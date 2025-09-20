Перепоет ли SHAMAN сына Майкла Джексона на "Интервидении-2025"

Куба - первая, Индия замыкает
12 сентября в Национальном центре "Россия" прошла жеребьевка международного вокального конкурса "Интервидение". Чтобы максимально ярко познакомить гостей с традициями (и стереотипами) нашей страны и навсегда исключить пошлое слово "шоу" из обихода, организаторы решили устроить праздничное чаепитие в стиле куршевельских вечеринок нулевых. Правда, без блинов с икрой. Зато с сушками, баранками и брендированными тульскими пряниками. И забористыми комментариями Яны Чуриковой и Андрея Разыграева, которого после пересадки волос было не узнать.
Ведущие Андрей Разыграев и Яна Чурикова.. Фото: Михаил Фролов/"КП"
К круглому столу артисты подходили сами, чтобы определить свою судьбу на сцене. Точнее, очередность определял самовар! Каждый вращал барабан, как в шоу "Поле чудес" (да, "Интервидение" в прямом эфире покажет Первый канал), выбирал понравившуюся черную кружку, затем подходил к большому позолоченному самовару, наливал кипяток, после чего являл публике «хамелеона» - термочувствительная краска при нагревании проявлялась и показывала номер, под которым выступит артист.
Первой к праздничному столу пригласили Настю Кравченко - представительница Белоруссии вытащила номер 23. Колоритная Бразилия (дуэт Лусиано Калазанса и Таис Надер) встала в очередь десятой. Вьетнам (Дык Фук) выступит под номером 20. Откроет конкурс Куба (Сулема Иглесиас Саласар).
Ну а SHAMAN (Ярослав Дронов), который подошел к столу в стильном пиджаке и темных очках, хорошенько подумал и со второго раза потащил номер 9. "Тройная троица, - начали перешептываться в зале. - Бог с нами!" Артист, чуть сдвинувший челку на бок, помахал залу рукой, когда цифра начала проявляться. Но возлюбленной там не было - Екатерину Мизулину, видимо, не отпустили с работы в разгар пятницы.
- Сейчас сентябрь - девятый месяц, - напомнил SHAMAN. - Поэтому я думаю, что все символично. А самое главное не номер, а качество выступления. Я надеюсь, что не подведу, все сделаю достойно.
Наш давний и добрый партнер Китай (Ван Си), кстати, споет третьим. А вот представитель США, которого называют сыном Майкла Джексона (Брэндон Ховард) из-за сильного внешнего сходства, но не результатов анализа ДНК, - пятым.
Представитель США Брэндон Ховард. Фото: личная страница Брендана Ховарда в социальной сети
В Москву он еще не прилетел, поэтому барабан за вокалиста крутила Яна Чурикова, которая, к слову, и проведет "Интервидение". Братушки-сербы (Слободан Тркуля) выйдут на сцену под номером 18. Предпоследним выступит Узбекистан (Шохрух Ганиев), а закроет конкурс Индия (Раухан Малик).
Надежда на Бабкину. И жюри
"Интервидение-2025" будет не просто вокальным соревнованием, но и красочным музыкальным пиром на весь мир.
Фото: Михаил Фролов/"КП"
Поэтому Россия представит на сцене - помимо джокера из Новомосковска - лучшие творческие силы страны: выступят вне конкурса рэпер ST (Александр Степанов), коллектив Надежды Бабкиной, прогремевшее на весь мир благодаря соцсетям башкирское электронно-этническое трио AY YOLA, а также фолк-коллектив "Ойме" ("Душа" в переводе с эрзянского), исследующий финно-угорский музыкальный след на Северном Кавказе.
А еще наставница шоу "Голос. Дети" Аида Гарифуллина заинтриговала публику интересным анонсом парного выступления.
"Смотрите прямой эфир "Интервидения", - написала в соцсетях оперная дива. - И мы с Алексеем Воробьевым (мужем и коллегой. - Авт.) будем счастливы сделать этот праздник музыки ярким и незабываемым!"
В продолжение темы жеребьевки: очередность артистов едва ли может оказать влияние на результат. Зрительского СМС-голосования на "Интервидении" не предусмотрено, поэтому определять победителя будет профессиональное жюри, в международный состав которого входят российский композитор Игорь Матвиенко, музыковед Мохсен Аль-Сайед Иисса (Египет), композитор Джан Ниссар Лоне (Индия), народный артист Узбекистана Мансур Ташматов, медиаменеджер Ольга Шлягер (Белоруссия), диджей Pinye (Кения), режиссер По Поланко (Венесуэла), оперная дива У Бися (Китай) и многие другие.
Победитель конкурса получит специальный хрустальный кубок "Интервидения" и солидный приз в размере 30 млн рублей.
Полный список стран-участниц
Россия, США, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР, Эфиопия, ОАЭ, Кения, Бразилия.
"Интервидение-2025" 0+
20 сентября/ 20.30