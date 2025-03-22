Самые яркие участники шоу «Голос-13», которых мы точно запомним

Когда наставники «Голоса» услышали легендарную «Катюшу» Блантера и Исаковского в необычном, как бы переливном исполнении - с резкими переходами вокализов и журчащими согласными, на их лицах читалось недоумение. Неужели нейросеть? Но «круши» вместо «груши» все же намекали на иное. Явный иностранный акцент.

Это была Чэнь Цзыжань из китайского города Чжунвэй. Девушка изучала музыку в Санкт-Петербургской консерватории, солировала в Российско-китайском симфоническом оркестре. Красивый голос впечатлил и Басту, и Хиблу Герзмаву, к которой девушка так стремилась.

- Мне очень нравится русская песня, поэтому решила выбрать «Катюшу», - рассказала Чэнь с легким акцентом. - Я училась в Петербурге, но живу в Китае. Вот спела - и послезавтра уже буду на родине. Даже не верю, что попала в «Голос». Возможно, это сон, и завтра я проснусь. Буду стараться дойти до финала!

Эмили Курие (Ирак - Россия)