«Народный Ледниковый» на Первом: и снова на проекте образовалась пара

Конечно, интересно, кто и как крутит тулуп и под какую музыку, но еще любопытнее, как меняет проект жизни участников. В частности, на личном фронте. «Ледник» известен тем, что экстремально сближает фигуристов. Да так, что некоторые отправляются со съемок прямиком в загс. Кажется, не станет исключением и текущий сезон. «Телепрограмма» напоминает, кто в рамках этого шоу находил счастье и любовь.
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев
В «Народный Ледниковый» досадно не выигравшая Олимпиаду гимнастка Дина Аверина ворвалась вместе с сестрой-близняшкой Ариной. Да так, что их прославленный тренер Ирина Винер удивилась: «Я поражена, что они выучили такие элементы. Не понимаю, зачем учила Авериных художественной гимнастике. Надо было отдать в фигурное катание!»
И все же главная победа, кажется, в другом. Если Арина катается в паре с занятым Владимиром Морозовым (помолвлен с Марией Касумовой - хореографом Камилы Валиевой), то Дина - с харизматичным и свободным Дмитрием Соловьевым. Уже с первых репетиций казалось, что между ними скачут искры. Спустя несколько выпусков шоу 18-кратная чемпионка мира Дина и олимпийский чемпион Дима пришли к полной гармонии на льду и вне его.
Сперва они выкладывали совместные фото и кокетливо отказывались от комментариев:
«Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь». А затем все же созрели для заявления. «Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком! Люблю тебя!» - подписала Дина.
«Ты сказала «да»! - подтвердил Дима. - Я самый счастливый человек во всей вселенной! Люблю тебя, мое солнце».
Фото: личная страница Дианы Авериной в социальной сети
Надеемся, что все это - не прогрев телепроекта, и «да» не относится к выбору репертуара для следующего номера.
Марат Башаров и Татьяна Навка
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Актер-сердцеед подстерег красавицу и олимпийскую чемпионку Татьяну Навку в шоу «Звезды на льду» (предтеча «Ледникового периода») в 2006 году. Тогда он был женат на своем агенте Елизавете Круцко, а Татьяна была замужем за тренером Александром Жулиным. Но разве это может помешать чистой любви? Дуэт показал беспримесную «химию», безоговорочно выиграл проект и отправился на гастроли.
- С Таней нас держала вместе наша работа: коньки, лед, поездки, - вспоминает Башаров. - А когда это закончилось, мы поняли, что нам лучше расстаться.
Теперь Марат готовится к очередному браку с коллегой Асией Борисовой, которая моложе его почти на 15 лет, а Татьяна давно счастлива в браке с пресс-секретарем Президента России Дмитрием Песковым.
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова
Фото: Global Look Press
В 2010 году звезде «Папиных дочек» Лизе было 15 лет, она каталась в паре с Максимом Стависким в спецсезоне, который назывался «Лед и пламень»: танцевали и на льду, и на паркете.
- Невозможно было не влюбиться в талант Ильи, его команды, - вспоминала потом Лиза. - Потом случился переход от влюбленности в талант человека до любви к человеку.
В 2020 году они объявили об отношениях. Спустя 10 лет после первого знакомства. Разница в возрасте,
который всегда покорен любви, - 22 года.
- У нас очень нежные отношения, - признает Авербух. - Я всегда был счастливым человеком, а сейчас еще больше счастлив!
Летом 2021 года у пары родился сын Лев, а через три года и дочь Лия.
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк
Фото: Лариса Кудрявцева/Экпресс газета
Как бы больно ни было вспоминать, но и эта пара сложилась на «Ледниковом периоде». Впрочем, возможно, это была часть плана вселенной - ведь именно Петр своими усилиями длил жизнь смертельно больной супруги, когда врачи поставили страшный диагноз: «злокачественная опухоль головного мозга».
А начиналось все в 2007 году, когда четырехкратный чемпион США по танцам на льду увидел ведущую Анастасию Заворотнюк - и влюбился. Актриса тогда была в отношениях с Сергеем Жигуновым.
- Впервые мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным, - говорила потом Настя. - Я пробегала мимо участников, будучи уже в платье для съемок, с уложенными волосами, и увидела молодого человека. Мы встретились взглядом, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд. Даже не помню, поздоровались мы или нет. Я просто запомнила его глаза.
Расписались через год - Петр сделал красивое предложение на Сардинии во время совместного отпуска. Своеобразное «бракосочетание» оформили и внутри шоу: Александр Жулин вынес невесту на лед, а Татьяна Тарасова благословила и «расписала». В 2018 году у пары родилась дочь Мила. А в 2024 году Анастасии не стало.
Алексей Ягудин и Саша Савельева
Фото: Global Look Press
Он - олимпийский чемпион, балагур и хулиган. Она - главная блондинка группы «Фабрика». Будто созданы друг для друга! Хотя поначалу ничего не предвещало: в первом сезоне «Ледникового периода» Алексей и Саша противостояли друг другу в разных парах и часто обменивались подколами. Но в этом уже чувствовалось желание обратить внимание. Роман развивался стремительно. Уже внутри шоу всем было понятно, что они будут вместе. Поэтому даже сделали на «Леднике» совместный номер.
- Мы стремились порадовать друг друга, - вспоминает Савельева. - Помню, он уехал на три недели на гастроли в Японию. К его приезду решила сделать сюрприз. Развесила по всей квартире шарики, серпантин, потом позвонила ему и сказала, что, к сожалению, не смогу его встретить. Леша расстроился. А я тем временем спряталась в гардеробной и жду. Он открывает своим ключом дверь квартиры, и тут я вылетаю с криком: «Сюрприз!» Леша просто остолбенел: «Ты что меня так пугаешь! Я сейчас поседею!» Он долго не мог прийти в себя.
Увы, ослепительная вспышка стремительно погасла. Певица и фигурист не провстречались и года: она вскоре вышла замуж за актера Кирилла Сафонова, а он женился на коллеге Татьяне Тотьмяниной.
«Народный Ледниковый» 16+
Суббота/18.20