Новый сезон "Ледникового периода": список участников и имена ведущих

Съемки нового сезона популярного шоу "Ледниковый период" стартуют уже в среду, 14 января. Корреспондент Teleprogramma.org Ольга Храбрых рассказала, что главная интрига в том, что в состав вошли сразу несколько звезд мирового женского одиночного катания, которые впервые будут бороться друг с другом на одном льду.
Вот кто будет бороться за победу в этом сезоне
Александра Трусова — в паре с актером Иваном Жвакиным.
Анна Щербакова — ее партнером станет актер Константин Раскатов.
Алена Косторная — выступит с хоккеистом Никитой Ушневым.
Софья Акатьева — встанет в пару с актером Артуром Каспрановым.
Елизавета Туктамышева — ее напарником будет хоккеист Марк Рудаковский.
Александра Степанова — составит дуэт с конькобежцем Иваном Скобревым.
Елизавета Худайбердиева — ей предстоит работать с легкоатлетом Сергеем Шубенковым.
Татьяна Волосожар — выйдет на лед с шорт-трекистом Семеном Елистратовым.
Евгения Тарасова — в паре с хоккеистом Георгием Славороссовым.
Татьяна Тотьмянина — ее партнером станет актер Федор Федотов.
"Такого еще не было!": слова продюсера о жесткой конкуренции
Продюсер проекта Илья Авербух подтвердил нам, что этот сезон будет особенным. Он назвал участие сразу нескольких топовых одиночниц большим испытанием и увлекательной борьбой.
"Такого на «Ледниковом периоде» еще не было! Это, конечно, большое испытание для девочек, увлекательная борьба, за которой будет очень интересно наблюдать зрителям", — заявил Авербух.
Он пообещал, что каждая программа будет уникальной и поможет фигуристкам раскрыться с новой стороны.
Кто вернется на роль ведущих
Ведущими шоу, как и ожидалось, снова станут Алексей Ягудин и Алина Загитова. Для олимпийской чемпионки это уже не первый опыт — она дебютировала в этой роли в седьмом сезоне.
Тогда ее раскритиковали за речь, но за последние годы Загитовой удалось значительно подтянуть навыки и завоевать симпатии зрителей.