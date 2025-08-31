Откуда берутся и куда пропадают подарки в шоу "Поле чудес"

Однако, при всем уважении к юбиляру, не только он делает этот проект уникальным. Главный вайб - это колоритные и открытые гости, которые счастливо приходят в капитал-шоу, чтобы себя показать, привет передать, открыть букву, если повезет, и, конечно, привезти гостинцев. Ломящийся от яств черно-белый барабан "Поля чудес" - ключевой элемент проекта. Но откуда там столько еды? И куда она потом исчезает?

В музей пообедать

Конечно, на ум сразу приходит словосочетание "Музей «Поля чудес". И такой действительно существует. Каждый желающий может убедиться в этом, приехав в "Останкино2 (Москва, ул. Академика Королева, 12). На первом этаже главного здания есть секция, в которой представлены подлинные подарки, что приносили Леониду Аркадьевичу за все время ведения шоу - там и национальные костюмы, и штурвалы, и поделки, и портреты ведущего, и куклы, и форма, и статуи, и черный ящик, и кубки для вина, и чего только нет. Конечно, это лишь маленькая часть даров. Экспозиция обновляется. А львиная доля ценных предметов находится в специальном хранилище - там тысячи (!) подарков, и уместить их в одном месте, конечно, невозможно.

А что с едой? Варенья, соленья, пряники, конфеты, пироги - все это хранить в таких объемах, как несут гости, нельзя. Хотя в Музее "Поля чудес" есть дебютные банки с солеными огурцами и помидорами, которые были подарены Якубовичу, а также первая бутылка самогона. Но куда уходит все остальное...

Рыба моей мечты