«Народный Ледниковый» на Первом: и снова на проекте образовалась пара

Конечно, интересно, кто и как крутит тулуп и под какую музыку, но еще любопытнее, как меняет проект жизни участников. В частности, на личном фронте. «Ледник» известен тем, что экстремально сближает фигуристов. Да так, что некоторые отправляются со съемок прямиком в загс. Кажется, не станет исключением и текущий сезон. «Телепрограмма» напоминает, кто в рамках этого шоу находил счастье и любовь.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев

В «Народный Ледниковый» досадно не выигравшая Олимпиаду гимнастка Дина Аверина ворвалась вместе с сестрой-близняшкой Ариной. Да так, что их прославленный тренер Ирина Винер удивилась: «Я поражена, что они выучили такие элементы. Не понимаю, зачем учила Авериных художественной гимнастике. Надо было отдать в фигурное катание!»

И все же главная победа, кажется, в другом. Если Арина катается в паре с занятым Владимиром Морозовым (помолвлен с Марией Касумовой - хореографом Камилы Валиевой), то Дина - с харизматичным и свободным Дмитрием Соловьевым. Уже с первых репетиций казалось, что между ними скачут искры. Спустя несколько выпусков шоу 18-кратная чемпионка мира Дина и олимпийский чемпион Дима пришли к полной гармонии на льду и вне его.

Сперва они выкладывали совместные фото и кокетливо отказывались от комментариев:

«Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь». А затем все же созрели для заявления. «Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком! Люблю тебя!» - подписала Дина.