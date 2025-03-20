Девушки сделают предложения мужчинам в реалити-шоу телеканала «Суббота!»

На телеканале «Суббота!» в первую пятницу апреля в эфир выйдет реалити-шоу «Женись на мне немедленно». Его участницами станут девушки, которые уже давно в отношениях со своими молодыми людьми, но пока так и не получившие от них предложение руки и сердца.

Так что, они готовы на отчаянный, по нынешним меркам, поступок. Девушки сами сделают предложения о свадьбе своим избранникам. Для парней все происходящее будет полной неожиданностью. Как те отреагируют? Узнаете из эфиров реалити-шоу.