Новый сезон "Ледникового периода": список участников и имена ведущих

Съемки нового сезона популярного шоу "Ледниковый период" стартуют уже в среду, 14 января. Корреспондент Teleprogramma.org Ольга Храбрых рассказала, что главная интрига в том, что в состав вошли сразу несколько звезд мирового женского одиночного катания, которые впервые будут бороться друг с другом на одном льду.

Вот кто будет бороться за победу в этом сезоне

Александра Трусова — в паре с актером Иваном Жвакиным.

Анна Щербакова — ее партнером станет актер Константин Раскатов.

Алена Косторная — выступит с хоккеистом Никитой Ушневым.

Софья Акатьева — встанет в пару с актером Артуром Каспрановым.

Елизавета Туктамышева — ее напарником будет хоккеист Марк Рудаковский.

Александра Степанова — составит дуэт с конькобежцем Иваном Скобревым.

Елизавета Худайбердиева — ей предстоит работать с легкоатлетом Сергеем Шубенковым.

Татьяна Волосожар — выйдет на лед с шорт-трекистом Семеном Елистратовым.

Евгения Тарасова — в паре с хоккеистом Георгием Славороссовым.

Татьяна Тотьмянина — ее партнером станет актер Федор Федотов.

"Такого еще не было!": слова продюсера о жесткой конкуренции

Продюсер проекта Илья Авербух подтвердил нам, что этот сезон будет особенным. Он назвал участие сразу нескольких топовых одиночниц большим испытанием и увлекательной борьбой.

"Такого на «Ледниковом периоде» еще не было! Это, конечно, большое испытание для девочек, увлекательная борьба, за которой будет очень интересно наблюдать зрителям", — заявил Авербух.

Он пообещал, что каждая программа будет уникальной и поможет фигуристкам раскрыться с новой стороны.

Кто вернется на роль ведущих

Ведущими шоу, как и ожидалось, снова станут Алексей Ягудин и Алина Загитова. Для олимпийской чемпионки это уже не первый опыт — она дебютировала в этой роли в седьмом сезоне.

Тогда ее раскритиковали за речь, но за последние годы Загитовой удалось значительно подтянуть навыки и завоевать симпатии зрителей.