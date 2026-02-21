Певец из Киева Илья Николаенко: "Многие от меня отвернулись - ведь я в Москве и пою по-русски"

И "Евровидение", и многие другие музыкальные конкурсы, как правило, подчеркивают аполитичность своей идеологии. Мол, искусство вне политики. Но человек в здравом уме (и с включенным интернетом) понимает, что это невозможно. Внутри политики были и Олимпиады, и примерно все сезоны "Евровидения" (особенно последние, где участников из России выкидывали за борт, а группу из Украину искусственным образом втащили на пьедестал), и мировые музыкальные фестивали, куда не допускали наших артистов. Однако у нас в стране все по-другому: люди любой национальности и с любым паспортом могут приехать и проявить себя. И шоу "Голос" это в очередной раз подтверждает.
Кто бы мог подумать, что финалист украинского "Голоса", киевлянин Илья Николаенко (Никко), певший внутри шоу в дуэте со знаменитым ALEKSEEV (тот, который "Пьяное солнце"), решится прилететь в Москву. Не потому, что тут страшно. А потому, что на родине от него уже многие поспешили отвернуться. Однако парень дерзнул - и хочет доказать своим примером, что музыка должна действительно объединять: на деле, а не словах. Теперь у него есть российский паспорт и он ничего не боится.
Пустите его на танцпол
В одном из клипов Илья спел в косоворотке. Фото: личная страница Ильи Никко в социальной сети
Как известно, Киев силен не только духовными и культурными, но и спортивными традициями. Киевское «Динамо» кошмарило все футбольные клубы СССР, выигрывало всесоюзный чемпионат, а потом еще и в Европе пошумело так, что лучших игроков тут же раскупили. А потому маленького Илью Николаенко родители с детства отдали в футбол - куда же еще? Хотя гены как будто бы подсказывали другое: в роду парня есть поющие и даже известные цыганские музыканты.
- Мой отец всегда мечтал о сыне-футболисте, настоящем спортсмене, - вспоминал артист. - Он заставлял меня ходить на футбол и надеялся, что я полюблю этот спорт. Я стоял на воротах и… танцевал ча-ча-ча. И все вокруг говорили: «Он артист, но никак не спортсмен». Но папа не верил, и поэтому все детство и юность были наполнены тяжелыми с ним отношениями. Мама же тихо и незаметно для всех отвела меня на танцы и вокал. Именно тогда во мне пробудилось нечто настоящее - внутренний пыл, жажда выразить себя. Я устраивал вечные концерты для соседей, для случайных прохожих на улице; планов было много, и я все больше и больше развивался. Это нравилось мне… но отцу - нет. Пока однажды я не допел до финала в украинском проекте "Голос". Тогда он понял: все серьезно.
Илья прорвался в 11-й сезон украинского "Голоса", названный "Перезагрузка", и бился за победу в команде крымской звезды Нади Дорофеевой, которую прославило участие в группе «Время и стекло». Никко сделал все что возможно, но победил тогда его сокомандник Сергей Лазановский. И вот теперь парень решил, что самое время заявить о себе в русском "Голосе".
"Это стало самым сильным ударом в жизни"
Свою жизнь артист решил связать с Россией. Фото: личная страница Ильи Никко в социальной сети
Музыкант пробовал жить за границей - в Турции и ОАЭ, но вдруг понял, что больше всего его тянет в Россию. Конечно, в 2026 году для украинца переезд в Россию - это более чем серьезный шаг. Все понимают последствия. И репутационные, и творческие. По сути, сделав выбор в пользу нашей страны, Никко обрубил все музыкальные связи с родиной - там его теперь никто не желает знать. Или так: желает, но не вслух. Потому что публично заявлять о связи с артистом из России при нынешней украинской власти никто никогда не станет. Это просто чревато прямой угрозой жизни.
- Мне до сих пор грустно от того, что почти все мои близкие друзья и люди, которые меня окружали, отвернулись от меня из-за моего решения жить в России и получить российское гражданство, - признается вокалист. - Для меня это стало, наверное, самым сильным ударом в жизни - когда отворачиваются те, кого ты считал родными и кто, казалось бы, должен быть рядом в любой ситуации. Но именно эта история многое мне показала. Я понял, что рядом со мной были не те люди, которых можно назвать настоящими друзьями. И пусть это было больно, зато сейчас рядом со мной - самые искренние, самые честные и по-настоящему добрые. Те, кто любит меня любым и готов поддержать всегда. Именно это окружение я теперь особенно ценю.
Илья окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве и теперь твердо намерен двигаться по музыкальной дорожке. И помогать тем, кто нуждается.
- Этот опыт [учебы] стал прочным фундаментом моего творческого пути, - уверен певец. - Конечно, я мечтаю стать известным артистом, собирать большие концерты и делиться своей музыкой с огромным количеством людей. Но мои цели не ограничиваются только творчеством. Когда у меня появятся большие возможности и финансовые ресурсы, я хочу воплотить в жизнь еще одну важную миссию - помогать людям, которые сталкиваются с тяжелыми заболеваниями. Моя мечта - создать собственный фонд, который сможет поддерживать детей и взрослых, всех, кто нуждается в лечении, заботе или просто в человеческой поддержке.
В 14-м сезоне российского "Голоса" Илья принял участие в слепых прослушиваниях - и зрителям только предстоит увидеть его выступление, поэтому обойдемся без спойлеров. Можно лишь уверенно сказать: артист хочет пройти как можно дальше и снова побороться за победу. И в нашей стране никто не станет ставить ему шлагбаумов из-за фамилии или слова "Киев" в паспорте. Более того, Никко уже начал интегрироваться в российский шоу-бизнес - он выпускает песни и клипы (даже в классической русской косоворотке!) на русском языке, зажигает в шоу VK вместе с нашими звездами (One Take), участвует в сводных концертах, вечеринках музыкальных каналов и благотворительных фестивалях, а еще в подкастах и интервью. Кажется, впереди большой путь.
