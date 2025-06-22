Ответ скандальной "Игре": выйдет новое шоу "Команды" - кто участники

Кажется, что сфера юмора - веселая, безобидная и свободная. На самом деле подковерные битвы за территорию смеха длятся давно и доходят до очень высокого уровня.
Идею подсказали «рейдеры» с ТНТ
Покойный Александр Масляков честно признавался: приходилось звонить в невероятно высокие кабинеты, чтобы решить проблему с «телерейдерством», когда на ТНТ вышло шоу «Игра» 16+, буквально копировавшее КВН - и по механике, и по составу, и имевшее сверхвысокие рейтинги.
- Как раньше говорили: «все вокруг колхозное, все вокруг мое», - высказывал негодование Александр Васильевич в беседе с «Телепрограммой». – Не попытавшись даже что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них будут чемпионы, которые должны получить 30 млн рублей. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете?
Масляков призвал «разобраться», тогда вопрос удалось урегулировать. Продюсеры каналов даже подружились - и стали выпускать совместное юмористическое шоу «Лига городов» 16+.
А плагиаторскую «Игру» перепаяли в «Концерты» 16+, исключив денежный приз и судейство за баллы, как в КВН.
- Надеюсь, вы будете продолжать играть в эту игру, а не в ворованную, - смачно подколол Константин Эрнст молодых кавээнщиков на Кубке мэра Москвы.
Теперь Первый канал готовит полноценный ответ. Новое шоу «Команды» 18+ (которое не будет позиционироваться как аналог «Игры» и «Концертов», даже несмотря на очевидное созвучие) объединит лучших кавээнщиков - в проекте примут участие четыре из шести последних чемпионов клуба. Новости о съемках появились в пабликах Международного союза КВН.
В числе участников шоу «Команды» замечен Дмитрий Кожома (в верхнем ряду второй слева) - когда-то звезда КВН-команды «Станция «Спортивная», а теперь капитан Сборной Москвы. Фото: КВН
Съемки идут, ведущий, скорее всего, Галыгин
«Скорее забирайте бесплатные билеты на первые технические концерты, чтобы насладиться юмором любимых команд! - гласит анонс. - Мы запускаем новое шоу «Команды».
Съемки стартовали в Москве в концертных залах «Останкино» и «Москвич». Для пилотных выпусков пригласили свежих звезд КВН: «Столик» (Чулым), Сборную Москвы, «Ровеньки» (Орел), Сборную Пермского края, «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону), «Юрикен» (Владикавказ) и «Доктор Хаусс» (Могилев).
Последние четыре становились чемпионами Высшей лиги КВН. Стало быть, создатели шоу всерьез рассчитывают создать конкурентное юмористическое шоу. Выпускает проект производитель КВН - компания «АМиК».
На форумах зрители начали гадать, кто же станет ведущим проекта. Неужели Дмитрий Хрусталев, действующий конферансье КВН? Или Владимир Маркони?
Если внимательно изучить ведущих развлекательных проектов Первого, то можно сузить список всего лишь до нескольких кандидатур. А если вспомнить про тех, кто из них играл в КВН, то шорт-лист и вовсе составят две-три фамилии.
Кроме Хрусталева, сразу напрашивается кандидатура Вадима Галыгина - и в составе команды БГУ блистал, и Comedy Club с ТНТ не чужд, что могло бы стать «творческим приветом» создателям злосчастной «Игры». Судя по афише, которую разместили создатели «Команд», именно белорусский комик и будет вести шоу.
Ставший не так давно дедушкой Галыгин хорошо закрепился в основной обойме ведущих Первого - вел КВН еще во время болезни Маслякова, потом работал два сезона шоу «Фантастика» и после снялся в новом сезоне вокального шоу «Две звезды».
Теперь он не просто конферансье: у Вадима есть гоночная команда, как у Николая Фоменко в свое время, а еще он выпускает сериалы («Короче, план такой»).
- Что касается современных юмористов, никого не хочу обижать и никому не хочу давать оценку, - но для меня лучшим юмористом до сих пор остается Аркадий Райкин, - считает Вадим.
Кто участвует
Попробуют изменить эту парадигму вместе с Галыгиным на сцене лучшие современные кавээнщики. На афише изображен даже тот, про кого успели забыть: Дмитрий Кожома (команда «Станция «Спортивная») воскрес, вернувшись из нулевых, и будет капитанить в Сборной Москвы. К слову, он тоже некоторое время был резидентом Comedy Club. И тоже участвовал в том самом шоу «Концерты» на ТНТ в составе Сборной нулевых.
Также на афише нового проекта изображены Дарья Показаньева («Столик», Comedy Баттл),
Алексей Лубенко («Ровеньки»), Павел Малахов («Доктор Хаусс», Comedy Баттл), Игорь Караваев (Сборная Пермского края, Comedy Баттл), Дзерасса Алборова («Юрикен») и Игорь Пименов («Флэш-Рояль», Comedy Баттл). Насколько органично пройдет вливание новой крови в старые юмористические меха, станет понятно уже после первого эфира. Очевидно, что создатели проекта хотят расширить аудиторию КВН за счет новых зрителей - и поэтому будут тестировать современные форматы юмора. Как? Пока вопрос.
Скорее всего, новое шоу «Команды» выйдет в эфир Первого канала в новом телесезоне.