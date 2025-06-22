Ответ скандальной "Игре": выйдет новое шоу "Команды" - кто участники

Кажется, что сфера юмора - веселая, безобидная и свободная. На самом деле подковерные битвы за территорию смеха длятся давно и доходят до очень высокого уровня.

Идею подсказали «рейдеры» с ТНТ

Покойный Александр Масляков честно признавался: приходилось звонить в невероятно высокие кабинеты, чтобы решить проблему с «телерейдерством», когда на ТНТ вышло шоу «Игра» 16+, буквально копировавшее КВН - и по механике, и по составу, и имевшее сверхвысокие рейтинги.

- Как раньше говорили: «все вокруг колхозное, все вокруг мое», - высказывал негодование Александр Васильевич в беседе с «Телепрограммой». – Не попытавшись даже что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них будут чемпионы, которые должны получить 30 млн рублей. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете?

Масляков призвал «разобраться», тогда вопрос удалось урегулировать. Продюсеры каналов даже подружились - и стали выпускать совместное юмористическое шоу «Лига городов» 16+.

А плагиаторскую «Игру» перепаяли в «Концерты» 16+, исключив денежный приз и судейство за баллы, как в КВН.

- Надеюсь, вы будете продолжать играть в эту игру, а не в ворованную, - смачно подколол Константин Эрнст молодых кавээнщиков на Кубке мэра Москвы.

Теперь Первый канал готовит полноценный ответ. Новое шоу «Команды» 18+ (которое не будет позиционироваться как аналог «Игры» и «Концертов», даже несмотря на очевидное созвучие) объединит лучших кавээнщиков - в проекте примут участие четыре из шести последних чемпионов клуба. Новости о съемках появились в пабликах Международного союза КВН.