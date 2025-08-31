Откуда берутся и куда пропадают подарки в шоу "Поле чудес"

Однако, при всем уважении к юбиляру, не только он делает этот проект уникальным. Главный вайб - это колоритные и открытые гости, которые счастливо приходят в капитал-шоу, чтобы себя показать, привет передать, открыть букву, если повезет, и, конечно, привезти гостинцев. Ломящийся от яств черно-белый барабан "Поля чудес" - ключевой элемент проекта. Но откуда там столько еды? И куда она потом исчезает?
В музей пообедать
Конечно, на ум сразу приходит словосочетание "Музей «Поля чудес". И такой действительно существует. Каждый желающий может убедиться в этом, приехав в "Останкино2 (Москва, ул. Академика Королева, 12). На первом этаже главного здания есть секция, в которой представлены подлинные подарки, что приносили Леониду Аркадьевичу за все время ведения шоу - там и национальные костюмы, и штурвалы, и поделки, и портреты ведущего, и куклы, и форма, и статуи, и черный ящик, и кубки для вина, и чего только нет. Конечно, это лишь маленькая часть даров. Экспозиция обновляется. А львиная доля ценных предметов находится в специальном хранилище - там тысячи (!) подарков, и уместить их в одном месте, конечно, невозможно.
А что с едой? Варенья, соленья, пряники, конфеты, пироги - все это хранить в таких объемах, как несут гости, нельзя. Хотя в Музее "Поля чудес" есть дебютные банки с солеными огурцами и помидорами, которые были подарены Якубовичу, а также первая бутылка самогона. Но куда уходит все остальное...
Рыба моей мечты
Довольные зрители в студии после записи программы. Фото: Первый канал
В 2019 году в эфире "Поля чудес" показали, как зрители после окончания шоу, как по свистку, ломятся к заветному барабану и сметают всю еду: кто по пакетам, кто по карманам, кто сразу в рот. Зрелище не для слабонервных. Как оказалось, это не способ поиздеваться над малообеспеченными слоями населения, а добрая традиция - так изящно организаторы проекта избавляются от лишней снеди. И проблема с избытком еды решается, и людям - доброе дело. Сам ведущий относится к ситуации с юмором.
- На Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство, и уже 30 лет на "Поле чудес" тем, что приносят в студию, угощают гостей, - пояснил Якубович. - Вокруг стола, пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись. Абсолютно живые люди по пригласительным билетам. Это наши гости!
Все свое ношу с собой
Самые первые съестные подарки в музее капитал-шоу. Фото: Первый канал
Однако далеко не всегда каждый гость привозит с собой издалека баулы со съедобным. Иногда создателям шоу приходится идти на маленькие хитрости, чтобы show must go on (шоу продолжалось). В одном из свежих выпусков интернет-проекта "Истории" 18+, который ведут участники "Импровизации" Антон Шастун, Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов и Арсений Попов, зрительница из зала по имени Алина вспомнила, как ходила на «Поле чудес» в 10 лет вместе с сестрой и ее другом.
- За барабаном стоял этот друг, которого я видела первый раз, - вспомнила девушка. - Как оказалось, он не подготовил подарки. И когда надо было что-то сказать, он объявил, что приехал с племянницей, то есть со мной. А потом говорит Якубовичу: "Вот эта девочка для вас всю ночь с мамой пекла пирожки". И эти пирожки подарили ведущему. Хотя мы ничего не пекли, эти подарки нам выдали.
Конечно, Леонид Аркадьевич, по словам девушки, уточнил, с чем пирожки. Алина находчиво предложила разделить трапезу вместе, что они и сделали. Ведущие "Историй" были настолько шокированы услышанным, что отказались верить в это и в шутку прогнали гостью из студии за "уничтожение детства".
Впрочем, эта теория всплыла еще в 2023 году, когда "Телепрограмма" открыто спросила ведущего, возможно ли такое, что подарки готовят заранее, чтобы его не расстраивать.
- Подарки дарят от чистого сердца, кому придет в голову вручать то, что не он привез? - удивился Леонид Аркадьевич. - Что я ему могу дать? И потом, если бы это было так, у меня не хватило бы денег каждый раз покупать подарки.
