Перепоет ли SHAMAN сына Майкла Джексона на "Интервидении-2025"

К круглому столу артисты подходили сами, чтобы определить свою судьбу на сцене. Точнее, очередность определял самовар! Каждый вращал барабан, как в шоу "Поле чудес" (да, "Интервидение" в прямом эфире покажет Первый канал), выбирал понравившуюся черную кружку, затем подходил к большому позолоченному самовару, наливал кипяток, после чего являл публике «хамелеона» - термочувствительная краска при нагревании проявлялась и показывала номер, под которым выступит артист.

Первой к праздничному столу пригласили Настю Кравченко - представительница Белоруссии вытащила номер 23. Колоритная Бразилия (дуэт Лусиано Калазанса и Таис Надер) встала в очередь десятой. Вьетнам (Дык Фук) выступит под номером 20. Откроет конкурс Куба (Сулема Иглесиас Саласар).

Ну а SHAMAN (Ярослав Дронов), который подошел к столу в стильном пиджаке и темных очках, хорошенько подумал и со второго раза потащил номер 9. "Тройная троица, - начали перешептываться в зале. - Бог с нами!" Артист, чуть сдвинувший челку на бок, помахал залу рукой, когда цифра начала проявляться. Но возлюбленной там не было - Екатерину Мизулину, видимо, не отпустили с работы в разгар пятницы.

- Сейчас сентябрь - девятый месяц, - напомнил SHAMAN. - Поэтому я думаю, что все символично. А самое главное не номер, а качество выступления. Я надеюсь, что не подведу, все сделаю достойно.

Наш давний и добрый партнер Китай (Ван Си), кстати, споет третьим. А вот представитель США, которого называют сыном Майкла Джексона (Брэндон Ховард) из-за сильного внешнего сходства, но не результатов анализа ДНК, - пятым.