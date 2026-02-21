Певец из Киева Илья Николаенко: "Многие от меня отвернулись - ведь я в Москве и пою по-русски"

Музыкант пробовал жить за границей - в Турции и ОАЭ, но вдруг понял, что больше всего его тянет в Россию. Конечно, в 2026 году для украинца переезд в Россию - это более чем серьезный шаг. Все понимают последствия. И репутационные, и творческие. По сути, сделав выбор в пользу нашей страны, Никко обрубил все музыкальные связи с родиной - там его теперь никто не желает знать. Или так: желает, но не вслух. Потому что публично заявлять о связи с артистом из России при нынешней украинской власти никто никогда не станет. Это просто чревато прямой угрозой жизни.

- Мне до сих пор грустно от того, что почти все мои близкие друзья и люди, которые меня окружали, отвернулись от меня из-за моего решения жить в России и получить российское гражданство, - признается вокалист. - Для меня это стало, наверное, самым сильным ударом в жизни - когда отворачиваются те, кого ты считал родными и кто, казалось бы, должен быть рядом в любой ситуации. Но именно эта история многое мне показала. Я понял, что рядом со мной были не те люди, которых можно назвать настоящими друзьями. И пусть это было больно, зато сейчас рядом со мной - самые искренние, самые честные и по-настоящему добрые. Те, кто любит меня любым и готов поддержать всегда. Именно это окружение я теперь особенно ценю.

Илья окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве и теперь твердо намерен двигаться по музыкальной дорожке. И помогать тем, кто нуждается.

- Этот опыт [учебы] стал прочным фундаментом моего творческого пути, - уверен певец. - Конечно, я мечтаю стать известным артистом, собирать большие концерты и делиться своей музыкой с огромным количеством людей. Но мои цели не ограничиваются только творчеством. Когда у меня появятся большие возможности и финансовые ресурсы, я хочу воплотить в жизнь еще одну важную миссию - помогать людям, которые сталкиваются с тяжелыми заболеваниями. Моя мечта - создать собственный фонд, который сможет поддерживать детей и взрослых, всех, кто нуждается в лечении, заботе или просто в человеческой поддержке.

В 14-м сезоне российского "Голоса" Илья принял участие в слепых прослушиваниях - и зрителям только предстоит увидеть его выступление, поэтому обойдемся без спойлеров. Можно лишь уверенно сказать: артист хочет пройти как можно дальше и снова побороться за победу. И в нашей стране никто не станет ставить ему шлагбаумов из-за фамилии или слова "Киев" в паспорте. Более того, Никко уже начал интегрироваться в российский шоу-бизнес - он выпускает песни и клипы (даже в классической русской косоворотке!) на русском языке, зажигает в шоу VK вместе с нашими звездами (One Take), участвует в сводных концертах, вечеринках музыкальных каналов и благотворительных фестивалях, а еще в подкастах и интервью. Кажется, впереди большой путь.

