Самые яркие участники шоу «Голос-13», которых мы точно запомним

«Не похожий на тебя, не похожий на меня» - таких и многих-многих других классных парней и девчонок со всего мира объединил 13-й сезон вокального шоу «Голос» 12+. Представителей разных народов там ждут с распростертыми объятиями. Главное, чтобы голос был! Ну или хотя бы мощная харизма. Как у вокалистов из нашей подборки, которые привнесли в новые выпуски программы неповторимый колорит.
Чэнь Цзыжань (Китай)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Когда наставники «Голоса» услышали легендарную «Катюшу» Блантера и Исаковского в необычном, как бы переливном исполнении - с резкими переходами вокализов и журчащими согласными, на их лицах читалось недоумение. Неужели нейросеть? Но «круши» вместо «груши» все же намекали на иное. Явный иностранный акцент.
Это была Чэнь Цзыжань из китайского города Чжунвэй. Девушка изучала музыку в Санкт-Петербургской консерватории, солировала в Российско-китайском симфоническом оркестре. Красивый голос впечатлил и Басту, и Хиблу Герзмаву, к которой девушка так стремилась.
- Мне очень нравится русская песня, поэтому решила выбрать «Катюшу», - рассказала Чэнь с легким акцентом. - Я училась в Петербурге, но живу в Китае. Вот спела - и послезавтра уже буду на родине. Даже не верю, что попала в «Голос». Возможно, это сон, и завтра я проснусь. Буду стараться дойти до финала!
Эмили Курие (Ирак - Россия)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Французское по звучанию имя не должно ввести вас в заблуждение. Папа девушки Фарид Курие - ассириец (на месте древнемесопотамского государства сейчас Ирак), который познакомился с мамой певицы Анной в РУДН в бытность их учебы на инженеров. Эмили пришла в голос с хитом Кристины Агилеры Tough Lover и осела в команде Антона Беляева.
- Мне хотелось бы делать фирменную, классную музыку, которая понравилась бы зрителям, - признается певица. - Есть уже идеи, которые хочется реализовать. Могу петь на английском и французском.
Эмили учится в Гнесинке и академии Ларисы Долиной одновременно, любит ходить на хоккей (болеет за ЦСКА), а на руке вокалистка набила нотный стан с ритмом сердца на нем и скрипичным ключом - символ того, без чего не видит жизни.
Аймен Габиш (Тунис)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Тунисский соловей Аймен Габиш говорит практически без акцента и слушает Басту, поэтому пришел в «Голос» с ритмичным шлягером Aicha, которая прославила алжирца Халеда, аккомпанируя себе на струнном арабском инструменте кануне. Габиш - сын фармацевта и учительницы, с 18 лет учится на врача в Астрахани, хочет избавлять людей от боли. Играл в футбол на юниорском профессиональном уровне и даже проходил просмотры в европейских клубах. Но в итоге прилетел в Россию, чтобы получить хорошее образование. Поет на досуге и совсем не прочь превратить это из хобби во вторую профессию.
- Я пошел в команду Басты, потому что было такое веление души, - рассказал Аймен. - Так вышло спонтанно. Наверное, потому что Басту слушаю больше, чем Антона Беляева, который тоже повернулся ко мне. Благодарен ему, но все же решил пойти к Васе.
Енатан Тащан (Израиль - Россия)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Енатан родился в израильском городе Нетания, позже семья переехала в Крым - в Севастополь, где мальчик и провел детство. Музыкантов в семье артиста нет, любовь к мелодии ему привила мама. Жил в Петербурге, потом в Москве, учился на платном отделении Гнесинки, но дотянуть до выпуска Тащан не смог. Теперь работает ведущим в караоке и диджеем в клубах. В «Голос» пришел с хитом IOWA «Одно и то же» - и попал в команду Беляева.
- Сам по себе я весьма спокойный парень, поэтому во время слепых прослушиваний даже переживал, что совсем не буду волноваться, - удивил признанием Енатан. - Так что даже пришлось заставлять себя немного попереживать. В меру. Был сконцентрирован на том, как выгляжу со стороны, но при этом старался передать и музыкальность, и голос. Хотелось бы дойти до финала? Да. Но, как человек спокойный, такую цель специально не ставлю.
Просто знаю, что мне это под силу. Если сделаю все верно и реализую потенциал.