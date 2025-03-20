Девушки сделают предложения мужчинам в реалити-шоу телеканала «Суббота!»

На телеканале «Суббота!» в первую пятницу апреля в эфир выйдет реалити-шоу «Женись на мне немедленно». Его участницами станут девушки, которые уже давно в отношениях со своими молодыми людьми, но пока так и не получившие от них предложение руки и сердца.
Так что, они готовы на отчаянный, по нынешним меркам, поступок. Девушки сами сделают предложения о свадьбе своим избранникам. Для парней все происходящее будет полной неожиданностью. Как те отреагируют? Узнаете из эфиров реалити-шоу.
Фрагмент реалити-шоу. Фото: телеканал «Суббота!»
Ведущими нового проекта телеканала «Суббота!» станут психолог Марк Бартон и кондитер Ренат Агзамов.
По словам Марка Бартона, мужчине нужно дать год на то, чтобы тот решился сделать предложение.
«Года вполне достаточно, чтобы узнать человека. Даже если видеться каждую неделю 3-4 раза, то в год это 144–192 свидания. Этого достаточно для детального знакомства и принятия решения о создании семьи. Важно входить в отношения с убеждением: «Я могу быть только женой». И с определенного момента в отношениях экологично транслировать это мужчине», — сказал Марк Бартон.
Марк Бартон. Фото: телеканал «Суббота!»