный Хиблы Герзмавы обошел ближайшего конкурента на 9%. Те самые, которые ранее уступил в «Голос. Уже не дети». Фото: Первый канал
Наставница-дебютантка Хибла Герзмава пожелала подопечному «прекрасной-прекрасной карьеры в оперном мире».
- Мне и хотелось прийти в проект, и не хотелось, - рассказал Давид, не сдерживая слез, еще перед финалом. Потому что понимал, что четвертого шанса уже не будет. - Потому что я этого боялся. Выходя на сцену, перестаю быть в броне. Я по-настоящему оголяюсь. И то, что сидит внутри, до конца я не открыл. Хочется сделать это здесь. Доказать, что могу быть открыт!
Победитель исполнил на бис для публики великую советскую «Смуглянку» - 9 Мая на носу! - и, кроме денежного приза в 1 миллион рублей, получил возможность записать и выпустить трек при поддержке музыкального лейбла VК Records.
- Безумно счастлив и рад. Много чего говорил, но главное - хочется, чтобы люди вдохновились моим примером и поверили в собственные силы. Когда кажется, что нет сил, что дальше пути нет, просто в какой-то момент необходимо включить функцию машины - делать то, что должен. Несмотря ни на что, идти к цели. Делать это честно - перед собой в том числе. Понимать, что хочешь от жизни и того, чем занимаешься. Это важно. Ведь в определенный момент бывает так, что встаешь на перепутье и не понимаешь, что делать дальше, - признался Давид сразу после победы.
А в это время
Продюсер шоу «Голос» Юрий Аксюта прямо во время финала объявил, что сбор заявок в очередной - тоже тринадцатый по счету - сезон детской версии проекта продолжается до 1 мая.