Объявлен полный состав участников шоу «Ставка на любовь-2»

В этом сезоне зрители увидят знакомые лица. Среди участников — известные фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Пара вместе уже почти десять лет, три из них они официально в браке.
«Мы спортсмены-перфекционисты, с детства привыкли побеждать, поэтому всегда настроены решительно. Если мы делаем что-то, то стараемся выжать из этого максимум», — заявил 34-летний Кацалапов.
Также на проверку чувств решились Даниил Вахрушев и Елизавета Ефремова. Влюбленные встречаются два года, но в загс пока не спешат. Смогут ли они пройти испытания, с которыми не всегда справляются даже супруги с большим стажем?
Блогеры Леша Янгер и Татьяна Авдеева признались, что их отношения и до съемок были далеки от идеала.
«В обычной жизни мы привыкли откладывать разговоры на потом, но на съемках все выходило на поверхность. Из-за этого мы часто ссорились и спорили друг с другом, но старались находить компромиссы», — говорил Янгер.
Звездам шоу «Танцы» Дмитрию Щебету и Юлиане Бухольц, напротив, физические испытания давались легко. Но самым трудным для пары оказалось общение с другими игроками.
«Нам, как танцорам, испытания давались легко. Но самым эмоционально сложным оказалось общение с другими участниками. Через несколько дней мы поняли, что здесь никому нельзя доверять, ведь каждая пара готова пойти на все ради победы», — делилась Юлиана.
Кто еще
- Марат Башаров и Ася Борисова,
- Ираклий Пирцхалава и Лена Гребенщикова,
- Анна Хилькевич и Артур Мартиросян,
- Мариам Тилляева и Арно,
- Михаил и Ксения Стогниенко,
- Женя Ершов и Анна Пролыгина.
Вести проект вновь будут Влад Топалов и Регина Тодоренко. Пара признается, что, даже оставаясь вне игры, реалити повлияло на их отношения.