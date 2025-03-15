Россия не участвует в конкурсе «Евровидение» с 2022 года, но наши все равно там есть

История о собачке
От Ирландии в конкурсе будет участвовать Эмми - певица и звезда соцсетей. Два года назад она хотела представлять Норвегию и даже вышла в финал национального отбора, но на сам песенный смотр не попала. Теперь девушка будет представлять Ирландию с песней Laika Party (Вечеринка Лайки), посвященной первой советской собаке-космонавту. Одним из соавторов трека стала Лариса Тормей (девичья фамилия - Вильданова) - наша соотечественница. Женщина родилась в Башкирии, но более 20 лет назад вышла замуж за ирландца и живет на ферме.
«Я надеюсь, что Лайка никогда не умрет, что она по-прежнему кружится вокруг нас, что в воздухе у нее всегда будет вечеринка и что она всегда будет» - так звучит перевод отрывка песни.
Лариса Тормей рассказала историю создания композиции: «Эмми рассказала мне, что их семейной традицией является игра «вопрос - ответ». Ей попался вопрос о Лайке, о которой она раньше не слышала. И она захотела написать песню о ней со счастливым концом, где собачка не умирает, а празднует и танцует среди звезд. Конечно же, эта тема была мне очень близка, потому что это история Советского Союза. И мы сели и написали песню за два часа».
Лариса Тормей (слева) с исполнительницей своего хита. Фото: личная страница Ларисы Тормей в социальной сети
В итоге именно Лариса предложила Эмми попробовать свои силы в ирландском отборе, который она выиграла с хитом о собаке.
Итальянцы обиделись
Эпатажный Tommy Cash отлично говорит по-русски. Фото: Global Look Press
А от Эстонии в швейцарский Базель (по традиции «Евровидение» принимает страна - победитель прошлого года, после триумфа Nemo в 2024-м честь выпала Швейцарии. - Ред.) поедет Томас Таммеметс, известный как Tommy Cash.
Томас вырос в небогатой семье в таллинском районе Копли, где живет много русскоязычных эстонцев. Мама Томаса разговаривала с ним с детства на эстонском, а папа - на русском. Исполнитель уже несколько лет назад начал сотрудничество с российскими музыкантами и участвовал в русскоязычных интернет-шоу («Вписка» 18+, «Зашкварные истории» 18+ и др.). Tommy Cash рассказывал, что его бабушка родом из Нижнего Новгорода, а у матери тоже славянские корни.
На европейской сцене Tommy выступит со скандальной песней «Эспрессо макиато», которая состоит из фраз на ломаном английском и итальянском. Автор рассказывает о любви к кофе, приличных заработках, за которые его называют мафиози. Свою жизнь исполнитель сравнивает со спагетти. Постановкой номера, в котором певец появляется с бумажным кофейным стаканчиком, кстати, занималась уроженка Челябинска Алина Пязок.
Но скандал на «Евровидении» разразился не из-за этого, а из-за обидных для итальянцев клише. Делегация из Рима даже просила организаторов запретить эту композицию и дисквалифицировать Томаса вместе с его якобы полной стереотипов песней. Однако вещатели конкурса, хоть и затянули с публикацией эстонского номера в своем официальном канале на YouTube, но все-таки отказали итальянцам в их просьбе.
Ответ готовится
Фото: кадр из видео
В 2025 году в Москве и Московской области пройдет Международный музыкальный конкурс «Интервидение», который станет нашим ответом на «Евровидение». О конкурсе говорят еще с 2023 года, свое согласие на участие уже дали Китай, Бразилия, Куба, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан и другие страны.
Ориентировочно «Интервидение» пройдет в сентябре, уже началась работа по организации мероприятия с участием лучших специалистов в шоу-бизнесе. Планируется, что жюри конкурса будет оценивать вокал, а не личность исполнителя или политические нюансы. Каждый год музыкальный фестиваль будет проходить в разных странах.
Напомним, с 1965 года конкурс «Интервидение» проводился в восточноевропейских странах, а штаб-квартира находилась в столице тогдашней Чехословакии Праге. Первым победителем был знаменитый «чешский соловей» Карел Готт, позже первые места занимали представители СССР, Чехословакии, Финляндии, Польши и других стран.