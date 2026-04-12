"Ошалеть": кто победил в шоу "Тайный миллионер" и забрал 10 млн рублей

В финал проекта вышли пять участников:

Карина Мурашкина — блогер, ранее работавшая в "Шоу Воли".

Владимир Маркони — телеведущий, присоединившийся к игре в третьем выпуске.

Магомед Исмаилов — боец MMA.

Александр Волохов — актер, бывший участник Comedy Woman.

Алина Астровская — певица, бывшая ведущая шоу "Орел и решка".

Как прошел финал

В последнем испытании за подсказку участники должны были пробежать по форту в полной темноте, запомнить комбинацию из двенадцати цветов и воспроизвести ее. Астровская допустила четыре ошибки, но команда все равно получила подсказку.

Подсказка гласила:

"Иногда все становится понятно по выражению лица. После ужина отправляйтесь на интервью, там вы получите планшет с ценным видеоматериалом".

Волохов активно агитировал против Маркони. В шутку он предположил, что миллионер — сама Астровская. Девушка отшутилась, но ночью у нее случилась паническая атака.

На следующее утро участники игнорировали Маркони. Под давлением он хотел сдаться, но передумал и начал агитировать против Исмаилова, обвинив Мурашкину в хитрости.

В большом испытании команда провалила задание — не смогла построить башню нужной высоты за 25 минут.

Как тайный миллионер, Астровская получила право исключить одного игрока. Она выбрала Карину Мурашкину. Блогер не стала слушать объяснения и ушла, громко хлопнув дверью. На интервью она горько плакала от обиды и не пожелала Астровской победы, назвав ее поступок предательством.

На встрече у костра Астровская расплакалась, что вызвало недоумение у остальных. Исмаилов задумался: неужели она и есть миллионер?

Финальное голосование

По условиям игры, если участники не угадывали тайного миллионера, он забирал приз. Если угадывали — приз забирали те, кто голосовал против него. При ничьей побеждал миллионер.

Голосование распределилось так:

За Владимира Маркони проголосовали Астровская, Исмаилов и Волохов (3 голоса).

За Магомеда Исмаилова проголосовал только Маркони (1 голос).

Победитель

Алина Астровская сумела убедить всех в том, что миллионер — Маркони, и осталась неузнанной. Она выиграла 10 миллионов рублей. Зрители и ведущие назвали ее игру филигранной и шикарной.