Объявлен полный состав участников шоу «Ставка на любовь-2»

Телеканал «Пятница!» раскрыл имена всех пар, которые поборются за главный приз в новом сезоне романтического шоу. Премьера состоится 15 мая в 19:00.

В этом сезоне зрители увидят знакомые лица. Среди участников — известные фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Пара вместе уже почти десять лет, три из них они официально в браке.

«Мы спортсмены-перфекционисты, с детства привыкли побеждать, поэтому всегда настроены решительно. Если мы делаем что-то, то стараемся выжать из этого максимум», — заявил 34-летний Кацалапов.

Также на проверку чувств решились Даниил Вахрушев и Елизавета Ефремова. Влюбленные встречаются два года, но в загс пока не спешат. Смогут ли они пройти испытания, с которыми не всегда справляются даже супруги с большим стажем?

Блогеры Леша Янгер и Татьяна Авдеева признались, что их отношения и до съемок были далеки от идеала.

«В обычной жизни мы привыкли откладывать разговоры на потом, но на съемках все выходило на поверхность. Из-за этого мы часто ссорились и спорили друг с другом, но старались находить компромиссы», — говорил Янгер.

Звездам шоу «Танцы» Дмитрию Щебету и Юлиане Бухольц, напротив, физические испытания давались легко. Но самым трудным для пары оказалось общение с другими игроками.

«Нам, как танцорам, испытания давались легко. Но самым эмоционально сложным оказалось общение с другими участниками. Через несколько дней мы поняли, что здесь никому нельзя доверять, ведь каждая пара готова пойти на все ради победы», — делилась Юлиана.

Кто еще

  • Марат Башаров и Ася Борисова,
  • Ираклий Пирцхалава и Лена Гребенщикова,
  • Анна Хилькевич и Артур Мартиросян,
  • Мариам Тилляева и Арно,
  • Михаил и Ксения Стогниенко,
  • Женя Ершов и Анна Пролыгина.

Вести проект вновь будут Влад Топалов и Регина Тодоренко. Пара признается, что, даже оставаясь вне игры, реалити повлияло на их отношения.

