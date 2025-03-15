Россия не участвует в конкурсе «Евровидение» с 2022 года, но наши все равно там есть

А от Эстонии в швейцарский Базель (по традиции «Евровидение» принимает страна - победитель прошлого года, после триумфа Nemo в 2024-м честь выпала Швейцарии. - Ред.) поедет Томас Таммеметс, известный как Tommy Cash.

Томас вырос в небогатой семье в таллинском районе Копли, где живет много русскоязычных эстонцев. Мама Томаса разговаривала с ним с детства на эстонском, а папа - на русском. Исполнитель уже несколько лет назад начал сотрудничество с российскими музыкантами и участвовал в русскоязычных интернет-шоу («Вписка» 18+, «Зашкварные истории» 18+ и др.). Tommy Cash рассказывал, что его бабушка родом из Нижнего Новгорода, а у матери тоже славянские корни.

На европейской сцене Tommy выступит со скандальной песней «Эспрессо макиато», которая состоит из фраз на ломаном английском и итальянском. Автор рассказывает о любви к кофе, приличных заработках, за которые его называют мафиози. Свою жизнь исполнитель сравнивает со спагетти. Постановкой номера, в котором певец появляется с бумажным кофейным стаканчиком, кстати, занималась уроженка Челябинска Алина Пязок.

Но скандал на «Евровидении» разразился не из-за этого, а из-за обидных для итальянцев клише. Делегация из Рима даже просила организаторов запретить эту композицию и дисквалифицировать Томаса вместе с его якобы полной стереотипов песней. Однако вещатели конкурса, хоть и затянули с публикацией эстонского номера в своем официальном канале на YouTube, но все-таки отказали итальянцам в их просьбе.

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