Плохо спишь? Много весишь!

Мы привыкли считать, что лишний вес связан исключительно с питанием и низкой физической активностью. Однако исследования показывают: сон - тоже один из ключевых факторов, влияющих на массу тела. И, наоборот, ожирение само по себе ухудшает качество сна, запуская порочный круг, в котором один фактор усиливает другой.
Как это работает и можно ли исправить ситуацию, рассказывают ведущие подкаста "Обман веществ" Первого канала - доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Ведущие подкаста Олеся Носова и Зухра Павлова. Фото: Первый канал
Как все устроено
Исследования показали, что каждые 5 - 10 лишних сантиметров в окружности талии увеличивают риск бессонницы примерно на 13%. Особенно ярко эта зависимость проявляется у женщин и у людей с высоким индексом массы тела. Чем тяжелее форма ожирения, тем выше вероятность трудностей с засыпанием и поддержанием сна.
Это не просто неудобство - хроническое недосыпание нарушает работу гормональной системы, влияет на обмен веществ, повышает уровень тревожности и в долгосрочной перспективе может привести к метаболическим заболеваниям.
Учеными был выделен конкретный белковый гормон, участвующий в регуляции массы тела, - раптин. Он вырабатывается гипоталамусом преимущественно во сне. Этот гормон отвечает за ощущение сытости, тормозит опорожнение желудка и способствует более эффективному метаболизму.
Когда человек высыпается, уровень раптина повышается, и организм получает сигнал: "Мы сыты, все под контролем". Но при бессоннице и нерегулярном сне уровень раптина падает, что ведет к повышенному аппетиту, перееданию и, как следствие, набору веса.
У людей с ожирением уровень раптина стабильно ниже, чем у людей с нормальной массой тела. Но есть и хорошие новости: нормализация сна помогает восстановить уровень этого гормона, улучшая контроль над аппетитом.
Почему уровень мелатонина так важен
Другой важный участник этого процесса - мелатонин: гормон, регулирующий циркадные ритмы. Исследования на животных показывают, что он способен снижать последствия ожирения и диабета, защищая мышцы от повреждений, нормализуя энергетический обмен и даже способствуя более эффективному сжиганию жира.
Мелатонин не только улучшает качество сна, но и преобразует тип мышечных волокон, помогая мышцам работать экономичнее и активнее участвовать в метаболизме. Таким образом, он одновременно улучшает сон и борется с последствиями его нехватки.
Проблемы со сном редко приходят в одиночку. Нерегулярный или короткий сон увеличивает риск тревожных расстройств, депрессии, гипертонии и гиперлипидемии - состояния, при котором в крови повышается уровень жиров и холестерина.
Все это усиливает метаболические нарушения и повышает риск ожирения. Получается замкнутый круг: плохой сон → метаболические нарушения → набор веса → еще более плохой сон.
Что делать?
- Укладывайтесь до 23.00 и спите 7 - 8 часов.
- Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.
- Избегайте тяжелой пищи и светящихся экранов перед сном.
- Поддерживайте нормальную массу тела.
- Если есть хронические нарушения сна, не игнорируйте их, обратитесь к специалисту.
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