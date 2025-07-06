Плохо спишь? Много весишь!

Как все устроено

Исследования показали, что каждые 5 - 10 лишних сантиметров в окружности талии увеличивают риск бессонницы примерно на 13%. Особенно ярко эта зависимость проявляется у женщин и у людей с высоким индексом массы тела. Чем тяжелее форма ожирения, тем выше вероятность трудностей с засыпанием и поддержанием сна.

Это не просто неудобство - хроническое недосыпание нарушает работу гормональной системы, влияет на обмен веществ, повышает уровень тревожности и в долгосрочной перспективе может привести к метаболическим заболеваниям.

Учеными был выделен конкретный белковый гормон, участвующий в регуляции массы тела, - раптин. Он вырабатывается гипоталамусом преимущественно во сне. Этот гормон отвечает за ощущение сытости, тормозит опорожнение желудка и способствует более эффективному метаболизму.

Когда человек высыпается, уровень раптина повышается, и организм получает сигнал: "Мы сыты, все под контролем". Но при бессоннице и нерегулярном сне уровень раптина падает, что ведет к повышенному аппетиту, перееданию и, как следствие, набору веса.

У людей с ожирением уровень раптина стабильно ниже, чем у людей с нормальной массой тела. Но есть и хорошие новости: нормализация сна помогает восстановить уровень этого гормона, улучшая контроль над аппетитом.

Почему уровень мелатонина так важен

Другой важный участник этого процесса - мелатонин: гормон, регулирующий циркадные ритмы. Исследования на животных показывают, что он способен снижать последствия ожирения и диабета, защищая мышцы от повреждений, нормализуя энергетический обмен и даже способствуя более эффективному сжиганию жира.

Мелатонин не только улучшает качество сна, но и преобразует тип мышечных волокон, помогая мышцам работать экономичнее и активнее участвовать в метаболизме. Таким образом, он одновременно улучшает сон и борется с последствиями его нехватки.

Проблемы со сном редко приходят в одиночку. Нерегулярный или короткий сон увеличивает риск тревожных расстройств, депрессии, гипертонии и гиперлипидемии - состояния, при котором в крови повышается уровень жиров и холестерина.

Все это усиливает метаболические нарушения и повышает риск ожирения. Получается замкнутый круг: плохой сон → метаболические нарушения → набор веса → еще более плохой сон.

Что делать?

Укладывайтесь до 23.00 и спите 7 - 8 часов.

Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.

Избегайте тяжелой пищи и светящихся экранов перед сном.

Поддерживайте нормальную массу тела.

Если есть хронические нарушения сна, не игнорируйте их, обратитесь к специалисту.

"Обман веществ" 16+

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